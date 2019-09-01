不能讓暴力示威成為常態

《香港01》在報道反對《逃犯條例》修訂的衝突中可能犯上各種錯誤，包括錯誤認識事態發展規律與嚴重性，甚至在不同階段錯誤判斷各種衝突個案的具體情況。我們從來不認為自己萬能，也沒有資源可以在所有衝突現場出現，更不可能有足夠知識掌握所有情況，或者有足夠智慧去認識每一件事情。我們為未能做得更好深感抱歉，希望社會和受眾諒解，但當察覺到運動偏離正軌，走向危險境地，我們也要堅定地揭示問題。 在這場運動當中，一些人不甘於政府對和平示威置若罔聞，情緒變得激動，多次在和平示威後與警方發生對峙與衝突。昨天（8月31日），運動發生了重大轉折，在民陣因無法取得不反對通知書而放棄遊行與集會後，一些人直接選擇作出暴力衝擊，任何留意現場情況的人都可看到，這些衝擊者的行動有組織，有預謀，甚至直接挑戰與攻擊警方，有着「城市游擊戰」的味道。這是香港的不幸，是一群激進的年輕人將「合情合理」的示威轉變為暴力罪行的轉折點。經此一役，香港日後的政治衝突恐怕將會常態化，衝突的暴力程度也將加劇，它已經不會回到從前。

一些人以「行街」或參與「宗教集會」的名義現身示威現場，縱使他們無意作出暴力抗爭，但客觀上或多或少也幫助掩飾了之後的暴力衝擊。運動展開以來，不少人認為政府不回應訴求，所以示威者用激進甚至非法的行為抗爭有其「合理性」。如果之前這種掩飾還說得過去，當衝突的暴力程度像昨天這樣升級，就再也無法用任何理由掩飾，暴力示威者公然違法的行為，更不會因為這種牽強的「合理性」而有了合法性。

我們多次提出，就算是「和理非」亦應該有腰骨，不要隨意讓暴力示威者騎劫，因為這樣做既對運動取得成功沒有幫助，更會傷害了一群年輕人，縱容他們成為「暴力份子」。事實證明，這個變化過程或許已經完成。香港已經出現了一批精於算計、工具愈發完備，甚至可以輕鬆將暴力衝擊「合理化」、通過輿論向社會有效傳播的暴力抗爭者。我們當然知道絕大部分「和理非」不會跟隨這種走勢，但只要有幾千人被招攬到，這個社會所要承受的災難將會是巨大的。廣大的「和理非」不能再自欺欺人，目睹了過於忽視暴力的代價，也許不少「和理非」已經在憂慮，甚至開始後悔。

831遊行示威衝突，港鐵指多個車站被破壞。旺角站車務控制室被激進示威者打破玻璃窗。（港鐵提供）

最近兩周一個人所共見的變化是，暴力示威者用的武器愈來愈有殺傷力。在反修例衝突初期，現場根本不會見到汽油彈，後來開始有人投擲一些如同小兒科的汽油彈，如今在街頭橫飛的汽油彈已開始達到「國際水準」，若有人被擊中，隨時嚴重受傷，甚至死亡。大家是否在等待着看誰是第一個受害者？「暴徒」眼中的敵人想必只是警察，但「旁觀者」該撫心自問這種極端情況會造成什麼後果，我們又是否在不知不覺間逐步成為了「暴徒」的幫兇？

其實，大家都知道，現場的警察、記者、示威者都是受害機會最高的人。《香港01》部分同事便曾在衝突前線採訪時受傷，他們甚至希望公司研究是否為前線同事提供避彈衣。在非戰區工作的新聞從業員面對這種險境是悲哀的，更是一個和平時期社會的悲劇。我們擔心，當暴力的邊界不斷延伸，暴力示威者會更加肆無忌憚，不會收手。昨天多個衝突現場發生了嚴重的縱火事件，雖然都是激進示威者製造的「視覺效果」，而不是直接作為攻擊手段，但危險性極高。這些放火行為發生在狹窄的街道上，只要稍微有一兩個人錯誤處理，周邊的建築物或個人都有可能因而受傷害。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。途中一度進入港鐵車箱內對車內人士揮棍及噴胡椒噴霧。（余俊亮攝）

最嚴重的情況發生在地鐵。一些暴力示威者攻擊旺角地鐵站的控制室，又在車站內肆意破壞，後來又有人在地鐵車廂內與其他市民鬥毆，與警察困獸鬥。試問，這是我們一直認識的香港年輕人嘛？大家或許應該冷靜下來細想，當我們對「元朗黑夜」裏白衣人無差別襲擊深惡痛絕，那些在地鐵裏圍着幾個「阿伯」叫囂指罵、甚至攻擊的暴力示威者又是什麼？試問，他們有組織地在地鐵內「換衫」，企圖在人群中「消失」，不是有預謀的犯罪行為嗎？警察進行圍捕時，是否應該因為他們不再穿着黑衣而視而不見，讓他們輕鬆離開案發現場？警察就應該如此愚蠢和無能嗎？如果他們是正當的示威者，或許應該手持示威標語，昂然步出地鐵車站，向全世界宣告自己所要爭取的目標，而不是「鬼祟地」想若無其事逃離現場。

香港人從不接受「免費午餐」，更不會有免費的「自助餐」，在大街上破壞完了，在地鐵內破壞完了，輕鬆換衫離開的情況絕不理想。我們強烈譴責這種鬼祟行為，更反對這種有組織有預謀的犯罪行為，少數人興奮一番之後，全體香港市民卻要為他們埋單。

昨天上街參與遊行的人已經大幅度下降，證明絕大多數市民不願意參與任何缺乏法律支持的政治行為，這是一種對理性的回歸。但不上街還不夠，我們必須自我反省，究竟我們要這些年輕人最終變成什麼？《香港01》一直認為必須強勢要求政府改革，但並不能在過程中將年輕人縱容為「暴徒」，既因為這是我們自家的年輕人，更因為這種暴行根本不可能使改革目標達成，反而只會傷害到這些年輕人。我們有責任將「暴徒」重新改變為負責任的下一代，成為香港日後的希望，大家已經沒有任何藉口逃避自己應該承擔的責任。