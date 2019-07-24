暴徒元朗站內肆虐襲擊　港鐵不能置身事外

修訂《逃犯條例》引起連串示威，周日（21日）晚更有大批白衣人衝入元朗西鐵站及車廂內襲擊市民和記者，最少45人受傷。就此，除了警方有執法責任之外，港鐵亦有責任保障乘客、職員及站內市民安全。事前港鐵是否低估了風險，襲擊發生過程的應變，及與鐵路警區的合作及通報過程等，港鐵均須全面交代。事後港鐵亦須協助受害人追究責任，及檢討大型事故處理方案。

乘客安全屬港鐵責任

本周日（21日）大批白衣人士在元朗一帶聚集、以武器攻擊途人，其後更衝入港鐵站及車廂攻擊乘客。港鐵在保障乘客安全上責無旁貸，當然，在危險情況下前線職員亦需顧及自身安全，但港鐵應盡力採取措施避免其管理範圍內發生傷亡事件。

港鐵專責特別職務的總經理鄭群興周一（22日）指，衝突後已立即用直線電話通知鐵路警區控制室，要求警員派員到場，當時警方聲稱即時派員，但警員「過咗一段時間」才抵達現場，感覺「都係耐」。他形容自己都着急，想警察趕到，期間有繼續聯絡警方，亦解釋港鐵周日晚兩次決定列車不停元朗站，是以免再有乘客於車站出入受傷。衝突期間，有列車未能開出，他解釋是因車門受阻，有人按緊急掣。他形容當時情況非常混亂，對有乘客受傷，非常難過。

7月21日晚上，多名身穿白衣的人士在元朗西鐵站內，以武器襲擊乘客及路人。（香港01記者攝）

港鐵或低估風險 需及早反應、清晰通報

不過，元朗追擊示威者的行動早於上周已傳出。更重要的是，在周日晚近九時，已有片段傳出在元朗西鐵站約10分鐘路程外，有白衣人士攻擊途人；而立法會議員林卓廷在10時44分起於港鐵站內直播，亦已顯示地下有血跡，換言之站內襲擊事件於更早時間發生。不過，港鐵卻指在10時45分，站內職員始發現車站大堂有人發生爭執，控制中心於10時47分才報警。由此可見，港鐵未有及早察覺危險作預防措施，如派出保安員駐守，就可先知先覺，處理站內衝突。

另外，對於港鐵廣播指示乘客離開停在元朗站一號月台的列車，港鐵在當晚表示「當時車長只留意到列車車門受阻，加上車上的緊急掣被啟動，列車因而未能離開車站，車長當時沒有察覺有暴力發生。」而控制中心報警後，警方指兩名軍裝警員於10時52分到場，因二人沒有足夠保護裝備，評估後要求增援，由其他警區調派人員於11時20分到場處理。若港鐵職員充分了解情況，報案描述清晰，警方或可預計所需警力，故港鐵應解釋前線職員是否低估了事件的嚴重性，間接導致警方誤判形勢。

「鐵路應變部隊」負責處理恐襲 港鐵保安危機未解

雖然港鐵指周一會在各車站加派職員，特別是西鐵線範圍，元朗站亦已安排保安人員，但並未指出如何與警方商討改善延遲抵達現場的情況。早於去年12月，警隊已成立「鐵路應變部隊」，隸屬鐵路警區，負責即時介入處理影響鐵路系統的恐怖襲擊及其他重大事故，部隊共有34名人員，駐守東九龍行動基地，平日專責於高危及主要鐵路轉車站內巡邏。為何當晚他們沒有出動及支援，是一大質疑。元朗事件反映港鐵職員、警區控制室、相應部隊間對於風險預測、突發事件的通報及行動均有不足，警方及鐵路公司同樣需清楚交代並作檢討。

港鐵保安的角色可檢討

另一方面，據《香港鐵路附例》，港鐵人員有權將合理地懷疑已觸犯或正企圖觸犯附例的人移離鐵路處所，有需要更可使用合理武力，若觸犯附例所訂罪行，職員更有權扣留疑犯，直至交由警務人員羈押。現時港鐵保安員負責協助車站巡邏、防火工作、駐守港鐵車廠、主要辦公大樓及過境車站等，港鐵應檢討保安人手是否充足，以及應付各站內突發的衝突事故。

近日《逃犯條例》爭議不斷，全港多區均發動示威遊行，若大量人流及衝突集中在密閉的車箱，有機會再次出現傷亡，尤其網上已號召周末發動元朗區遊行，風險不低。港鐵應盡早交代當日將如何預防有關災難重演，同時有責任在其管理範圍內採取充足的保護措施，使乘客及站內市民不會受暴力對待，並協助受害者追究在其管理範圍施襲的白衣暴徒，否則市民將難以信任港鐵，恐慌難以消減。