化解大型示威　馬克龍給予林鄭月娥的一堂課

去年11月17日，法國各地爆發「黃背心運動」，是該國1968年五月風暴以來最大型和最持久的社會運動。雖然在剛過去的國慶日中（7月14日），仍可見有零星衝突，但隨着示威浪潮逐漸降溫，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支持度，也反彈至危機前的水平。到底，曾被不少法國人批評為傲慢和離地的「小拿破崙」，是如何「說實話、做實事、有反應」，解拆歷年罕見的政治危機？

黃背心運動。（Franceinfo）

說實話、做實事、有反應 總比深居簡出好

黃背心運動的起因，是因為民眾不滿當局在油價持續上升之際，無視草根及中產階級的購買力，堅持調高燃油稅。儘管示威者上街本為單一議題抗爭，但及後迅速擴大至其他訴求，包括提高生活水平、上調最低工資、重設「富人稅」、馬克龍下台、結束緊縮政策等，可謂百花齊放。不過誰能預料，燃油稅竟是壓垮駱駝的最後一根草，引爆民眾所有怨氣？

不過，這場運動得以遍地開花，部分也是馬克龍一貫的傲慢作風招致。示威爆發不久後，警民衝突漸見升溫，面對一連串的反政府抗議，馬克龍卻在同月的電視講話中，擺出一貫姿態，強調自己已提出清潔能源的過渡藍圖，不會受示威浪潮脅迫，而改變政策，直接無視整場運動的肇因。不過，要說馬克龍「離地」的代表言論，必定是他在去年9月愛麗舍宮開放日時，曾與一名在園丁說找工作很容易，只要「過條街」便找到。這種政治不正確的言論，聽起來真像出於一個人力資源顧問，多於7,000萬人的總統。

法國總統馬克龍被指過度親近商界，不恤民間疾苦，最終導致「黃背心運動」爆發。（資料圖片／美聯社）

可幸的是，馬克龍眼見示威浪潮並未降溫，在三星期後的演說便一改高傲作風，挽救民望。在這場全國演說中，馬克龍承認過失，表示自己應負起部分責任，更承認自己予人「離地」印象，坦言部分言論可能傷害到民眾。不論馬克龍的大轉向是真誠還是假意，民眾總算消了氣，當然，最佳道歉還是在將來做正確的事。

黃背心運動的重心，隱含着「後全球化時代」自由主義過分側重市場作為資源分配手段，無視政府的監管角色。馬克龍就任所提的經濟改革，如修訂勞動法、把國家鐵路引入市場元素、廢除富人稅等，即使長遠地可扭轉積弱多時的經濟，但基層、中產層級未見其利，先見其弊，自然惹起反感。

法國黃背心運動：巴黎一片煙霧瀰漫。（路透社）

在馬克龍的「組合拳」中，內裡有兩大元素用以平息民憤。首先，馬克龍化危為機，逐步提出各項社會改革，回應訴求。首輪的組合拳中，馬克龍已「正面回應」訴求，「撤回」汽油稅，並指令汽油價格停止變動半年；此外，他又針對向基層民眾的訴求，提出將最低薪資增加100歐元，並暫緩提升電費稅率至2019年3月。另外，他在4月的電視講話中，宣傳增加派糖，包括減收低收入家庭的所得稅、將退休金的計算指數與通貨掛鉤、下放更多權力給市長和地區官員，以及降低舉行全民公投的門檻。雖然馬克龍的改革方向並非有求必應，但也算針對訴求施藥，撫平民眾的怒火。

雖然黃背心運動去年原由馬克龍為推動環保而增加燃料稅引起，不過在4月19日的環保示威中，他就被打成「污染者的總統」，可見他已成法國民眾憤恨的眾矢之的。（路透社）

馬克龍「撲火」時序： 11月：黃背心示威爆發 11月底：浪潮高峰 12月：全國演說，公布第一輪紓困措施 1月：宣布舉行全國大辯論 4月：公布第二輪紓困措施 5月：民望回升至危機前水平

更值一提的是，馬克龍為將街頭怒火撲滅，在一月期間發起全國大辯論活動，欲將憤怒轉化成解決方案，共商政事。雖然，不少反對者批評此舉為「全國大廢話」，但整場對話運動迄今已舉行逾一萬場地方會議，以及逾100小時的總統談話，可見並非只是一、兩場「政治騷」。儘管民眾的意見或許並未採納，但參與者的意見的確傳到政府，令其感到受尊重，不失為是公民充權的良策。

馬克龍出席市公所問答大會的典型狀況。充當聽眾的他「交足戲」，在台下一邊聽講，一邊抄筆記。（路透社）

反觀，自本港近月陷入回歸後最嚴重的動盪後，林鄭月娥不但沒有主動化解社會撕裂，成立獨立調查委員會，讓真相說話，反而任由社會走向失序邊緣，而政府依然故我和封閉。數以十萬計的民眾付上高昂代價，不斷上街示威，箇中原因，就是聲音得不到正面回應。當民眾自覺被忽視和摒棄，便傾向用更激進甚或以身犯險的手法表達訴求，情況令全社會擔憂。自7月21日示威者衝擊中聯辦，以及「白衣人」在元朗無差別襲擊市民後，就連香港總商會、法律界、文化界甚至部分公務員，也發表聲明要求特區政府有所作為。當市民看見事態急轉直下，而特首卻以逸待勞、深居簡出，只怕心裏不禁說「I can't find the right word」（我無話可說）。