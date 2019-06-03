太興招股書揭炒賣物業粉飾業績　市民又可靠甚麼對沖租金？

本地知名餐飲連鎖企業太興集團（6811）將於周二（6月4日）截止招股，反應未見熱烈，一方面可能與市場氣氛在貿戰衝擊下轉趨審慎有關；另一方面，過去一年本地飲食股確實表現參差。截至上周五（5月31日），翠華（1314）一年累跌36%，大快活（0052）跌12.5%，龍皇（8493）跌35%；即使是表現稍好的大家樂（0341）和稻香（0573），亦僅升0.2%和5.8%。

租金佔飲食業成本漸增 蠶食利潤情況顯著



不過，與太興同樣走港式茶餐廳路線，並早在2012年年底上市的翠華，上市至今的表現亦相當「走樣」。以招股價2.27元計，一年後雖炒高至5.6元，回報逾倍，但其後即見頂反覆下跌。以周一（6月3日）即市價格0.67元計算，其市值與歷史高位相比僅餘十分之一，或招股價大約三成。



根據翠華控股2018年的年報，聲稱經營壓力源自銷售及配送開支、物業租金及相關開支增加，包括食材、租金及勞工成本大幅上升，純利率進一步由2017年的4.9%跌至2018年的4.4%。



但是如果觀察獨立核數師報告，翠華截至2018年3月31日止年度的綜合損益表，2018年度的收益18.4億元，較2017年的18.5億元大致保持平穩。若再仔細分析其各項成本開支，其實不論是已售存貨成本、員工成本、折舊及攤銷、燃料及公用事業開支、其他營運開支等，均有所削減或保持平穩。對翠華真正構成經營成本壓力的，其實主要是兩項，分別是「銷售及配送開支」和「物業租金及相關開支」，前者由3,076萬增至4,176萬，後者則由3.15億增至3.39億，租金蠶食利潤的情況甚為明顯，除稅前溢利由2017年度的1.28億，跌至2018年度的1.07億，跌幅高達16.6%。



至於即將上市的太興集團，其招股書雖然顯示近年溢利持續增加，由2016財年的1.97億，增至2017財年的2.10億和2018財年的3.05億。但其實2018財年的利益還包括1.63億元出售物業所賺的非經常性利潤，如果扣除這一筆，其實太興集團在2018財年的溢利僅1.42億元，賺錢其實比2016財年更少。



再仔細觀察各細項數字，近年佔收益百分比持續增加的成本類別，共有兩項，分別是「員工成本」以及「租金及相關開支」。前者由2016財年的7.4億元增加至2018財年的10.3億元，佔收益比例亦由29.6%增至33.1%；後者則由2016財年的3.45億元增至2018財年的4.54億元，佔收益比例由13.7%增至14.5%。

信誠證券聯席董事張智威認為，周五恒指穿27000，投資者信心薄弱，影響太興招股反應。（張浩維攝）

有錢有資產者可「對沖」風險成本 但社會基層又能向誰呼號？



從上述數據分析可見，不論是太興還是翠華，現時香港飲食業的處境可謂「得個做字」，收入不易大幅提高，但同時香港的租金及人力成本上漲，利潤只能進一步被壓縮。從某程度上說，香港人力成本之所以昂貴也與租金脫不開關係，以從事飲食業的勞工來說，基層員工月入可能僅一萬幾千，若以此收入計算，有些人每個月光是租金就須付出接近一半的薪酬，絕對是可以想像的。



面對租金成本的壓力，政府又無能為力，太興比翠華聰明的地方，就在於他們懂得「如果不能撃敗你的敵人，那就加入他們」的道理。在2018年，他們透過買賣物業所賺得的1.63億元，超過全線191間餐廳和員工，全年辛勞工作所賺得的利潤，並成功以此粉飾了在2018年本來是嚴重倒退的業績。



毋怪乎在香港股票市場上，近年無懼各種政治及經濟風波挑戰的長勝軍，都是作為「收租佬」的房地產信託基金，包括領展和置富等，就是因為他們佔據了香港經濟的戰略要地，不管是市民還是飲食連鎖集團，都需要向其「進貢」。值得一提是，近日領展股價不斷破頂並問鼎「紅底」，歷史股息率已跌至2.6%水平，與美國10年期國債息率相差只有0.5%，並與30年期國債息率相約。這一方面可以看出港人對於磚頭以及收租的信仰，已近乎瘋狂的程度；另一方面，也可以看到現時整個社會都在告訴市民，如果要在香港生存下去，不管是平民，還是企業家，都不得不參與炒賣物業——商家是為了對沖鋪租太貴，須炒樓挽救利潤；市民則是為了對沖租金及物價通脹壓力，也不得不「邊罵邊買」領展。舉例來說，早在2004年，大家樂就曾為對沖加租風險及提高閒資回報率，認購逾百萬股領匯新股，其後多次沽出獲利後又再買入。



現時香港可謂陷入死亡漩渦，整個物業市場形同向市民「極限施壓」——有錢有資本者，尚可能找到「對沖」的空間與方法；但試想想，那些無錢無資本的基層市民，到了今天，還可以支撐多久、向誰呼號呢？