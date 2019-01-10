林鄭長者綜援言論辣㷫盟友　建制派群情洶湧：會對預算案驗屍咁驗

政府把長者申領綜援的門檻提升至65歲的決定惹來社會爭議，各黨派均表反對，特首林鄭月娥今日（10日）出席立法會答問會時針鋒相對，指對議員的反應感到驚訝，反問議員是否認得在預算案中投下贊成票。 一語激起千重浪，林鄭月娥的言論隨即引起各黨特別是建制派的強烈反彈，有建制派政黨黨團即日召開「踫頭會」，研判林鄭言論會否影響地區支持者的情緒，又馬上翻查曾對公開反對有關政策的紀錄，準備來個公關大反擊。 有建制派議員不諱言，經此一役，與林鄭的關係更加疏離，覺得林鄭是「擺他們上台」和「出賣盟友」，互信基礎進一步下降，為免再吃悶拳，建制派未來審議預算案時會「驗屍咁驗」，甚至不排除會有人缺席投票，令下月公布的預算案面臨跌票危機。

長者綜援的申請年齡將調高至65歲，60至64歲的長者只能申領成人綜援。（資料圖片）

林鄭反指是議員支持通過收緊長者綜援的言論今日迅速在網上發酵，政界不論左、中、右光譜均有強烈反應，當中尤以當年「瞓身」支持預算案的建制派為甚，因為感覺「被盟友出賣了」。

一名建制派議員以「目中無人」來形容林鄭的言論，指此事令建制派對她的新仇舊恨一併牽扯出來，認為林鄭「不惜擺建制派上枱」，皆因她上台以來只傾斜民主派，不把建制派放在眼裏：「這不是第一次了，好似一手樓空置稅，民建聯一直提建議，（工聯會）麥美娟在王國興年代已爭取，但林鄭偏偏將隻靚牌打畀郭榮鏗上，她有多重視建制派有目共睹」。

建制派又把怒火燒到羅致光身上：「（調高長者綜援申請門檻）政策屬於羅致光個局的，但他沒有與我們溝通，沒有打招呼拉票，認為側側膊過到就算，以為可以幫到老細，其實是害了老細，搞到建制派與林鄭政府關係愈來愈疏離。」

該名建制派人士指，答問大會結束後，「成班建制派都好㷫」，覺得林鄭「屈」了他們，「如果林鄭不顯出誠意，以後咪使我哋支持佢，三隧分流如果唔讓步，肯定凍過水」。

另一名建制派亦直言，林鄭今早說法不公道，將支持預算案等同支持提高長者綜援年齡，對此感到「好唔開心……好唔合適」。該人直指在將來預算案審議時會「認真啲睇……驗屍咁驗」，政界亦笑言「波叔（陳茂波）多得佢唔少」。