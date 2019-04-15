港足新帥資歷難服眾　本地教練何時才有出頭天？

久候多時，港足新帥人選終於塵埃落定，懸空多月的帥印已由前芬蘭國家隊主帥麥柏倫（Mixu Paatelainen）接掌。然而，有別於過去足總所聘的名帥，此人資歷頗具爭議，加上外籍教練向來難以適應本地足球文化，港足前景可堪憂慮。2019年港足大戰連場，先須在九月出戰2022年世界盃亞洲區第二圈分組賽，更須在年底出戰東亞足球錦標賽，港足備戰時間無多，並無空間讓外來者慢慢摸索，故足總本應讓熟悉本地足球文化者執掌帥位。現在新帥人選米已成炊，球壇上下都只能對其表現「拭目以待」。

麥柏倫為何許人也？這名52歲的芬蘭教頭在球員時代曾效力保頓、狼隊及鴨巴甸等英格蘭及蘇格蘭球隊，掛靴後先後執教不同蘇超職業球會，更曾於2010/11賽季榮膺聯賽最佳領隊；惟好景不常，在轉任芬蘭國家隊領隊後，其執教成績一直平平，更於2015年因未能助芬蘭國家隊晉身歐國盃遭解僱；其後他先後執教蘇格蘭球會登地聯及拉脫維亞國家隊，卻未能助前者護級，在率領後者時則在歐國聯中未嘗一勝。

麥柏倫稱上任後首要任務要跟各階段建立關係，團結港隊，邁向進步。（歐嘉樂攝）

這位被部分球迷譏為「世界最差」的教練，實力惹人質疑。麥柏倫解釋過去戰績低迷，是其任教的球隊均為小球會或發展中的球隊所致，但其實港足亦非出類拔萃，邀請洋帥正因希望其經驗有助球隊改善表現，他的說法難免讓球迷憂慮其執教水平。

港足歷屆教練或許未算星光熠熠，但其往績往往亦不致失禮，為何足總須起用這名球壇失意人呢？足總副主帥貝鈞奇早前透露，足總財政預算有限，未能為新帥開出長約，故只會聘請短期教練。因此，盛傳麥柏倫突圍而出，正因為他是過百名新帥人選中願意接受短期合約的少數。

政府撥款為足總的主要財政來源，過去，政府與足總簽訂由2015年4月1日起開始的五年計劃，至2020年3月31日前每年撥款最高2,500萬。鑑於政府沒保證五年計劃完畢會否繼續撥款，故影響着新任教練的合約年期；前任主帥加利韋特於去年簽約一年半，合約期為2018年9月至2020年3月，亦即五年計劃完結為止。而隨韋特於十二月突然離任，意味新帥合約很可能最多只有一年，故難以吸引具名氣者應徵。

當然，麥柏倫「意外」獲得一紙為期兩年的合約，令新帥聘任一事更加撲朔迷離。如若新的五年計劃未能通過，足總便須獨力承擔新帥次年的薪酬支出。但不難猜想，如此冒險的決定，反映了足總有信心獲政府續批資助，同時希望藉提供較長合約，讓主帥具更多時間與本地球圈磨合，穩定軍心。但問題是，如足總有信心開出較長合約，為何未能邀請教績更佳的教練來港執教？

這並不是說麥柏倫注定失敗，只是其履歷始終未以服眾，遑論空降洋帥敗走本地足壇例子比比皆是，球迷對新帥不抱期望並非無因。更重要的是，新帥人選不乏於本地球圈享負盛名的教練，惟他們均敗於麥柏倫手下，教不少球迷失望。諸如早已開腔對港足帥位甚感興趣的奇雲邦特，他曾任英超球隊熱刺副領隊，在執教本地球隊飛馬時獲出眾的成績，並對本地足球有深厚認識，他於年初賀歲盃獲邀請作港聯教練時，便曾表示自感有力競爭港足帥位，可惜未竟全功。

同樣可惜的是，港產少帥郭嘉諾亦未能如部分球迷期望般「坐正」港足主帥一位。去年郭嘉諾不但帶領港足U23勇闖亞運16強，而且更臨危受命，接替離任的韋特領軍港隊在一月出戰省港盃，並成功奪冠而回，風頭可謂一時無兩。不少球迷均希望郭帥能順理成章擔任港足的常規主帥，但足總明顯無意回應球迷訴求，賽後僅續任命郭帥領軍U23出戰今年的亞錦賽，惟賽期與他已報讀的國際足協專業級教練牌照課程重疊，最終未能出任。

郭嘉諾連續兩年帶領港隊贏得省港盃，賽後表示本地教練有能力勝任港足主帥。（梁鵬威攝）

誠然，與外聘名帥比較，郭嘉諾經驗尚淺，但他絕非欠缺執教港足代表隊的能力。再者，港足大戰在即，球隊亟需一位熟悉本地足球文化、且獲球員尊重、信賴及能迅速整頓球隊的主帥掌舵，郭嘉諾執掌帥印的呼聲甚高，可謂是時勢使然。

「01觀點」已多次指出由不認識本地球圈生態的外來教練執掌帥位並不恰當，足總應提供更多機會予本地有能之士發揮所長。韋特突然離任固然留下缺口，但亦可看作改革港足的契機。既然五年計劃僅餘一年資助，足總實在不用急於聘請長約教練，可考慮給機會予諸如郭嘉諾般的本地教頭作看守教練，既毋須冒險聘用資歷欠佳者，又可測試具潛質的本地教練的能耐，同時為他們提供寶貴的領軍經驗；即使效果未如理想，也可在下個五年計劃通過後作重新招聘。

而且，過往聘用外籍名帥不但效果成疑，成本亦甚為高昂，過去韋特的年半合約的薪酬可達360萬（即月薪20萬），故聘用本地教練成本較低之餘，足總更可將所節省的支出應用於其他教練及球員的培訓上；不過更重要的是，起用獲球員信賴的本地教練有助盡早重整球隊，激勵士氣，以備戰即將來臨的各項大賽。

當然，新帥人選塵埃落定，球壇上下亦須給予相應的時間，讓他證明自己的能耐。長遠來說，培訓更多本地足球教練乃應有之義，事實上，足總亦曾開腔表達類似的期望，但願這些言論不會流於空談。