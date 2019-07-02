【逃犯條例】不能將香港推向暴力境地

7月1日示威者衝擊立法會大樓，乃毋庸置疑的事實。暴力非社會樂見，更為多數人不認同，這一點亦毫無疑問。 一方面，社會必須向暴力說「不」，以免情況愈演愈壞；但另一方面，大眾亦須反思，當抗爭運動逐步走向暴力境地，如何才能夠叫停它？誰應該負起責任，解決困局？

7月1日下午，在立法會外的示威者開始按捺不住，以鐵枝、鐵籠車等不停撞向強化玻璃窗。期間，梁耀忠、鄺俊宇等立法會議員試圖阻止，但被其他示威者拉走。但相信是礙於立法會內警力重重，他們撞開玻璃窗後未有進去。及至晚上，隨警察在混亂間全體撤退，在外的示威者即魚貫入內，並迅速進佔一樓議事廳，大肆塗污，寫上政治標語；大樓內多處受到破壞，部分損毀嚴重。

此等行為顯然屬於刑事毀壞，而且涉及使用暴力，為社會所不認同。就此而言，我們須是其是，非其非，並強調暴力行為並不可取，示威者應採取其他方法表達意見。

然而，社會要客觀而公允地評價這次事件，亦不能見樹而不見林。今次事件中有三個現象，特別須要留意。

一、暴力衝擊非一天煉成

第一，暴力衝擊非7月1日才出現，這是6月多場衝突以來的最新一次事件。在6月9日反修例大遊行後，政府發聲明矢言如期二讀《逃犯條例》修訂草案，當晚凌晨示威者即與警方爆發衝突；6月12日，示威者在立法會外衝擊警方防線，雙方互相使用武力，令多人受傷。可見7月1日示威者闖入立法會，是過去衝擊的延續，是一次行動升級。

問題是，這個趨勢我們有及早察覺嗎？相信對社會稍為關心的人，都早已察覺。正如示威者在6月兩度包圍警察總部，與警方劍拔弩張，場面一度緊張。當時社會各界包括「01觀點」已經提出憂慮，擔心民怨如此累積下去，只會爆發真正的肢體衝突。故此，7月1日示威者衝擊立法會一事，或多或少，是社會可以預視的。若然如此，為什麼政府對此危機坐視不理？

眾所周知，示威者是衝着政府而來的，他們的訴求包括正式撤回修例草案、收回「暴動」定性、成立獨立調查委員會等。此等訴求並非無理，多名政府前高官、大律師公會等均支持這些訴求。然而，政府有恃無恐，對這些合理的訴求一直視若無睹，終令示威者按捺不住，採取更粗暴的方式衝擊立法會。

坊間有人揣測，政府或建制派甚至期待示威者採取暴力，失去輿論支持。此等陰謀論若然屬實，情況絕不能接受。因為一個負責任的政府並不應該任由示威者走向偏激，間接提供土壤令「勇武派」贏得認同。相反，政府應一早積極降溫，與反對者對話，疏導民間的怨氣。甚至在7月1日晚，示威者進佔立法會後，特首林鄭月娥仍然拒絕與泛民主派議員會面，何理之有？

71遊行後，有示威者進入立法會會議廳，並以黑漆噴向香港區徽。（曾梓洋攝）

二、社會有人同情示威者

第二，在衝擊立法會一事後，社會不少意見同情示威者，包括認為他們別無他法，是政府一直不肯對話或讓步。他們亦指出，政府及立法會近年漠視民意，粗暴施政，方為更值得譴責的「暴力」。不論同意與否，這是同情聲音的存在，是不能忽視的事實。

這種現象，異於過去數年的社會運動。以往若有偏激的示威者採用暴力，例如新界東北撥款的反對者衝擊立法會大門，均為社會譴責。然而，今次不少人同情和理解示威者，甚至用各種理由合理化衝擊行為。至此，社會已經響起警號，象徵正一步一步走近暴力境地。這是非常危險的，因為在這種趨勢之下，示威者會否更加常用武力，甚至採取更激進的手段，全屬未知之數。

政府若採取「拖字訣」，等待示威者按耐不住而行動升級，那等同將社會安寧當作賭注，將警方和示威者的安危視如無物，絕非社會之福。

三、倘再惡化後果堪虞

這關乎第三點，就是7月1日的立法會衝擊主要破壞公物和刑事毀壞，而非傷人。當天下午，立法會玻璃窗已被撞開，示威者其實已可闖進去。但一旦如此做，他們即與警方短兵相接，必然會有大規模受傷。相反，示威者等到晚上警方撤退，方進入立法會佔領，過程中沒有傷人，可謂不幸中之大幸。

然而，若爭議持續並發生下一場衝擊，沒有人能料到示威者會否變得更加暴力，包括肢體碰撞甚至流血等。但一個合理的憂慮是，社會正朝這暴力境地一步步邁近，沒有人能否定悲劇發生的可能性。

所以，這次事件固然挑戰了多數人的底線，但社會並不能止於譴責，更須要找出對策。就此，特首林鄭月娥必須負責任，與示威者和年輕人盡快直接對話，化解民怨，消弭社會上日漸偏激和暴力的氣氛。