長者綜援責在政府　林鄭月娥豈可賣弄「小聰明」

政府將長者綜援申領資格由60歲提高至65歲，並在下月1日起生效，引起社會廣泛反對。特首林鄭月娥出席立法會答問大會時，將責任諉過議員，指出是他們通過議案。然而，林鄭的說法有三大謬誤。說穿了，只不過在以花招混淆視聽。

周四（1月10日）立法會答問大會上，特首林鄭月娥再次被質問收緊長者綜援一事，有議員要求她撤回決定。林鄭顯然有備而來，回答說：「我不知道大家記不記得，這個把申領長者綜援年齡由60增加到65歲是各位批的，是各位批准的。」

她更表示，在出席會議前特意「翻查記錄」，確認立法會去年通過的2018/19年度財政預算案中，已清楚列明會將長者綜援資格由60歲提高至65歲。

參考資料，去年43名投下贊成票的立法會議員，當中40人為建制派。一時之間，社會輿論將矛盾轉向立法會。林鄭的反擊固然為她贏得分數，最少將部分責任卸了給理應負責把關的立法會。然而，只要想深一層，即可見其錯謬。

工黨張超雄表示，曾於去年12月12日提出擱置將長者領取綜援收緊至65歲的動議，並獲得通過。（盧翊銘攝）

社會及立法會早表反對

第一，立法會及社會的反對聲音，早已相當清晰，預算案的贊成票並不能用來混淆視聽。前任特首梁振英在沒有任何諮詢下，於2017年施政報告提出收緊長者綜援資格，包括社聯在內的社福界早已表示反對，擔心會加重60歲至64歲長者的負擔。立法會更最少三度表示關注或反對：

（一）2017年2月15日，時任議員劉小麗在立法會大會上，向勞福局詢問有否配套政策幫助受影響長者；

（二）2017年11月13日，議員張超雄在福利事務委員會上，動議無約束力議案，促請政府立即擱置新政，並獲得通過，勞福局局長羅致光亦在席；

（三）2018年4月11日，議員梁志祥問局長羅致光，會否考慮把長者綜援的合資格年齡維持在 60 歲。

由此可見，林鄭月娥或羅致光都不可能推說，立法會沒有明確表態反對。更重要的是，當局多次被問及為甚麼不先作諮詢，而其回覆千篇一律為不影響目前60歲至64歲的長者，或只推說政策是上屆政府制訂，根本沒有說服力可言。局方貿然提高長者綜援門檻，卻從來沒有提出具充份理據的解釋。

長者綜援的申請年齡將調高至65歲，60至64歲的長者只能申領成人綜援。（資料圖片）

能夠撤回措施的唯有政府

第二，正如張超雄指出，政府既已提出提高長者綜援的門檻至65歲，議員就不可能動議還原至60歲，因為這會令最終開支比起政府原本的預算案多。按照立法會規定，他們只能動議削減開支的項目；若修正案會增加開支，則必須由獲委派官員動議。

這個規定，林鄭月娥從政多年，怎會不知？既然議員已多次質問政策理據，甚至曾以無約束力動議要求撤回，政府都不為所動，試問他們如何阻止新措施生效？林鄭將責任歸咎於立法會議員，無疑是在推卸責任。

除非林鄭認為，立法會議員應該以否決財政預算案作為籌碼，逼政府撤回措施。然而，這是林鄭月娥作為特首應有的說法嗎？如果行政及立法機關磋商政策，動輒要訴諸威脅等方式，又如何政通人和？若然真的如此，只怕屆時林鄭政府反過來站在道德高地，批評議員不懂政治妥協、囿於零和博弈思維云云。這正是林鄭說法的第三個誤區。

能夠點出立法會的責任，一下子轉移矛頭，林鄭的確展現出其「聰明」之處。然而，她不只是善於打發立法會的資深公務員，而是香港特區之首。就此，她需要的不是政治小聰明，而是一個從政者應有的大智慧和遠見。在長者綜援的處理上，只怕她已經令社會大失所望。