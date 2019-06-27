慎防圍警總過火　責成獨立委員會刻不容緩

一星期內，示威者第二次包圍警察總部，可謂對香港社會響起警號——市民對警方的不滿非常大。這種情況若然持續下去，只會加劇警民衝突，隨時引爆。 林鄭政府唯有責成獨立調查委員會，方能為當前僵局開出路。

民陣周三（6月26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行集會後，部分人改往灣仔包圍警察總部，參加者最少數千人。這是上星期五（6月21日）後，示威者第二次包圍警總。

周三晚，多名示威者在警總外牆大肆塗鴉、破壞警總標誌等。此等行為除了發洩不滿外，可謂沒有實際作用，但就涉嫌刑事毀壞。更重要的是，連續兩次包圍警總都能夠和平落幕，並非必然，因為每一場街頭聚集都有走樣、出事的風險。若然示威者再發起類似包圍行動，而當中只要有小部分人不再克制，集會隨時「過火」。

就此，示威者須堅持和平、理性，或如他們近日常說的一句「be water」，要知所進退。

示威者利用雨傘，組成牆壁，封鎖警察總部出入口。（李澤彤攝）

李家超：市民對修例不滿

另一方面，包圍警總，象徵示威者的矛頭和訴求出現轉變，冀追究警方在612清場行動中的責任。然而，當局似乎未明所以。保安局局長李家超周四（6月27日）表示，明白市民對政府修例的不滿，但請他們不要將怨氣發洩在警員身上。然而，社會大多數人均知道，包圍警總的示威者不滿警方執法過分暴力，包括在6月12日涉嫌毆打示威者、在中信大廈外以催淚彈夾擊群眾等；而警察投訴課和監警會欠缺制衡能力，已為很多人所不信賴。

李家超和警務處處長盧偉聰一再呼籲市民不要針對警方，要麼是耍官腔、試圖撇清責任，要麼是誤判示威者的動機和心態。

要真正平息民怨，不了了之並非上策。就此，局長李家超應該正視警隊可能出現的問題，由特首林鄭月娥責成獨立調查委員會，徹查6月12日金鐘衝突中示威者和警方的責任。若然有示威者涉嫌襲警、非法集結等，警方故然可以提出檢控；但如果有警方濫用武力、部署失當，甚至故意不展示警員編號以逃避責任，這些都必須追究。正如「01觀點」曾舉出五大原因，指出委員會既能問責，亦能助警隊重拾公信力，有利社會各界。

隨社會要求成立委員會的呼聲日高，監警會副主席謝偉銓周四透露，相信監警會主席正研究成立特別委員會，主動介入調查。向來被視為「無牙老虎」、被動的監警會若然肯積極介入，固然值得歡迎，但是特首林鄭月娥亦應該明白，監警會有兩個根本性缺憾，未必能夠妥善解決當前問題。

消息指，監警會料短期內會公布組成特別委員會調查反修例引發的警民衝突。（資料圖片）

監警會不及獨立委員會

第一，監警會成員由特首委任，以前尚且有會計界議員梁繼昌及民主黨議員黃碧雲，但近年林鄭月娥委任的均傾向建制派或中間路線，組織人權監察亦曾表示不滿。其次，監警會的性質是處理投訴，一般而言沒有調查權力，前委員鄭承隆亦相信監警委不能夠調查事件。

相反，若然特首林鄭月娥責成法定獨立調查委員會，一方面可委任具公信力人士主持，例如退休法官，另一方面委員會可舉行公聽會和傳召各方證人，正如法律學者、監警會前委員張達明所形容，能「更廣泛及全面客觀地調查」612衝突。從哪個角度看，獨立調查委員會都比監警會更適合。

半讓步，可謂林鄭月娥處理今次危機的慣常做法，例如在修例一事上，決定暫緩而不撤回。但她必須明白，由監警會調查而非責成法定委員會，對政府疑慮甚深的示威者未必「收貨」，亦不一定能夠重建警隊公信力，反而會為社會埋下另一次大規模衝突的危機。要徹底改善警民關係，特首必須拿出勇氣。