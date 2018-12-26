【2018回顧】沙特記者卡舒吉被肢解　見國際政治的叢林法則

所謂「官到無求膽自大」，在宣布不再尋求連任後，出名敢言的前聯合國人權事務高級專員札伊德（Zeid Ra’ad al-Hussein）表示自知安理會常任理事國中，至少會有三國反對其連任，惟他對之感到「高興」。這不僅反映札伊德任內已因人權議題開罪了不少國家，同時UNHCR作為國際人權組織，其運作仍是處處受制於大國政治、恃強凌弱的叢林法則，最後更使本為不可妥協的基本人權，成為國家博弈中的籌碼，可待價而沽。

特朗普上台以來，美國的霸道愈發明目張膽。（資料圖片／路透社）

卡舒吉之死 見國際政治殘酷之處

這年頭不少學者、評論員，均緬懷昔日依法而治的國際秩序，並舉出各種路徑，試圖扭轉愈見目標為本、不擇手段的行事作風。2018年，除了尚存數場由內戰引起的人道危機外，旅居美國的沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被母國情報機關殺害和肢解一事，足可見國際政治的偽善之處。

事件曝光後，不論是沙特還是其盟友美國的立場和修辭，均旨於遮掩暴行，直到土耳其經官媒逐步放出證據，兩國才被迫承認卡舒吉一案是有組織和預謀的行動。雖然國際輿論的壓力已迫使沙特有所行動，將「暗殺小組」繩之於法（只是沙特仍拒絕引渡），但案件的要點，應是如何處理涉嫌在幕後指使的沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

儘管被指是卡舒吉案的幕後黑手，沙特王儲穆罕默德仍被特朗普視為好盟友。（路透社）

按現行聯合國安理會的運作機制，要全體常任理事國一致首肯，裁制流氓國家沙特，根本是緣木求魚。起初，特朗普欲維持美國在中東事務的霸權地位，試圖為其盟友沙特及王儲洗脫污名，並辯稱「『流氓殺手』可能是卡舒吉神秘失踪的原因」。惟後來東窗事發，美國才一改立場，提出象徵式的制裁行動。可是，當被問及會否以停售軍備來制裁沙特，特朗普卻明言「如果停止向沙特軍售，美國將是『自我懲罰』」，令中國和俄羅斯漁人得利云云。這言論徹底抹去美國過去所倡導的「人權、自由、法治」，亦冷漠地點出了國際關係的本質——「國家利益」永遠是首要考量。

與此同時，夾着近年與美方交惡的背景，不少人起初也以為土耳其將充當肢解案的仲裁國，執行公義，奈何埃爾多安僅是在言論中裝出「新．中東警察」外，其行動仍未脫離現實政治的思維。從土耳其對外公布案中證據的時序和深度可見，當局亦有意把證據當作談判籌碼，試圖從美國身上「為國謀福」。

再者，從最近美國宣布在敍利亞撤軍可見，此舉的根本原因並非是ISIS已「被擊退」，而是向土方釋出善意，防止庫爾德族人藉美軍的援助繼續壯大，繼而挑戰埃爾多安的管治威信（註一）。儘管外界難以得悉兩國的談判詳情，但美方在敍利亞的戰線忽然轉向，不難推敲，土方的「皇牌」，很大可能就是手上王儲與情報機關的對話錄音。

自謀殺案發生後，土耳其伊斯坦堡就有民眾在沙特大使館前，舉行紀念卡舒吉的活動。（視覺中國）

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特朗普並沒「破壞」國際秩序 只是道破了自由主義的美麗幻想

觀乎主流的論調，大多都是批評特朗普上任後破壞既有的國際秩序，彷佛就是把一切「退潮」的責任全歸咎於特朗普，並以他入主白宮之時作為分水嶺，做法有所不公。平情而論，特朗普主政將近兩年，為實踐「美國優先」的選舉承諾，確將國家利益置於一切規範之上。儘管手法粗暴，但其「淺白」的政治修辭，卻揭穿和還原了國際政治中的基本原則——只要國家能維持穩定和繁榮，所有「邪惡的手段」也可算正當。

毫無疑問，歐美作為聯合國的奠基者，本應可藉此超主權組織，消弭國際事務上的叢林法則，迫使各國臣服於依法而治的遊戲規則，以保障人權。奈何在安理會的制度設計上，仍離不開大國政治的思維。從早年南斯拉夫內戰、伊拉克戰爭、到近年也門和敘利亞等內戰可見，安理會「五巨頭」仍是按照自身的利益所求，即是口裏說着人道主義，投票時卻非以解決戰爭為本。情況一如埃爾多安在指摘沙特殘殺記者時，土耳其卻是全球囚禁最多記者的國家，其雙重標準和偽善之處，可見一斑。

自謀殺案發生後，一直透過傳媒發放「證據」的土耳其總統埃爾多安曾揚言，將不會在阿根廷G20峰會上，與沙特王儲會晤。（視覺中國）

不過，點出國際社會的叢林法則，並非要否定過去半世紀，各國意欲建立依法而治的國際體系所付出的努力，反而是要指出過去的政治秩序實非完美，而特朗普不善辭令、恃強凌弱的行事作風，亦只是「加速了」原有國際秩序的崩壞，難言是部分評論暗批的始作俑者。因此，若國際社會真想建構依法而治、將人權視作不容妥協的基本原則，還須靠像卡舒吉般敢於指出社會不公的民眾和團體，單靠「國家」仍是不夠。

註一：同時亦有消息傳出，美國有意按土方要求，引渡被指是2016年政變的首腦居倫（Fethullah Gülen）回國受審。