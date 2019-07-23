何君堯稱許元朗暴徒　社會必須予以譴責

周日（7月21日）晚上發生嚴重暴力事件，大批白衣暴徒於元朗襲擊市民，導致多人嚴重受傷。任何人士肆意對持反對意見人士施加暴力，本是於理不容，更何況是無差別襲擊車站內和列車上的市民，此等人士及行為必須被嚴正譴責。然而，立法會議員何君堯口說反對暴力，實質卻讚譽暴徒「保家衞族」，甚至他自己本人亦有鼓吹使用暴力之嫌，有違律師及公職人員應有的操守。

何君堯讚暴徒「保家衞族」

大批白衣暴徒周日手持攻擊性武器，於元朗西鐵站、附近商場等地向市民施襲，最少45人受傷，當中包括議員及記者。暴力行為須受譴責、聲討，自是理所當然，何君堯卻竟讚揚白衣暴徒。他雖指出個人不認同任同暴力事件及以暴易暴的行為，但卻認為白衣人保家衞族，並強調自己不會與他們「割席」。

大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括港鐵站襲擊手無寸鐵的途人。（資料圖片）

儘管何君堯多次口稱反對暴力，惟實際上卻不盡其然。他在周一（7月22日）凌晨於社交媒體上直播時指出，認為市民受襲為「先撩者賤」，因為元朗鄉紳居民早已有備而戰，指「個個攞晒藤條」，以對付往元朗的示威者，證明他早已知悉白衣行動的存在，而他事後亦坦然承認；另外，有網上片段顯示，何君堯曾於周日晚十時多到元朗與白衣人士握手、豎起拇指，更稱「辛苦了」，並稱白衣人士為他的「英雄」。雖然當時正值白衣暴徒湧入西鐵站生事前夕，但明顯何君堯可預料他們將會使用武力，而事後他更在直播上對白衣暴徒大讚「做得好」，顯然認同白衣暴徒動粗。即使他於記者會上解釋，辯稱只欣賞他們保家衞族的情操，而非讚揚其暴力行為，他亦萬辭莫辯。

而且，「先撩者賤」之說完全錯誤。周日元朗大規模襲擊案明顯不是有個別群體惹事生非所致，而是大量白衣暴徒於街上圍毆零星市民至西鐵站和車廂內任意襲擊途人及乘客，甚至在入夜後再度攻擊西鐵站人群及道路上的車輛，波及不少途經元朗的一般市民，當中包括不少老弱婦孺。何君堯如此涼薄，甚至顛倒是非，企圖淡化白衣暴徒的責任，實在有違從政者應有的道德規範。

鼓吹地區人士「打到片甲不留」

另外，何君堯亦涉嫌於網上鼓吹地區人士使用暴力。他在其7月15日於社交媒體的直播節目中指出，有市民接連在上水、沙田等地示威後，未來又即將「搞元朗」，聲稱元朗會「歡迎佢哋嚟」，並且會「招呼佢哋」，寄語元朗六鄉的「鄉頭」（即鄉委會主席）應該「有啲作為」，更稱「如佢哋（示威者）多多嚟，你哋（六鄉鄉頭）就密啲手，將佢打到片甲不留」。姑勿論元朗襲擊事件與其言論是否相關，何君堯有論及使用暴力之嫌。

立法會議員何君堯表示，絕不認同任何暴力，但不會與白衣人割蓆。（張浩維攝）

事實上，何君堯已非首次散播有關暴力的言論。2017年，他曾於「革走戴耀廷吶喊大會」中，聲稱要對「港獨份子」「殺無赦」，其後更於電台節目比喻打擊「港獨」為戰爭，並揚言「在戰爭中殺敵人有何問題？」。資深大律師湯家驊曾指其言論有機會觸犯《公安條例》中的17條b及26條，分別是任何人在公眾集會中使用恐嚇性、辱罵或侮辱言辭，意圖激使他人破壞社會安寧，以及任何人如無合法權限而在公眾聚集中發表任何聲明，意圖煽惑或誘使他人作出以下作為，例如殺死及傷害他人身體。雖然警方最後以證據不足放棄提出檢控，但觀乎以上種種言論，實在難以想像一名律師、一名立法會議員會公然說這種涉嫌教唆他人施暴的話。

何君堯在集會上爆出「殺無赦」風波。（資料圖片）

應當禠奪何君堯要職

何君堯事後多次澄清與是次元朗襲擊事件無關，惟其言論仍然支持白衣暴徒，實如與助長暴行、鼓勵社會繼續撕裂無異，社會絕對不能容忍該等人繼續居於要位。首先，何君堯的言行涉嫌違反《律師執業規例》第2條，即執業律師不得作出任何危及或損害個人的正直品格、個人名譽或律師專業的名譽等素質，香港律師會可重新檢討其執業資格。律師會周一（23日）表示已收到對律師何君堯的投訴，正嚴正檢視相關投訴事件。

另外，何君堯明顯不配作為市民的代議士，立法會議員應討論他是否「行為不檢」，構成取消其議員資格的條件；既然一眾建制派議員亦有譴責元朗暴行，他們更應從善如流，與何君堯割席。再者，作為嶺大校董，何君堯與暴力風氣千絲萬縷，只怕亦沒公信力於高等院校中擔當要務，特首應思考繼續找他擔當校董是否適合。

正如保安局局長李家超表示，必然與暴力割席，對於立法會議員、大學校董、太平紳士何君堯的惹火言論，及予社會支持暴力之印象，當局更加應該當仁不讓，與之割席。