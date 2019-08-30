八三一遊行被落閘　和解與改革需上路

民陣的「8.31」遊行申請失敗，周五(8月30日)宣布取消，廣大「和理非」或許視之為一次打擊，然而，我們必須記得遊行示威只是手段，社會和解及徹底改革方為目的。

民陣向來是「和理非」的大台，其於8月18日的維園集會亦證明，示威可以和平的方式進行。可是，8月24日及25日的觀塘、荃灣遊行均發生暴力衝突，警方因此擔心「8.31」示威會引發暴力事件，實有其理據。

當然沒有人會天真得以為市民因此不上街，正如7月27日數以萬計示威者在警方發出反對通知書後仍前往元朗遊行。當前社會怨氣猶在，民怨未能疏導之下，市民難免會以各種形式表態。但是，經過了近三個月的街頭抗爭後，社會也是時候自我提醒，遊行示威只是手段，本身並非目的。即使一時一地的遊行被禁止，也不礙社會求變之心。

社會運動的目的不應該是鬥垮政府，亦非摧毀警隊，這樣做只是有破壞而沒有建設。古今中外的社會運動或多或少都有光環，因為其目標是推動社會進步，知棄舊更懂立新。當前香港幾乎所有人都看到了社會如何千瘡百孔，正如富商李嘉誠所形容，年輕人的聲音已經「震耳欲聾」，問題是誰願務實地尋求出路，有力有序地推動整全改革？

岑子杰交代民陣遊行被禁止後，有立場親政府的人士質問岑子杰，惟對方一直描述個人經歷，岑子杰沒有機會回應。（梁鵬威攝）

《香港01》倡議政府審時度勢，成立「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」。第一，政府應即時宣布依《調查委員會條例》成立「衝突檢討委員會」，詳查多場警民衝突的成因及雙方責任，以此正面回應民怨，為重建政府與社會、警民互信創造基礎。緩和社會氣氛後，政府亦要成立「深層次改革委員會」，着手推動及落實各項根治深層次結構問題的改革，涵蓋經濟、政治、社會治理等多方面。最後一步，特首可成立「特赦與和解委員會」，在完成被捕者的司法程序後，以社會復和為大原則赦免刑罰。

正所謂民間所謂的「政治問題，政治解決」，此處之「政治」取其廣義，意指管治、經濟等各方面的問題。即使雷厲執法及檢控，甚至頒布《緊急法》，都只能治標而不能治本，甚至可能衍生副作用。歸根究柢，政府須果斷而積極地推展和解及改革工作，讓香港重生。