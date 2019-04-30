極右政黨VOX走入主流　「西班牙例外論」可休矣？

西班牙大選於本周一（29日）完成點票，執政左翼社會黨（PSOE）取得約三成票選勝出，惟得票未能過半數，須與其他政黨籌組聯合政府。是次選舉的焦點，除了是四年來第三次大選，也有不少人也將視線投到首次躋身國會的極右政黨Vox（聲音黨）。 Vox在大選的成功，是獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）於1975年逝世後，首次有極右政黨在西班牙民主選舉打入國會，代表着40多年免疫於極右思想的時代告終。不過，相比一眾歐洲的極右政黨，如德國的「另類選擇黨」、法國的「國民聯盟」或是荷蘭的「自由黨」，Vox崛起的原因並非全然是依賴建構從外而來的敵人，煽動仇恨，反而是劍指植根多年的「內部敵人」——加泰羅尼亞獨立運動，與近年在歐洲冒起的疑歐、排外風潮，大相逕庭。

現年47歲的桑切斯勝選後開懷大笑。西班牙本屆大選投票率近75.8%，比上屆高出近9%。（路透社）

對極右政黨免疫「西班牙例外論」

Vox打入國會前，西班牙對席捲歐洲的極右民粹主義思潮具免疫力，經常被吹捧成歐洲政治格局的一絲希望。例如，巴德學院的Omar G. Encarnación教授年前曾言，「與歐洲其他地區不同，西班牙的極右政黨仍被邊緣化」，他後續提出了三大因素，解釋西班牙「免疫力」。

西班牙大選：極右政黨聲音黨（Vox）黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）曾是立場保守的人民黨（Popular Party）黨員。圖為4月28日大選結果公布後，阿巴斯卡向支持他的國民講話。（路透社）

首先，佛朗哥獨裁統治的西班牙，仍是一場陰魂不散的噩夢。1936年，佛朗哥推翻第二共和國，引爆內戰，奪去了50多萬條性命。成功爭權後，他更借助大規模的清洗政策（limpieza），鞏固其專制政權，導致20萬名異見者被殺，40萬人被送到監獄或勞改營。雖說西班牙在1977年佛朗哥死後已正式摒棄法西斯主義，並走上民主化進程，惟佛朗哥的狂熱民族主義和仇外心理，對不少民眾來說仍是值必須警惕的極端思想。

其次，西班牙在後佛朗哥年代的經濟發展，主要受惠於歐盟撥出的發展基金。佛朗哥政權垮台後，西班牙花了近十年爭取加入歐盟，並於1986年取得其成員國資格。從那時起，西班牙可算是眾多低收入成員國的最大受益者，基建紛紛落成，民眾生活水平亦有所提高。即使是2013年歐債危機後期，該國的失業率高達27%，但也不見極右和疑歐思潮有什麼吸引力可言。

西班牙大選：佛朗哥將軍獨裁統治國家近四十年，他在二戰時雖然宣布中立，但立場傾向與軸心國保持友好關係。圖為他在1940年與納粹德國領袖希特拉會面。在2019年的大選中，兩名代表極右聲音黨的前將領曾聯署支持佛朗哥的貢獻。（Getty Images）

最後，多元的人口結構及社會文化，同使該國對移民人口普遍持有開放態度。西班牙人接納移民和反對仇外的心理，不但是建立在自身的移民史，即上世紀50年代和60年代，大量西班牙人遷移到拉丁美洲和歐洲尋求更好的經濟機會，對人口流動所帶來的影響習以為常；此外，西班牙的總人口中，屬外國出生人口比例在1999年至2009年間增加了近八倍，總數75萬躍升至約650萬，而人口結構的迭變，過去多年並未使西班牙政壇產出帶有極右立場的政客。

值得留意除極右的聲音黨外，極左的「聯合—我們可以」（Unidas Podemos）黨同樣取得42席，表現不俗。結果更顯西班牙政局變得碎片化。（路透社）

家家有本難念的經 加泰獨派才是極右的最大敵人

觀乎近年美、法、德或是東歐諸國的社會狀況，極右政見之所以抬頭，通常離不開兩大原因：一是民眾因外來人口湧入而產生的身份認同危機；二是發展成果的分配不均或經濟危機。雖說Vox的政治宣言帶有歐洲典型極右政黨的反移民和仇外言論，如驅逐無證移民、豎立圍壁、禁止建設清真寺等，但如同上文提及，這兩大因素過去廿載早在西班牙存在，惟該國亦未見有任何極右政黨能乘勢而上。因此，Vox聲勢大振的更關鍵原因，應是2017年爆發的加泰羅尼亞危機。

上月加泰分離主義支持者在西班牙首都馬德里示威的情況。（路透社）

2017年，加泰羅尼亞單方面舉行公投及宣布獨立，在西班牙掀起統獨之爭，「統派」和「獨派」過去兩年互相對立，誰都不願作出讓步。對「統派」而言，對國民身份的首要威脅，不在於幻想出來的「伊斯蘭十字軍」，而是加泰羅尼亞的獨立運動（或潛在的巴斯克、加利西亞等地分離主義）或會導致西班牙解體。有關分離主義的辯論，近年佔據了民眾的視線，而Vox對加泰羅尼亞的分離活動抱有極端的立場——主張取消憲法訂明的自治區政體，重新將地方權力收歸中央，並完全禁止推崇分離主義的政黨。雖說這一立場只屬不切實際的政治口號，但至少吸納了不少厭倦無日無之政爭的統派支持者。

西班牙右翼政治勢力分裂，亦是Vox能在選舉中一嗚驚人的原因之一。是次選舉，主流右翼政黨人民黨（People’s party）因前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）未能解決加泰羅尼亞危機而遭選民懲罰，流失大量選票，慘吃了近30年來最大的敗仗（僅有16.7％支持度）。三大右翼政黨，即人民黨、Vox和公民黨（Ciudadanos）的得票幾乎與他們在2016年得票總數相差不幾（共有約1100萬張選票），惟人民黨的議席卻大減了22個。

西班牙大選：代表公民黨參加全國大選的德昆托曾經是可口可樂其中一位掌舵人。（Getty Images）

選舉過後，不少人都重新審視「西班牙例外論」的真確性，畢竟，自佛朗哥辭世後，西班牙的極右思想就猶如政治禁忌，滿載了一代人在高壓管治的回憶。不過，Vox能成為後佛朗哥時期首次打入國會的極右政黨，其叫座能力實非單靠把穆斯林或難民妖魔化、或似是特朗普般打着「美國優先」的旗幟。有別於其他極右民粹政黨，Vox絕口不提任何疑歐言論，只是集中火力對付國內的分離主義活動。儘管「西班牙例外論」已被VOX擊破，但其因由實非全然是身份認同或經濟問題，而是催生自國內的分離主義。