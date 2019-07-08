【逃犯條例】問責官員們，還想隱身寫網誌到何時？

多名司局長繼續隱身電腦後，只用網誌與市民加強溝通，誠意欠奉，更難望民間受邀對話。 要表誠意，司局長必須具體詳列修訂《逃犯條例》的失誤，然後要直接回應或討論反對者的訴求，對話之路才見明朗。 香港電台的《眾言堂》節目形式值得參考。

林鄭月娥出席港台節目與市民進行直接諮詢及交流，並強調土地問題為重中之重。 （歐嘉樂攝）

網誌虛應欠誠意

縱使政府停止修例工作，示威抗議仍此起彼落，而且滲入各區。街頭的憤懣，突顯司局長周日（七日）網誌的冰冷。其中，財政司司長陳茂波、政務司司長張建宗和律政司司長鄭若驊撰文，重申主動與各界交流，掌握民情。

上周，特首林鄭月娥透過大學高層，邀請大學學生會對話被拒。學生會反對閉門對話，亦要求政府先回應反對者幾大訴求。

誠然，對話是形式，相比之下，內容比形式更重要。在這方面，政府多番拒絕直面訴求，既拒絕成立獨立調查委員會，連最簡單的宣布撤回修例、撤回暴動定性兩項，也繼續大玩文字遊戲，不肯坦然承認，試問如何展示誠意？

七間大專院校學生會就林鄭月娥的對話邀請提出兩大條件，包括公開對話及承諾對示威者不作追究。（資料圖片／余俊亮攝）

羅列過失才可對症下藥

另一項缺失，是特首以至問責官員的道歉，給人的印象總是虛情假意，敷衍了事。例如，林鄭在六月十八日的記者會，只籠統點出「這條例的工作是做得不足，引起了社會的矛盾、紛爭和焦慮」，及至六月三十日，張建宗的網誌再濃縮爭議為「過去幾周發生的事件，引起社會矛盾，紛爭及焦慮」。

鄭若驊周日的網誌更令人氣結。她兩周前的道歉網誌，沒有點出自己過錯，例如為何不選擇優先處理爭議較少的罪行，和在法例加入更多保障條款。剛過去的周日網誌，她試圖安撫市民，指刑事檢控工作不受其他行政機關干涉，但另一邊廂，又一味強調市民要守法，維護法紀，無視市民怒火根源。

因此，政府要展示謙卑，主動復和，重建對話，就必須公開羅列修例過程當中的失誤，愈仔細愈好。唯有知道錯在哪裡，才懂得如何改過，並先答允上段的三項訴求，反對者才會感受到政府正視民怨。對話並非一場公關騷，政府亦可以爭取機會，收窄官民分歧。

公開官民對話早有先例

雖說內容比形式重要，但溝通形式亦深具含意。面對百萬計反修例市民，政府着實難以與三數個組織閉門對話。不少人早已提議官員在網絡討論區直接開戶，與網民對答。但官員若然認為在討論區「交心」太出格，對話並非只有一途，修例風波作為重大公共議題，公開場合肯定較閉門理想。

香港電台《眾言堂》的節目形式值得參考。過往港台委託香港大學民意研究計劃，隨機抽樣一百名香港市民出席直播節目，就當下公共政策發表意見，收集的民意具代表性，避免偏頗。林鄭月娥、陳茂波和土地供應專責小組主席黃遠輝先後曾就施政報告、財政預算案和土地供應出席節目，證明政府接受這種直接交流場合。

既有先例可循，政府應再接再厲，透過媒體統籌，逐步與市民破冰。若要聆聽不同年齡層、不同政治立場的聲音，觀眾人數可以酌量增加，甚至由多家媒體合辦，增加社會影響力。

大錯既已鑄成，政府必須在內容和形式兩方面，展示最大誠意、放低姿態，締造社會復和的空間。在內容方面，政府要先回應容易處理的民間訴求，包括正式撤回修例，坦白說撤回暴動定性，以及成立獨立調查委員會，查明「六月浪潮」的成因，其他訴求則可訂下日程再議。再者，官員應更詳盡具體表述修例風波的錯失。在形式方面，對話應公開進行，參與雙方可各抒己見。今時今日，官員仍在寫網誌議事、閉門對話，這種服務市民的態度「係唔夠㗎」。