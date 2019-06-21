【逃犯條例】政府須正面回應訴求　勿讓街頭抗爭釀大禍

周五（6月21日）大批市民包圍灣仔警察總部，入夜後更氣氛一度升溫，令外界擔心會發生大規模衝突，現場有如隨時引爆的火藥庫。就此，解鈴還需繫鈴人，政府不能躲在新聞稿後，而必須站出來回應群眾訴求。特首林鄭月娥尤其應該成立獨立調查委員會，全面了解民怨何來,並且還原6月12日金鐘大衝突的真相，讓社會能夠真正復和。

周五入夜後，包圍警總的示威者情勢高漲，不時傳出有人希望衝入警察總部的消息。社會均明白，擅闖警署是非常危險的行為，可能會引發警員以強大武力回應。以「危機一觸即發」來形容現場情況，亦不為過。

示威者固然務必保持克制。但另一方面，政府及警方的回應亦很有問題。須知道示威者於早上已經包圍政府總部，但政府的回應只是暫停政總運作；到他們包圍警總、要求與處長盧偉聰對話時，警方亦沒有作出正面回應，只是任由示威者聚集。

政府在晚上發聲明表示，尊重市民遊行集會的權利，重申當局已停止《逃犯條例》的修訂工作，明年7月條例草案將自動失效。然而，政府沒有正面回應示威者的訴求。

第一，關於暴動定性的問題，6月12日警方草率地將衝突定性為「暴動」，特首林鄭月娥亦如是說，顯然是言過其實，引發社會不滿。警務處長盧偉聰後來試圖淡化爭議，但卻含糊其辭，不願明確區分法律層面的暴動罪與屬於政治定性的暴動。「01觀點」此前已指出，政府應該撤回「暴動」這個輕率定性，盧偉聰和特首林鄭月娥理應坦然承認用詞不當，消解民怨。二人為向建制派支持者交代，而堅持不為之，任由民怨升溫，有欠妥當。

其次，示威者要求政府成立獨立調查委員會，徹查6月12日清場行動，亦有理可持。正如「01觀點」已指出五個原因，包括現有的投訴機制不獲信賴、有警員不展示編號、事件涉及警隊政策及部署等，當局實應設立委員會徹查。一方面，查明真相，有助社會實現和解；另一方面，提出適當的問責，並完善警隊相關機制，可讓警隊重拾公信力和尊重。

不只是示威者如此要求，連大律師公會亦對警方的清場行動表示關注，要求政府成立委員會；國際特赦組織亦發表報告，圖文並茂地指出警方6月12日涉嫌違規的行為。國際特赦組織香港分會雖然經常就本地事情發聲，但由國際特赦組織總會分報告，卻屬少見。

故此，政府在情、在理，均應該面對社會合理訴求，而非發一、兩份聲明了事。若果因為政治等原因而不肯讓步，不能以理服人，以為示威者會在街上和平散去，只怕是不負責任之舉。要麼，警民對立升溫，後果可能不堪設想；要麼，不滿聲音只是暫時潛伏，到下一個時機再爆發時，只會更加嚴重。