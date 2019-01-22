劏房補貼只為小修小補　租住權力懸殊須從速正視

不少劏房戶久被業主濫收電費，兩電早前決定為本地劏房戶提供電費補助，合資格住戶將可獲500元的一次過現金津貼，助劏房居民減輕生活壓力。誠然，基層劏房戶生活艱難，現金資助無疑是聊勝於無；然而，兩電津貼不但金額微薄，更有機會被業主間接「私吞」，藉加電費從中圖利，基層劏房戶未必能夠受惠。歸根究柢，香港缺乏租住保障，導致租客與業主的議價能力懸殊，從而出現不同形式的剝削。只有政府正視「權力不均」，才能真正為劏房戶紓困。

兩電計劃難言有效

環境局早前向立法會提交的文件所顯示，兩電將為合資格劏房戶提供現金電費資助：中電將分階段向一萬名基層劏房戶發放500元津貼，申請住戶須居住於由中電供電的劏房、缺乏獨立的中電帳戶及獲得香港居民身份不少於一年，津貼料最快能於本年七月或之前發放；同樣地，港燈將為沒有其公司獨立電錶的劏房戶在2019年至2023年間，每年提供一筆現金津貼。

兩電500元劏房戶電費資助接受申請。（資料圖片）

另一方面，兩電亦會資助劏房重鋪電線，中電將承擔合資格業主的工程開支，港燈則為租戶提供上限1.5萬的工程資助，用以重裝電線及安裝獨立電錶。

上述資助實在難為劏房戶紓困。首先，津貼金額微薄，雖說數百元對基層人士有一定幫助，但劏房戶電費一向高昂，每月電費至少500元的例子比比皆是，兩電津貼顯然食之無味、棄之可惜；其次，津貼大有機會被業主榨取。畢竟，現時缺乏監管，劏房業主大可藉濫加電費，把該資助盡收囊中；再者，劏房質素參差，而且少受監管，兩電竟資助劏房業主重鋪劏房電線，如此計劃變相令業主繼續漠視其提供合理居住環境的責任，並繼續製造劣質的劏房。

「租」與「住」的權力遊戲 劏房戶為最大輸家

在香港，業主與租客在租務上的議價能力向來懸殊。打從1990年代末，港府陸續取消租金租務管制，住宅租金升幅不但不受控制，更大幅削弱租戶的租住穩定性，在「一年生約，一年死約」下，租戶再沒有權自動續租，業主理論上能迅速收回單位，甚或無須理由地逼租戶搬遷。

1970及1980年代，港英政府實施不同措施控制租金升幅及保障租客的續租權。1981年，由於房屋短缺，續約租金大幅攀升，政府為了保障租客免受業主迫遷，立法保障租客租住權，只要租客願意繳付當前的市值租金，業主就不得迫遷。直至1990年代，房屋供應轉趨穩定，「物業市場自由度」成了主流論述，政府於1998年及2004年先後取消租金管制及租住權保障。然而，如今私人市場租金連年上升，公屋輪候時間愈漸增加，整體的住屋環境與當年迥異，但政府對恢復租管的態度仍然強硬。

不過，相較一般住宅單位，劏房業主與租戶的議價能力差異就更為嚴峻。劏房租客本為一班未能負擔一般私人住宅的基層，在目前高昂的租金水平下，他們的居住選項本來不多，故只能選擇居於如劏房般較差劣的住屋環境；更有甚者，他們大多因為需要原區工作，又或對其他區域感到陌生，住屋需求會被局限於個別地區，繼而再縮窄其住屋可能。反之，過去數年住屋成本飛漲，加上資助房屋供應乏力，導致劏房需求極其殷切，業主根本不愁缺乏租客，只須憂慮如何從中賺取更大利益。在以上種種條件下，業主才可以不同方式剝削租客，包括濫收租金、濫收水電費，甚至藉逼遷要脅大幅加租。

重新為劏房戶賦權 租管可為上策

若要真正改善目前劏房戶的租住困境，只靠電力公司偶然「行善」，斷不足夠；如何重增加租戶的議價能力才是箇中關鍵。無疑，長遠上只有政府願意大幅提高公屋供應量，才能徹底拯救基層市民脫離劏房業主的剝削；惟即使政府願意拿出魄力，公屋興建仍然需時，劏房租戶仍需中、短期措施協助紓困。故此，政府必須考慮重推租金及租務管制，為劏房租戶建立租務保障，藉此增加其議價能力，助租務市場撥亂反正。

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