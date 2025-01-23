香港需要更多「省港盃」

省港盃次回合下半場尾段，後備入替的夏達龍以飛身頭槌協助廣東隊再次領先一球。即使在補時階段的最後關頭，香港隊在僅僅禁區邊線外得到罰球機會，惟隊長彭利拿的燙射被守門員穩穩接住，完場哨子聲隨即響起，香港隊以一比二落敗，兩個回合總比數二比三，由廣東隊蟬聯冠軍。



省港盃事隔六年重回香港大球場，足總這次可謂誠意十足，正價門票會推出買一送一優惠。加上啟德體育園落成，香港大球場面臨改建，重要賽事踢一場少一場，因而吸引了逾八千名球迷入場為港隊打氣。賽事結束後，廣東隊在省港盃累積至廿六勝，與十七勝的香港隊距離拉開。

省港盃的意義溢出體育領域

除了疫情期間停辦四年，省港盃至今已為第四十三屆，一直以精彩賽事為兩地球迷展開新的一年。早於七十年代，霍英東已經積極推動香港體育界與內地交流。及至七八年習仲勳主政廣東，確定了「三進三出」方案，每年要讓三支球隊走出去以及邀請三支球隊走進來，霍英東隨即提出定期舉辦省港足球杯賽，並且獲得鄧小平親自批准，為內地第一項地方涉外體育比賽。

在確定改革開放的中共十一屆三中全會之後不到一個月，首屆省港盃分兩回合在廣州市越秀山體育場以及香港政府大球場舉行。當時廣東隊差不多半隊為國腳，但對香港了解不多，隊長何佳也只曾與港隊和愉園各踢過一場球賽。中斷多年的直通車也未恢復運作，北上的香港隊幾經輾轉才能抵達廣州。越秀山體育場坐滿三萬多人，見證廣東隊以一球擊敗香港隊。次回合由副省長楊康華率領廣東隊南下，並以三比一結束賽事，何佳代表球隊從港督麥理浩手上接過獎盃。

早年廣東隊由何佳、容志行、古廣明、吳群立等國家級球員坐鎮，香港亦有郭家明、胡國雄、陳發枝等風雲人物。隨着國內頂級聯賽職業化，省港盃後來還有馬明宇、范志毅、李健和、山度士等名將合演精彩賽事。一代名將巴貝利曾經形容，省港盃等同曼聯對利物浦在英國的意義。省港盃作為改革開放之下香港與廣東省體育交流的時代產物，其符號意義早已溢出體育領域，還代表着兩地社會、文化以至經濟層面的互動。

香港有沒有下一個「霍英東」？

踏入廿一世紀，省港盃的地位明顯不如往昔，近年兩隊更多派出年輕球員上陣，然而這也折射兩地發展的時移勢易。廣東球員現在不論是效力海外抑或馳騁中超，機會都較以往多很多。即使是大港腳，安永佳也在深圳新鵬城，而茹子楠效力梅州客家。在改革開放逾四十載、內地足球體壇逐漸成形之後，省港盃的重要程度自然不如從前。早在十幾年，香港已有聲音爭取組隊參加中超，後來又有大灣區聯賽的討論，主調離不開如何突破局限，面向更大市場。可惜不但征戰中超未能成事，滬港球會盃又無以為繼，現時的大灣區聯賽也只是業餘性質，沒有規模可言。

霍英東四十多年前順着改革開放的國策，看準廣東省作為重要門戶以及其南派足球，一手締造了省港盃的歷史。廣東隊和香港隊多年來每次交手，莫不提醒着我們粵港文化相近，語言相同，交流合作不應被邊界所限。如今融入國家發展大局既為香港要務，建設粵港澳大灣區乃中央囑咐，我們除了北上消費以及期待自由行南下之外，還可以在哪些方面打破壁壘。霍英東當年用廣州和香港兩回合足球比賽，就直接打通了兩地的社會和文化交流。香港要在國家對外開放中更好發揮作用，深化粵港澳大灣區合作，就需要更多「省港盃」。只不過問題是，我們有沒有更多「霍英東」？