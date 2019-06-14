【逃犯條例】反修例非「顏色革命」　港人慎防被扣帽子

修訂《逃犯條例》爭議令香港「內外交困」，特區政府以傲慢做法推動修例，無疑是激發民怨的主因，但外國政府高調關注，使爭議演變成「國際政治事件」，美國政客藉此謀取政治利益，更令香港捲入中美角力的漩渦。在如此複雜的環境下，港人更要三思而行，切忌予人口實，令迴旋空間愈收愈窄。

美國國務院發布的2019年《香港政策法》報告稱，過去10個月中央政府干預香港事務，以及特區政府配合中央方向的情況增加。（視覺中國）

一些反對的市民視連結國際社會聲援為阻止修例的其中一個方法，部分民間團體和民主派政治人物更出訪英美等國爭取支持，另有港人發起於美國白宮網頁聯署，要求美國表態。

近日，有美國參議員向參議院外交關係委員會提議案，要求國會修訂《美國－香港政策法》，以及提出《香港人權與民主法案》。其中，《香港人權與民主法案》議案多了具體行動，包括美國總統可以禁止涉嫌打壓香港人權的人身入境美國，甚至撤銷相關護照和凍結在美資產。

郭榮鏗（左）早前與陳方安生（中）訪美。（資料圖片／李澤彤攝）

反修例者尋求外援的理據是條例牽涉在港外地人和資金的利益，加上港府不肯妥協，所以呼籲國際關注。另一個原因是他們不齒一些政商人物在修例過程中只求達成一己之私，甚至有些人口說愛國愛港，卻被揭發持有外國護照。

也許，對反對者而言，美國參議院兩個提案是「階段勝利」，但平情而論，美國政府表態支持，是真的替港仗義執言嗎？他們關注的，恐怕只是美國乃至自己的政治利益；美國政客向來都基於自身利益，即使關心國外人權狀況，亦只針對部分國家，例如對沙特阿拉伯等部分人權侵犯視若無睹。近月中美貿易戰拉鋸之際，美國政客高調關注香港事務，或想以人權民主議題牽制中國。

夾在中美當中，沒有人知道能否令港府受壓，但肯定會令香港蒙上更大風險，因為這會容易令中央誤判形勢，添煩添亂。縱然衝突是出自港人反對政府修例和管治不力，是內部爭議，但難免內地有人誤判為反政府運動，甚至聯同外國勢力反華。例如 2014 年佔領運動期間，全國港澳研究會會長陳佐洱曾表示，運動是香港版的「顏色革命」。依此推測，若有組織向中央政府上報，反修例示威在推動「顏色革命」，不足為奇。

示威者尋求外國支持，雖然是因為他們覺得已再無他法，但此舉的反效果亦須正視。「顏色革命」之說若然流傳，更讓人有機會扣帽子，實非港人之福。追源溯本，《逃犯條例》修例導致社會陷入前所未有的對立，全因草案內容和推動過程均有缺失。事已至此，官民也不應添加柴火，而是顧及大格局下，尋求務實解決之道。只要政府進一步在條例加強人權保障，調整修例步伐，相信可令市民安心不少。