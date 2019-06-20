為甚麼我們需要獨立委員會徹查612清場行動

警方在6月12日的金鐘清場行動備受爭議，中信大廈外的催淚彈更幾乎釀成人踩人。事到如今，政府須拿出勇氣，成立獨立調查委員會，還原當天真相。

因為現行機制不完善

「我們有一個很完……一個既定的投訴機制。」警務處處長盧偉聰6月17日被問及警員涉嫌違規時，似乎想以「完善」來形容投訴警察的機制，也即刻改口為「既定」。

目前的投訴機制分兩層。首先，市民可向投訴警察課投訴，但處理投訴的人也是警察，可謂「警察查警察」。若市民不滿警方的調查，可再向監警會投訴，然而監警會只能審核警方的報告，本身沒有調查權，因此被視為「無牙老虎」。

所以，社會不相信這個「既定的投訴機制」，並非無理。監警會主席梁定邦也表示，若然政府就事件成立獨立調查委員會，他會支持。

速龍小隊新制服上被指未有警員編號，近期備受爭議。（羅君豪攝／資料圖片）

因為有警員不展示編號

其次，市民投訴警方，舉證責任在投訴方，他們需要拿出證據。但問題是，很多時候他們連對方的警員編號都不知道，基本上是投訴無門。舉例說，立法會議員譚文豪曾在添馬公園遇上便衣警察截查，對方不但沒有警員編號，連委任證也交不出來，根本不可能知道這批警員的身份。

再者，6月12日清場行動中的特別戰術小隊（俗稱「速龍小隊」）施放催淚彈、向示威者揮動警棍等，但他們的制服沒有警員編號，而且不少人戴上面罩。保安局局長李家超事後解畫，聲稱因為制服設計沒有空間展示編號，更是侮辱香港人的智慧。第一，若然此事必要，制度設計就當配合和遷就；第二，過往速龍小隊的制度也曾展示編號，李家超難以自圓其說。

正正由於當天的速龍小隊沒有編號，市民就算跑到投訴課，也可能沒有足夠證據，指證某位警員涉嫌不當使用武力。故此，成立一個可以傳召證人及蒐集證據的獨立調查委員會，方為上策。

因為涉及警隊政策及部署

速龍小隊沒有編號，是警方刻意的政策；若然沒有合理解釋，這政策只會容讓警察避過責任。問題是，市民可以如何投訴？這已經不是個別警員涉嫌違規的問題，而是警隊在決策上可能出了錯，非現時的投訴機制可處理。

更重要的是，6月12日清場行動的部署，亦可能有問題。最明顯的例子，莫過於中信大廈外，警方在示威者的兩邊施放催淚彈，令夾在中間的示威者無路可逃，人人爭相走進中信大廈。若然示威者未能保持冷靜，警方行動很可能已經釀成人踩人慘劇，多人受傷送院，甚至有人送命。這個部署，是警隊哪些指揮官負責的？他們有否評估風險？這些必須問責。

再者，警方亦被指在當天下午約3時，刻意在立法會示威區撤退，引誘示威者向前衝擊；當示威者使用武力時，警方大幅升級，以過度和不必要的武力回應。這些指控，全都不是一兩個前線警員的問題，而是直指警隊高層指揮。

諷刺的是，警務處處長盧偉聰被質問的時候，只推諉「現場指揮官」，卻從來沒有人知道是哪些指揮官，作出哪些決定。單靠警隊內部檢討，只怕不能服眾。更適合的做法，是交由獨立委員會徹查，傳召當天的行動指揮官問話，公開《警察通例》和《警察程序守則》細節，方能是其是，非其非。

中信大廈外，催淚彈的白色煙霧籠罩著示威者，無數的人朝大廈方向逃走。(網上片段截圖)

因為社會需要和解

眾所周知，6月16日破紀錄、逾百萬人大遊行，其中一個觸發點正是警方在6月12日的清場行動過份暴力。部份人更加仇視警察，以「黑警」等方式稱呼他們。遊行期間，每逢遇見警員，亦報以喝倒彩。

另一方面，社會上仍有不少聲音支持警隊，認為他們對待示威者的方法合情合理。故此，社會的撕裂不只是市民和警方之間，亦是市民和市民之間。

對於這兩方面的矛盾，社會若要實現和解，就必須查明真相；以事實為基礎，判斷各方面的責任。若有市民涉嫌犯法，警方的調查和拘捕，相信足用；但若有警員涉嫌違規，社會缺的正是獨立涉嫌違規委員會。

因為要重建警隊公信力

最後，成立獨立調查委員會，並非先入為主的假設警方必然有錯，要有高層甚至處長問責下台。不，委員會的首要任務乃是還原當天的真相，從而分辨誰是誰非。而且，這對警隊本身亦有利無害。因為目前，社會——特別是網絡上——對警方的質疑和批判愈來愈多，警隊的公信力大打折扣，若沒有權威的調查報告，警方只會百口莫辯。

委員會查明6月12日清場行動的真相，提出適當的問責，並建議將來如何完善警隊相關機制，讓警隊重拾公信力和尊重，最終警隊也會得益。