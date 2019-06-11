【逃犯條例】緩和民怨　警方克制不可少

反《逃犯條例》條訂遊行後，小部分抗爭者留在立法會衝擊警方，互有受傷。立法會二、三讀條例期間，警方會提升裝備，防止混亂。 特首林鄭月娥周一（6月10日）強調，政府有責任收窄社會分歧，找出共識。要坐言起行，政府除了進一步修訂草案外，警方亦必須嚴加克制，警員迫不得已使用武力時，須符合比例原則。

三部新水炮車停泊在PTU總部。（黃偉民攝）

沒有無緣無故的怨恨

周日深夜警察和抗爭者衝突，近因是抗爭者認為和平示威難阻政府硬推《逃犯條例》，期望武力衝擊能警醒政府，在場警員成為對象。遠因則是雨傘運動等大型遊行示威中部分警員濫用暴力，同僚事後更袒護涉案者，例如組織撐警集會，令人憤怒。過往二三十年建立的專業形象，逐漸摧毀。

當然，部分警員過去所犯過錯，並非示威者施行暴力的理由。在今次事件，示威者扔鐵馬、鐵枝，是違法行為，警員要制止暴力、保護同僚，也是他們份內之事。但必須強調，警員在迫不得已使用武力時，必須符合比例原則，相信不少人都記得，在九二八當日，警方施放催淚彈，不但沒有驅散人群，反而觸發示威人士佔路。

《警察通例》及《程序手冊》有列明警方使用警棍的指引，但不對外公開。（資料圖片）

公開《警察通例》以取信於民

周日遊行過後，政府沒有軟化跡象。不難預期，在立法會二、三讀議案期間，警方和激進抗爭者加緊部署攻防裝備。就此，林鄭月娥固需負起解結之責，而非讓繩結愈綁愈緊，但警員、示威者也需保持理智，避免擦槍走火。

現時，《警察通例》尚未全面公開，尤其是第二十九章「武力與槍械的使用」章節，只靠媒體綜合多方資訊。「01 觀點」多番重申，不公開、不透明的指引，讓民眾難以考究警方使用武力時是否恰如其分。正因知情權的不對等，令市民更添憂慮，警方必需要嚴以律己。

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警方勿當挑釁者

這個擔心並非全無理由。警方早於 2009 年購入兩部長距離揚聲裝置（俗稱「聲波炮」），及後於 2016 年購置三部人群管理特別用途車（俗稱「水炮車」）。在外地，曾有人被水砲車導致傷亡，威力不可少看。政府曾經解釋兩類車輛之用。2012 年，保安局局長李家超還在擔任副局長時強調，不會在公眾集會及遊行活動中使用聲波炮，只會於發生嚴重災難或反恐行動時，透過車輛廣播疏散群眾。

相對於聲波炮的「後援」角色，水炮車就直接得多，用於驅散使用暴力的衝擊者，制止嚴重危害公共安全及秩序的行為，減少示威者和警察正面衝突。只是說，現任保安局副局長區志光在月初表示，水炮車在下半年才服役，卻沒有承諾不會在審議條例期間出動。

正因為警方拒絕全面公開使用武器原則，市民難以監察和追究法律責任。現時只可呼籲警方公開《警察通例》，並要求警方嚴格執行，取信於民。警方及保安局亦須承諾，不會動用此兩類車攻擊市民。從六九遊行可見，絕大多數參與示威的市民都不會參與武力衝擊，如果警方展示相關武器，只會引起恐慌，更有機會挑釁集會者，適得其反。

事實上，政府主導審議內容和進度，絕對有迴旋空間改善《逃犯條例》，爭取市民和各黨派支持，毋須迫得反對者訴諸武力阻止法例，亦毋須前線警員淪為磨心，抵抗反對者行動。香港社會會否走向撕裂或者復和，就在官員一念之間。