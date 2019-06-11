【逃犯條例】大遊行的日與夜　行動升級的迷思

社會上的年輕人鋌而走險，用武力與警方「埋身肉搏」，不論怎樣，都是可悲。武力抗爭易傷及無辜，亦必須批評。 然而，除了扼腕，我們還要問的是，數十萬人上街反對修例而動搖不到政府立場半分時，社會應該怎樣做？武力衝擊是否出路？

6月9日深夜，多名年輕人與警方爆發衝突，很多人看在眼內，均感痛心。特別是那些在日間——即是幾句鐘前——才參與了大遊行的人。他們覺得，修訂《逃犯條例》的理據不靠譜，加上反對聲音如此聲勢浩大，當局理應撤回草案。然而，那晚政府發的新聞稿，卻矢言繼續二讀草案，惹起眾怒。故此，年輕人在半夜行動升級的心情，他們大致理解。

另一方面，他們對衝擊行動的痛心，也是因為年輕人有如以卵擊石，必然不敵防暴警察和速龍小隊。最終警方在清場過程中拘捕19人，並記錄358人的身份。這些示威者大多數年紀尚輕，多為16至25歲，更有不少未到18歲。對於年輕人不是吃喝玩樂，而是在街頭抗爭，民陣、泛民政黨和不少人都寄予同情。

衝擊沒意義

考慮香港社會和政治環境，有人對於衝擊行動感到痛心或同情，都是可以理解的。然而，理解年輕人的動機和心情是一回事，正視武力會帶來的傷害和破壞，卻是另一回事。即使示威者不惜以身相搏，但其實他們也要知道，武力行動不只會傷害他們自己，還會傷害其他人。那夜的混亂中，八名警員受傷，其中一人被示威者踢倒，眼角嚴重受傷；一名電視台攝影師被示威者向警方投擲的雜物所傷，無辜遭殃。這些都是只在執行職務的人，本不應該受傷或流血。

縱然社會不少人同情示威者，認同他們的反對修例立場甚或認為他們動機高尚，但沒有人能夠否認，當晚的武力傷害了人和帶來破壞；而高尚理念也不足以合理化武力。正如衝擊者若被帶上法庭，傷了人就是傷了人，他們的動機只能是求情理由，而不會是抗辯理由。故此，任何示威者都應考慮，他們行動會帶來的可能影響。

再者，當天晚上的衝擊行動是否有助反對修訂《逃犯條例》，就連一些運動參與者也不禁質疑。包圍或衝擊立法會的行動，過往不是沒有，例如2009年反高鐵示威者包圍立法會，和2014年反新界東北撥款示威者嘗試衝入立法會。但這些行動的事發時間，均是議員正在會議廳內舉行會議，表決在即，示威者想藉武力阻止投票發生。回看今次的衝擊，當時是星期日晚、星期一凌晨，不但沒有會議舉行，立法會內更是一個議員也沒有。正如警務處處長盧偉聰所言，「立法會又不是正在開會，裏面沒有人，為何要去破壞呢？」

6月10日凌晨12點後，立法會示威區外開始有衝突，示威者用鐵馬衝擊。（羅君豪攝）

手段非目的

或許示威者想佔領立法會，但當時的一、二百人能否佔領會議廳直到草案二讀，抑或很快便會給警方清場、帶走，答案相信連他們也很清楚。再者，那時示威者沒有明顯組織或部署，亦不似是有明確目的，想要佔領立法會或怎樣。相反，更似是純粹想衝擊。然而，我們不能忘記的是，示威和社會運動從來都只是手段而非目的，斷不應該為了衝擊而衝擊。行動不論是和平或非武力，均須為了實現某個目的，最終締造更美好的社會。若然在過程中迷失，非但不能實現目標，甚至可能愈行愈遠。

事實上，無綫新聞等部份媒體放大示威的暴力一面，整個星期一也在播放半夜示威者與警方的衝突畫面，令白天的浩瀚大遊行、示威者訴求、對修例的質疑等，全部都被邊緣化。這樣可能會令社會失焦，真正要針對和討論的修例方案，反而為人所忽略，絕非好事。

另一方面，同情甚至支持武力衝擊的人，很常以成效來論之。他們會說，遊行示威已經給證明沒用，政府還是不動如山，若真的有決心阻止修訂《逃犯條例》，就要行動升級。但是，我們就算從示威者的角度看待事件，同樣以成效論之的話，同樣的說法也一樣適用於武力衝擊。過往的新界東北撥款、龍和道衝突等，哪一次能夠敵得過不停增援的警力？面對警棍、防暴盾牌、胡椒噴霧甚至催淚煙，武力衝擊不是從一開始已經注定徒勞無功嗎？所以，「和理非非沒用，就要武力升級」，其實只是一種迷思。

溫和式抗爭

有些人說，幾十萬人反政府，若然願意把行動升級，政府早已不得不屈服。但必須留意的是，六九大遊行中大部分人都立場溫和，沒打算訴諸武力衝擊；部分人更是「首行族」，以前連上街示威也未曾參與。故此，以多人上街來推論衝擊的可能性，邏輯上並不成立；即使有幾百人帶頭用武力，也不可能號召主流示威者。

相反，大部分反對修例的市民更傾向以各種溫和方式表達意見。在大遊行翌日，已經有多間中小企業相繼宣布，將於6月12日立法會二讀草案當天罷市，讓員工可以自行決定是否到立法會外示威；有大學生組織揚言罷課，與政府周旋到底。

事實上，市民要表達意見，還有很多較溫和、不涉及武力的方式可以嘗試。武力升級既會傷及無辜、不符合大多數示威者的意願，亦非達到目標的必要之惡。

愛惜年輕人

那夜的衝突後，網上流傳一篇文章，當中一名年僅15歲的示威者坦言，既然怎樣示威也改變不了政府，他寧願一槍被打死。對此，很多人感到痛心和惋惜。但是，我們並不能夠止於痛心和惋惜，也不能止於理解和同情。社會更有責任提醒那些感到絕望的年輕人要「錫身」——武力抗爭非但難有出路，反而會令他們受傷，甚至負上刑事責任。再者，社會若只認同甚至鼓勵那些年輕人上街「向前衝」，不等如將改善社會的責任卸了給他們，眼白白看他們承受風險和惡果嗎？