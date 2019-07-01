衝擊及破壞立法會背離社會價值　必須制止

修訂《逃犯條例》擾攘多時，在回歸二十二周年紀念迎來最讓人痛心的場面：周一（7月1日）下午開始，一大批示威者在立法會大樓外發起衝擊行動，連番以鐵枝、鐵籠車、鐵錘等物件撞擊玻璃幕墻，最終更在入夜後闖入大樓大肆破壞。我們必須嚴正指出，這種方式已經遠遠超越港人普遍接受的和平非暴力抗爭原則，必須制止，否則只會讓其他和平表達的市民的努力功虧一簣。

「01觀點」此前一再強調，以暴力抗爭手段爭取達成訴求，只會適得其反，絕不可取，而香港也承受不起另一次撕裂，社會上下必須保持理性，切勿讓社會陷入一發不可收的亂局。今日的場面必然不會是港人所樂見的，正如大律師公會主席戴啟思所言，在一系列反修例抗爭行動裏，示威者都以捍衛本港法治為目標，如今卻衝擊負責制訂法例的立法會，是非常諷刺的做法。

在最近數星期的抗爭裏，港人絕大部分時間以和平理性的方式表達訴求，向國際社會展示了良好的公民素質，但今天的暴力衝擊行動恐怕將成為分水嶺。

可以看到，這場衝擊行動的不少參與者都是年輕人，他們發起衝擊後，部分民主派議員前往現場阻止未果，甚至反被惡言相向。許多年輕人承受着巨大的無力感，他們感於時勢而在憤怒之下作出莽撞之舉，可以理解，近期的社會氛圍也毋庸置疑地使悲觀情緒在他們之中蔓延。

我們早已明確指出，政府必須認識到，他們在修法上的粗暴手段與施政的無能，是觸發民憤的主因之一，如果他們不深切自省，失掉的將是一整代年輕人。令人扼腕的是，過去數星期，在數十萬乃至上百萬計市民接連大規模上街抗議後，政府卻未認真面對，也不積極回應，任由民怨延燒。

特首林鄭月娥至今未能採取更具誠意的態度以正視港人訴求，不但拒絕成立獨立委員會調查民怨所在，連日來亦未敢現身人前，甚至對接二連三的悲劇不聞不問，無疑令示威者更為鼓譟。試想想，林鄭今日早上在回歸慶祝酒會上致辭時，還在宣稱修例引發的風潻讓她明白作為從政者要不時警醒自己「要準確掌握民情」，但在數十萬計市民又再上街後，她卻未作積極回應，如何使人相信她真正洗心革面，會以更包容更開放的心態重新上路？

不過，年輕人需要受保護，受培育，並不代表就可以肆意妄為，任由香港社會珍重的核心價值受到破壞。我們要再強調，武力抗爭的場面令人痛心疾首，一時的亢奮過後，社會不單並未因這種抗爭而變得更加美好，參與者的心情反而會下沉，這對促進社會改革，毫無益處。我們也要再呼籲不同陣營的政治領袖，尤其是泛民的政治人物，乃至不願見當前令人痛心的失控場面的廣大市民，及時且果斷向暴力行為說不，引領、勸服示威者放棄過激行為，阻止香港社會陷入黑暗深淵。