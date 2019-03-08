與魔鬼交易難解歐盟之弱

日前（7/3），包括歐盟28個成員國在內的36個國家，在聯合國人權理事會（OHCHR）共同簽署了一份聲明，譴責沙特阿拉伯的人權記錄。雖說這份由冰島駐日內瓦大使Harald Aspelund動議的聯合聲明，是該論壇自2006年成立以來首次譴責沙特，一名特使更樂觀地認為，「歐洲在這方面的團結是成功」。 可是，投票團結難言等於成功，特別是「成功」二字，應定義為迫令中東諸國改善人權狀況。聲明雖呼籲沙特釋放國內異見分子，並要求沙特與聯合國領導的卡舒吉（Jamal Khashoggi）案調查小組合作，不過聲明所批評的種種情況，並非沙特獨有，而是諸多阿拉伯國家的「風土病」（僅有突尼西亞較為「正常」）。是次歐盟對沙特強硬起來，與上月底歐盟在埃及與阿拉伯聯盟的峰會取態截然不同，宛如患上精神分裂。

2015年8月11日，愛琴海夕陽下，一艘滿載敘利亞難民的小艇。報道指當時小艇引擎故障，只能隨水飄流。（Yannis Behrakis／路透社）

與魔鬼交易 棄歐盟價值觀

儘管聯合聲明有用上強硬的措詞，但若歐盟欲以一紙譴責，迫使沙特當局正視人權議題，實屬妙想天開。事實上，歐盟在卡舒吉被殺後，一直不滿沙特拒絕公誠布公，拖慢調查進度，另加上也門內戰和諸種國內鎮壓異己、打壓人權等問題，已令沙特已成國際輿論追擊的國家。但是次歐盟在投票時譴責沙特，說穿了僅是為了回應外界的壓力，徒具其形。

誠如上文提及，歐盟的政策雖說是建基於「民主、法治和人權」，惟執行上卻處處與「歐盟價值觀」有所抵觸，只敢以言相控，卻未敢搬出經濟制裁，迫使多個阿拉伯國家正視人權議題。

情況一如上月底在埃及舉行的峰會，當時歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在新聞發布會上，除了客套地表示此時為「（歐盟和阿盟）新合作篇章的開始」，也有強調「雙方對維護國際人權法的共同承諾」。可是，該言論卻換來東道主總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的譏諷，指歐盟「不曉教我們關於人性之事」，並稱歐洲人和阿拉伯人有着不同的「人性、價值觀和道德觀⋯⋯請尊重我們的價值觀和道德規範」，情況尷尬。

在多名總統塞西的挑戰者無緣參選之後，埃及反對聲音呼籲杯葛大選。（路透社）

或許，有人會認為若非歐盟有求於阿拉伯諸國，相信其外交政策亦不會帶有精神分裂的特質，一邊譴責某國違反人權，一邊卻甘願與魔鬼作交易。的確，現時歐盟尋求與阿聯對話，主要原因是歐洲未能獨力解決國內移民問題，而阿聯諸國不僅是難民和尋求庇護者的主要來源，也是非法經濟移民之源。因此與阿盟建立「新合作篇章」，表面上或有其合理性。

此等現實主義的論調，也可見於荷蘭首相呂特（Mark Rutte）的言論。峰會前夕，呂特曾表示，「⋯⋯歐洲是時候接受『權力』並不是個骯髒之詞⋯⋯有時你必須和舞池裡任何人一起跳舞」。不過，這種將犧牲人權描述為「必要之惡」的外交立場，不單是托詞，同時亦把社會問題外判，長遠無助解決歐盟內患。

2015年9月10日，暴雨中一名敘利亞難民親吻手上抱着的女兒，走近馬其頓–希臘邊境。（Yannis Behrakis／路透社）

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現實主義不是開脫理由 歐盟積弱須正視

為甚麼歐盟總是認為與專制政權打交道，有時卻比捍衛自身的「創建核心價值」更為重要？如同2016年，默克爾與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）達成協議，土耳其負責接收從歐洲遣返的難民，以換取歐盟的財政補助（後來利比亞亦有類似協議）。但眾所周知，儘管土耳其在卡舒吉謀殺案中扮演「人權急先鋒」，但國內管治上卻大力打壓異己，更是監禁最多記者的國家，理論上絕非「歐盟價值觀」的正當合作夥伴。

事實上，歐盟願與專制政權打交道的外交政策，雖說或可解決燃眉之急，但長遠來說所種下的禍根影響非淺，不能忽視。好些相信現實主義的政客認為，在零和遊戲的競爭世界中，國家有其安全考慮，故不擇手段的政策在極端時期是可予合理化的。的確，近年大量移民湧入，間接滋生出各成員國內部的疑歐情緒，若處理不善必然成為歐洲一體化的絆腳石，但與中東諸國建立關係，也難解內耗之源。換句話，這亦難以合理化歐盟縱容「反人權國家」的外交政策。

埃爾多安成功把握機會，將卡舒吉一案當作與沙特和美國談判的王牌。（資料圖片／GettyImages）

以2015年爆發的難民危機為例，目前歐盟難民分配機制怪異之處才是問題根源。早年簽定的《都柏林公約》（Dublin Convention）規定尋求庇護者，只能向第一個踏足的簽約國提出庇護申請，而該國有責任審核並為尋求庇護者提供基本生活所需。當眾多歐盟國家不肯分擔責任，遠觀意大利、希臘和西班牙等國獨力收容難民，這自然引起地中海前線國家的疑歐情緒。即使現時大多難民都被土耳其擋下和隔離，責任分配不均的情況仍然存在，故2016年的協議可算是權宜之計，即使緩解了敘利亞內戰的餘波，亦難保他朝危機會在別國再度上演。

在政治道德上，歐盟如此縱容中東諸國，對自身的管治威信亦有負面影響。誠如索羅斯 (George Soros) 在歐洲外交關係理事會（European Council of Foreign Relations）年會指出，歐盟內部正受反自由主義（Illiberalism）威脅，不論是德國、法國、比利時、波蘭、匈牙利，或是希臘，素有反對基本人權言論的極右政黨漸成主流，歐盟當下不單要解決難民危機的外患，更需要站在道德高地，扶正成員國內反自由主義的歪風，而非以現實政治的眼光，強調「必須和舞池裡任何人一起跳舞」的雙重標準。

歐盟與匈牙利愈見不和，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）指責歐盟「侮辱」他的國家。

當然，歐洲或許無法獨力解決移民問題，想以現實主義為藉口，開脫與獨裁者同流的罪名。這不單反映表裏不一的管治作風，亦是歐盟民主治理的失敗。可是，當「人權」成了可被犧牲的價值觀時，我們離弱肉強食的國際秩序又會有多遠呢？