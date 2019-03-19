港鐵撞車叩響警號　定位公營方能根治

港鐵撞車，是香港人未曾想過的，最多只是開玩笑之說。結果，事情竟在周一（3月18日）發生。半夜試車期間相撞，兩名車長輕傷，可謂不幸中之大幸。然而，700萬香港人的出入安全，焉能只靠僥倖？政府和港鐵若未「知驚」，徹底改革，這次撞車只怕叩響的不只警號，而是喪鐘。

周一凌晨近三時，港鐵荃灣線試車期間，兩列列車攔腰相撞。幾小時後，車務總監劉天成向傳媒表示，初步相信與測試新信號有關。同日下午，港鐵與信號系統供應商開會，常務總監金澤培向傳媒確認說，多倫多實驗室模擬事故經過後，證實軟件有問題。

雖然港鐵補充，詳細原因需時調查，但矛頭似乎已初步指向加拿大供應商泰雷茲（Thales）。就此，社會大眾仍不免疑惑，發生列車相撞如此大事，港鐵難道就沒有責任？

港鐵日前(18日)發生通車40年以來首宗列車相撞事故。(資料圖片)

港鐵必須掌握新系統

首先，泰雷茲在信號系統方面相當有名，口碑不俗。而他們向港鐵提供的新信號系統SelTrac CBTC，亦為英國倫敦、新加坡等多地鐵路使用。然而，港鐵不能以為購入新系統就一了百了，必須掌握這套系統的詳情，並確保它在不同情況中能準確發揮，不致意外。

事實上，新加坡地鐵兩年前轉用SelTrac CBTC新系統時，亦曾發生列車碰撞事故。縱然調查後確認，原因在於路軌設備，即與今次荃灣線的情況不同，但港鐵有否全面掌握SelTrac CBTC的往績記錄，以及所有潛在意外風險？

即使調查後證實錯在泰雷茲，港鐵作為香港鐵路服務的提供者、營運者，亦斷不能以此推卸責任。港鐵必須知道的是，每天數以百萬計的乘客，出入安全繫於港鐵服務之上，稍有差池都足以釀成災難。就此，港鐵可謂有一種嚴格責任，即使是信號系統供應商出錯也好，港鐵亦須負起檢測或把關不力的責任。

無可否認，社會對港鐵的要求是非一般的。然而，背後的道理是港鐵正正絕非一般運輸企業，實際上它是香港公共運輸交通的重要提供者，甚至得享壟斷地位。其服務的優劣與差池，影響的不只是700萬人的交通便利，更關乎生命安全。可是，與之不匹配的是，港鐵竟然是一家上市公司，原則上首先的是向股東負責，以謀取最大利潤為己任。

泰雷茲加拿大分公司設計首席Mihai Lungu透露，公司專家今早抵港配合港鐵調查。 （盧翊銘攝）

港鐵不能當一般企業管治

多年以來，早已有論者批評，港鐵花費不少心力發展地產業務，甚至開拓海外市場，為外國地鐵提供營運服務。但對於香港的鐵路服務、安全質素等，只怕愈來愈無力兼顧。或許港鐵以為，香港地鐵已臻完善，但由沙中線問題、四線故障到今次撞車可見，港鐵連本業也未做好。

去年沙中線爆出醜聞後，「01觀點」已明確指出，港鐵管理層一旦只知尋求利潤最大化，無法掌握企業式經營公共服務與其社會效益的意義，很容易進退失據，甚或犧牲社會利益。如此批評，至今仍然鏗鏘。必須知道的是，港鐵正值多事之秋，亟待改革。而它到底應該是一家上市公司還是公營機構，不只名義上換個說法那麼簡單。舉例說，如果港鐵是一所上市公司，它難免會以工商管理的理論，當作是一般企業那麼改革。然而，事實上港鐵需要的是公共行政的思維，以社會福祉為念，甚至乎為了更高的安全系數，它更要犧牲利潤。

故此，香港政府作為持有港鐵逾七成半股份的大股東，既擁有接近萬億元儲備，就絕對有原因，而且也有能力回購港鐵。7月將上任新主席的歐陽伯權必須牽頭改革，檢視股東制度是否令港鐵只顧牟利，而忘卻社會責任。

政府和港鐵看見今次觸目驚心的列車相撞後，萬一仍然未知事態嚴重，對港鐵的性質及管治方式仍然避而不談，社會大眾難免擔憂，從未想過的醜聞和事故只會陸續有來。