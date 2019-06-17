【逃犯條例】林鄭拙劣公關　為港官上了「痛的一課」

自6月9日「反逃犯條例遊行」以來，大批香港市民可謂陷入瘋狂的一周。當日先是有數十萬人上街，已是回歸以來罕見，當晚12點後部分示威者與警察進一步爆發衝突，其後雖被清場，但短短三日後（6月12日）民陣發起「三罷」（罷工、罷市、罷課）行動，復得大批市民響應，當朝即佔領夏慤道與龍和道，隨後部分示威者衝撃立法會，警察強勢鎮壓清場，惟令市民怨氣再次加深。特首林鄭月娥在周六（6月15日）召開記者會，宣布「暫緩」修例，但拒絕道歉，同時堅稱修例是完全站得住腳，問題只是政府溝通不足。次日（6月16日）民陣再次發起反《逃犯條例》遊行，人數明顯比6月9日更多。

回顧林鄭自2017年擔任行政長官以來，一直以修補梁振英時代遺留下來的社會撕裂為己任，在執政兩年期間社會氣氛也確實相對平靜。然而，相信大部分市民都沒有想到，因為一宗反《逃犯條例》修訂的爭議，不但社會再次撕裂，而且遊行人數也相信打破回歸以來的紀錄。姑勿論市民對《逃犯條例》修訂的憂慮是否杞人憂天，惟單以危機應對能力來看，這次林鄭拙劣的公關表演，肯定也起了「提油救火」的作用，催使市民的行動不斷升級。



事實上，在6月9日經過數十萬名市民上街遊行後，該日遊行的規模已是03年後所僅見，但政府在當晚的態度竟然是「意見接受，態度照舊」，在新聞稿中寸步不讓，直斥反對來自「誤解」，宣布如期在12日二讀辯論，令市民嘩然，更刺激了部分示威者拋棄和平理性，以武相抗；同時香港警察明顯訓練不足，在應對類似事件時態度過於差劣，故雙方陣營在9日已然種下心結。

+ 15 + 14 + 13

林鄭錯估民情，甚或輕蔑民情，不將市民和平示威的聲音當一回事，為日後市民行動升級埋下伏線，可謂自作自受；而她對於市民訴求的回應永遠慢一拍，也是令到局勢走向失控的原因所在。



林鄭在過去一周最經典的「作品」莫過於15日記者會，原本該日召開記者會已有意「暫緩」修例，一方面是為了回應6月12日的大規模激烈衝突，以免社會繼續動盪，另一方面也是為了次日的遊行降溫。



但令人感到歎為觀止的是，林鄭放不下尊嚴，拒絕向市民道歉，又一再強調修例本身沒有錯，錯的是溝通不足、市民誤解。如果說政府堅守自己立場尚不算太錯，那麼她對待傳媒提問時的傲慢，直斥某記者「喝極你都要問三條」，就完全是無事生非，只會更引起市民反感。此外，即使市民以武力手段抗爭有其不是，但警察執法不合乎比例原則，也是昭然可見的事實，林鄭在此情況下仍要說「理所當然，天經地義」，如同火上加油。



在上述拙劣的公關手段下，直接促使16日破紀錄的遊行人數。但林鄭的反應仍然慢公眾一拍，只敢透過書面新聞稿向市民「致歉」。如果林鄭還希望平息民憤，就必須當面向市民檢討自己的態度，用拍攝影片或直播的方式向全港市民鞠躬道歉，才稱得上是真正放下身段。否則以她如今的態度，不但難以管治，恐怕更令到事件不知如何收場。