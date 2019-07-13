破壞商店不可接受　街頭衝突須當局治本

由反《逃犯條例》修訂衍生的「光復上水」遊行吸引逾萬人参加，入夜後示威者搗亂一間藥房，拆其招牌，逼對方落閘關門。將不滿情緒發洩在小商戶身上，既有違向政府和平表達訴求的示威原意，亦容易引起市民間的暴力衝突，絕對不可接受。類似在各區舉行的示威遊行陸續有來，社會必須謹記，示威自由須用得有理有度。至於政府亦須明白，政治、民生等問題造成社會撕裂，解鈴人歸根究柢是政府。

周六（7月13日）的「光復上水」遊行，反對水貨客佔據北區，市民沿途高呼「嚴正執法」、「香港人，加油」等口號。遊行完結後，上水廣場附近發生警民衝突，警方揮警棍及使用胡椒噴劑。

入夜後，有示威者在新龍豐藥房外搗亂，包括向店內投擲貨物，逼得商戶落閘關門。他們亦強拆藥房招牌，在鐵閘噴上「反送中」等示威字句。此等行為須予譴責，因為雖然北區的水貨問題影響民生，但檢討政策的責任在政府，藥房作為商戶，他們在合法合理的情況下經營，絕對不應該遭受這樣的搗亂和破壞。

由反對修訂《逃犯條例》引起的爭議，演變成市民自發在多區的示威。誠然，示威是市民的基本權利，而不少的政治議題、民生問題亦的確須要正視，但示威必須有理有度，絕不能淪為單純的情緒發洩。這一個多月來，社會大眾支持合理和平示威，但並不代表他們會接受波及無辜的發洩式破壞。

面對民間怨氣持續不散，甚至每個周末都出現示威、衝突，政府及警方必須負責。一方面，政府必須正視社會聲音，進一步回應就修例引起的訴求，特別是成立獨立調查委員會，全面還原社會抗爭、警民衝突的來龍去脈及各方責任。

另一方面，警方近來多次執法都引起衝突，原因在於警隊的部分政策出了問題，包括容許警員在無委任證的情況下執法。周六上水衝突中，就有便衣警員未能出示委任證，引起示威者包圍。警隊高層一日不解決此等問題，前線警員在示威遊行中都難以執法，與示威者的口角亦容易演變成衝突。就此，警務處長盧偉聰及保安局局長責無旁貸。

網民已紛紛號召未來一段時間在全港各區舉行遊行，但沒有人想看見每次的示威都以街頭衝突收場。特首林鄭月娥必須改變消極、拖延的態度，站出來面對社會，從根本解決問題。