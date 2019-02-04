爆竹一聲除舊歲　新年犯法無人理？

農曆新年將至，為遵從傳統習俗，仍有不少市民會在空曠的地方燃放煙花爆竹，增加節日氣氛。雖說本港早在「六七暴動」後，已立法禁止燃放煙花爆竹，但每逢傳統節慶，尤其位於新界西、北某些鄉村，非法燃放煙花爆竹來「應節」仍是時有發生。即使慶祝活動有其文化傳承作用，但在本港人煙稠密的城市布局下，對非法燃放煙花爆竹視若無睹，不但無視公眾安全，也有雙重標準之嫌。

警方近日發現有人透過手機應用程式，非法出售煙花爆竹，行動中拘捕三及本地男女。

正如前述，農曆新年乃非法燃放煙花爆竹的高峰期。但所謂「有價有市」，雖然是非法活動，但仍有不少商人鋌而走險。一如早前新界北總區重案組突擊搜查新田麒麟村，破獲一個儲存倉庫，檢獲約一噸重的煙花爆竹；又或是有人利用手機即時傳訊軟件，非法出售煙花爆竹。由此可見，每逢大時大節，仍有不少市民甘願冒上被檢控風險，燃放煙花爆竹。

儘管是非法活動，但相信不少住在新界的民眾亦知，農曆年間非法燃放煙花爆竹，實屬「平常不過」。事實上，除了在年初二舉辦的「農曆新年煙花匯演」外，現時當局只允許主題公園燃放煙花。反之，如果市民有意在指定地點燃放煙花爆竹，須事先向民政事務局局長或海事處處長申領燃放爆竹煙花許可證（視乎是陸上或海上活動）。

根據香港法例第295章《危險品條例》，任何人如非法管有煙花爆竹，一經定罪，最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月；另外，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如非法燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，一經定罪，最高刑罰為罰款五百元或監禁三個月。

警方近日發現有人透過手機應用程式，非法出售煙花爆竹，行動中拘捕三及本地男女。

早年，前民政事務局局長曾德成回應立法會議員提問時，曾表明「由於爆竹內含有炸藥，如處理不當，可能對公眾安全構成威脅。以香港的具體環境，現時不宜放寬燃放爆竹的管制，包括局部放寬管制」，相信此官方立場亦無重大改變。但觀乎警方提供的數字（見下圖），非法燃放煙花爆竹的個案未見長遠回落跡象。

非法管有煙花爆竹個案宗數 非根據並按照許可證而燃放爆竹煙花 / 致使燃放爆竹煙花個案宗數 2014年 5 147 2015年 4 140 2016年 4 124 2017年 8 141 2018年（頭十個月） 14 151 資料來源：警察公共關係科

大埔2018歲晚有人放煙花。（Tai_Po_大埔群組Nic_Ng圖片）

從上述的數字可見，到底警方在農曆新年間「加強執法、宣傳及教育工作」的成效如何，這留待看官自辨。但在此必須強調，非法燃放煙花炮竹有兩大風險：首先，基本上所有「民用」的煙花爆竹皆為走私貨品，質素良莠不齊。一旦發生意外，小則使燃放者受傷，大則引起火警，波及附近民居，另加上儲放非法煙花爆竹的貨倉，一般並非供儲存危險品，故對鄰近的居民亦有如計時炸彈，風險甚高，不容忽視。

過去，警方似乎側重於從供應面減少非法煙花爆竹流入，卻在農曆新年時以「通容」態度看待非法燃放煙花爆竹，政治上不但予人「原居民特權」的觀感，也間接縱容了以「齊賀佳節」為名的違法行為。既然當局不斷強調要加強力度，打擊爆竹煙花非法入口活動，就更應進一步從需求面着手打擊，禁絕非法燃放煙花。這才是治標又治本，且又能維護警隊尊嚴之道。