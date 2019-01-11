【長者綜援】2016預算案　議員狂問政府七千問題　今年勢破記錄？

特首林鄭月娥拉立法會議員「落水」，強調議員同意收緊長者綜援資格。議員不分黨派，齊聲斥責林鄭諉過於人，又澄清早已反對改動措施。有建制派議員直言，將來會嚴加審議財政預算案，猶如「驗屍咁驗」。這意味着，預算案發表後的立法會書面質詢和特別財務委員會，將會是戰場。 每年議員提出數千項關於預算案書面質詢，遭政府和媒體批評濫用官員人手和公帑。立法會議員監察財政預算案開支撥款，乃職責所在。而經此一役，社會更應支持議員和議員助理的監察工作，勿讓政府耍賴、蒙混過關。

行政長官林鄭月娥在立法會答問會上，指長者綜援門檻提高至65歲的新政策是獲議員在去年《財政預算案》中批准，惹起建制及民主派強烈不滿。(資料圖片/盧翊銘攝)

預算案料成戰場

「01觀點」日前指出，立法會議員最少三次表示關注或反對政府將長者綜援申請年齡由60歲提高至65歲。再者，議員無權阻止政府在預算案收緊增撥開支，只能由政府修正，而撥款只能整體通過，不能選擇性反對。其實，在去年財政預算案審議期間，來自泛民的邵家臻及建制派的郭偉強也曾提交書面質詢，問及政策的理據和影響。因此，林鄭絕不能諉過議員此一時彼一時，現在才反對政府收緊資格。

短期內，林鄭與立法會的關係定會變差，尤其是當時支持2018/19年度財政預算案撥款的建制派。正因林鄭強調議員在預算案辯論批准改動，議員定會打醒十二分精神，斟酌在二月發表的來屆預算案有沒有「魔鬼細節」，免得再次被冤。相信預算案審核環節相關的書面和口頭質詢會大幅增加，財政司司長陳茂波要爭取議員支持也倍添難度。

民航處回覆立法會特別財委會的議員查詢時，透露啟用後主系統及子系統，分別出現5宗和7宗磨合事故。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

「驗屍」乃議員應有之義

一般來說，當財政司司長宣讀預算案後，立法會財務委員會便隨即開始審核開支預算，期間包括議員提交書面問題給政府各部門，了解撥款改動緣由、撥款細節、開支用途等事項，之後財委會會舉行數天的特別會議，由相關的局長及高級官員解答議員問題，最後恢復辯論並進行投票。

因此，議員為了證明克盡己職，定會加倍留意財政預算案演辭，以及大小條目，以便在會議提出意見。當然，大部分議員「日理萬機」，難以一己之力閱畢數百頁文件，須有勞議員助理幫忙。

過去幾年，政府批評立法會議員大量提交書面質詢，要官員趕工回答問題，推高擬備答案的開支。翻查資料，在2016年，議員合共提交7,199條問題，每條問題成本四千多元。政府曾經建議為每名議員設質詢數目上限，但不成功，後來維持分期完成回答。有媒體每年也數算呈交最多問題的議員，更形容他們「燒錢」，評價負面。

必須重申，立法會議員的職責是制定法律、審核及批准公共開支、監察政府工作。職能看似廣闊，實質處處受限，例如議員的動議不得涉及政治體制、政府運作和公共開支，修訂預算案只可動議削減開支。有些議員唯有靠拉布，鑽議會程序的空子，阻止條例和撥款項目通過，但當修改議事規則後，「拉布權」幾近被廢，更多議員則依靠質詢，透過有限的資訊，揭露政府失當。

鄺俊宇指對支持預算案的建制派議員感到冤屈，笑言「可以組成林鄭苦主大聯盟」，強調當初立法會福利事務委員會一致通過擱置政府提出的收緊長者綜援年齡措施。（資料圖片/林若勤攝）

「驗屍」承諾勿走數 須鮮明反對不公政策

細看議員提問，有些的確重覆和累贅，但也不乏左右時局的內容。議員每年索取政府部門每年銷毀檔案的數量，藉此推動成立《檔案法》。近年較轟動的事例，莫過於追問政府前廉政專員湯顯明的送贈駐港官員禮物清單及境外訪問開支，因為禮品包含花坑石擺設、貴價圍巾、電子相架，有違廉署形象。社會必須還議員及助理公道，他們在審核預算案的提問只是履行職責，沒有濫用職權。

在收緊長者綜援資格一事中，林鄭妄言，議員反駁呼冤，輿論大多支持議員一方。正因如此，議員更要信守承諾，時刻用「驗屍」的態度監督政府，尋根究底，不容躲懶。若果政府的建議有違民生福祉，議員必須反對，理直氣壯迫令政府改變政策，不應囿於過往與政府的關係，更不能讓政府蒙混過關。