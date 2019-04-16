無懼右翼民粹　芬蘭可成歐洲的「左翼碉堡」？

周日（14日）舉行的芬蘭大選，左翼社會民主黨（Social Democrats）取得17.7%選票，成為國會第一大黨，並取得優先籌組內閣的機會。事後，不少報道都對黨魁林內（Antti Rinne）擊敗排外右翼芬蘭人黨（Finns Party），有望成為近20年首位左翼總理表達欣喜。儘管是次左翼勝選一反近年於歐美冒起的「反自由主義」（Illiberalism）風潮，但對政治結構相對穩定、長期推行社會民主主義的芬蘭來說，芬蘭人黨的支持度位居第二（17.5%），實在是一個警號。

芬蘭大選：社會民主黨黨魁林內宣布勝選，並發表勝利演說。（路透社）

左翼獲勝 卻不代表排外右翼已敗陣

如同選前民調顯示，社會民主黨相隔廿年，終於擺脫反對黨的身份，成為國會第一大黨，但由於沒有政黨取得足夠議席，故未來林內能否順利組閣，仍存疑問。更甚是，各政黨對是次選舉的重點議題分歧甚大，未來或使芬蘭出現像去年九月瑞典大選後，長達四個月的懸峙國會局面。

回到選舉，是次的焦點爭議有二：一是社會福利政策的走向；二是外來人口的「威脅」。2015年大選，現任總理西比萊（Juha Sipilä）（已在上月呈辭）所領導的中間派，憑着提倡社保和醫療的改革贏得民意授權，望能解決日益沉重的公共開支。雖說在西比萊領導下，芬蘭已走出經濟衰退的陰霾，去年更成功削赤，但不少緊縮措施，如減少失業救濟金、凍結養老金和削減公營部門的假期工資，亦同時使基層生活大受打擊。而後續社福及醫療改革失敗，更直接導致西比萊須問責呈辭。

林內承諾擴張福利開支 (圖片來源：AP)

林內乘着民眾對緊縮措施抱有怨言，決意反其道而行，可算是選舉成功的一大因素。選前，林內不但容許以人道理由收留部分難民，也承諾擴張福利開支，將每月不到1,400歐元的養老金增加100歐元，以助逾55,000名養老金領取者脫貧，且支持加徵消費稅與資本增值稅，以抵消未來的福利開支。就此而言，林內的政綱可取之處在於，不但為社民黨帶來優先組建內閣的機會，也針對了近年「反自由主義」思潮的底因，提出甚具價值的藥方和反制之道——即是把基層需要和經濟不均，視作施政的重中之重。

不過，即使林內的經濟、社會政策，或可應對後全球化年代的分配不公，紓解歐洲普遍存在的反建制、反菁英浪潮，芬蘭能否可成歐洲的「左翼碉堡」，仍須看林內和歐盟如何處理外來人口和移民的議題。

芬蘭人黨領袖哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）(圖片來源：AP)

鼓吹排外的芬蘭人黨能位居第二，已是不容忽視的風向標。須知，現時由哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）領導的芬蘭人黨，實為兩年前「大分裂」的產物。在2017年黨內選舉中，哈拉阿霍成功擊敗Sampo Terho出任黨魁，後續又更因哈拉阿霍有意把黨的立場推向極端，惹起黨內溫和派不滿，另立爐灶。換句話，有別於上屆選舉，是次芬蘭人黨的支持者，大多都是認同極端的民族主義、反移民和疑歐派，而非混雜着溫和的聲音。因此，17.5%的得票率，對素來穩定的北歐政壇已算是「危險的警號」。

雖說林內早已明言因芬蘭人黨的極端立場，將不會與其黨合組內閣，但未來能否在經濟議題與他黨達成共識組閣，目前仍是言之尚早。但是，置於宏觀的歐洲政局而言，社民黨能相隔廿年再度贏得大選，也是反映出選民對其政綱的信任，並希望提升政府可在資源分配的職能和積極性，以拉近擴大中的貧富差距。這一點，不但為法國「黃背心運動」隱藏的社會癥結開出藥方，同時亦可抗衡日走極端的政治取向，調和近年的「反自由主義」。