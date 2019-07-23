警隊公正執法乃理所應當　任何情況都須保障市民安全

近日因《逃犯條例》修訂風暴，致警民關係異常緊張。在多次示威活動中，示威者均與前線警員發生激烈肢體碰撞，當中不乏言語辱罵，相看兩厭，早已是公認的事實。在周日（7月21日）深夜延續至周一（22日）的元朗西鐵站一帶白衣暴徒無差別襲擊市民的事件當中，警方被質疑袖手旁觀。社會上有部分聲音竟然認為，如果示威者不滿警察，出事時就不應該「輸打贏要」，乞求警方協助。

事實上，這種錯誤觀點廣泛流傳，不但無助修補社會撕裂，亦是警方近月以來不斷失去民心的關鍵。根據香港警務處網站，維護法紀、維持治安，保障市民生命財產，本來就是警隊的抱負、目標及價值觀。香港市民有納稅的義務，而警隊受薪工作，執行職務本來也是每一名警員理所當然的義務，否則就是瀆職。如果不願意執行職務，可以辭職、可以請病假，但斷不應該身穿警隊制服，卻對不法行為視而不見。



有一種說法認為，近月香港連串的反修例運動，大批示威者確實違反程度不一的法例，包括佔領馬路、衝擊警方防線，少數示威者更襲擊警員，但示威者卻質疑甚至阻撓警方的執法行動，在此情況下，有人認為示威者既然否定警方執法，就不可「雙重標準」；在面對白衣暴徒襲擊時，不應向警方求助，須自己「硬食」。

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此說法雖深得社會上部分人士擁護，但實際上卻是混淆視聽。其一，先就元朗白衣暴徒襲擊市民的案例來說，當時白衣暴徒並非僅僅回應反修例示威者的行動，而是針對當時身處元朗西鐵站一帶所有市民的無差別且持續的襲擊，歷時約一個多小時，期間彷彿無政府狀態。向警方求助的，絕對不光是示威者，更包括一般市民。部分人混淆兩者分別，將事件曲解為政見不同者的政治紛爭，企圖淡化這是一宗危及一般市民人身安全的嚴重治安事件，部分學者甚至直斥其為「恐怖襲擊」。提出「政治紛爭」說的人，恐怕是別有用心。



其二，即使退一萬步說，假設當時白衣暴徒只襲擊回家路上的黑衣示威者，示威者又是否有權利要求警方執法呢？答案必然是肯定的。我們可能不完全認同示威者提出的訴求，但大量社會人士質疑警方執法，並非認為警方不該執法，而是不應該運用過分武力、在危及示威者以至途人生命安全的情況下執法。在6月12日金鐘衝突中，警方是否有必要發放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈，令示威者蒙受傷殘甚至喪失生命的風險，是絕對需要討論的問題。在7月21日上環清場行動當中，警方更被指在沒有警告的情況下發射幾十發橡膠子彈，且槍槍瞄準示威者身體重要器官，警方也必須出來解釋或澄清。



換言之，不論是示威活動中對警方執法標準的質疑，還是元朗白衣暴徒襲擊市民事件，市民所關注的都是警方有否恪盡「保障市民生命財產」的職責，其實說不上有何「雙重標準」。相反，如果警方確如社會輿論所質疑，因與示威者有所積怨，就縱容犯罪份子危及市民的生命安全，相信絕大部分市民都不會容忍這種狀況，也超越一個文明社會所能忍受的倫常道德底線。我們再次強調，政府必須就整起事件成立獨立調查委員會——社會必須知道真相，示威者和警隊都亟待一個公道說法，而相關問責官員，也必須承擔起應有的責任。