我們與「暴徒」的距離

6月12日金鐘大衝突，政府以「暴徒」形容示威者，引來爭議，並衍生出「沒有暴徒，只有暴政」的示威口號。6月12日當天及其後，「01觀點」和社會不少人也未以「暴徒」形容示威者，但這絕對不代表暴力示威者不會有一天成為「暴徒」。剛過去的周末可見，激進示威者的暴力行為已經非常嚴重，社會必須重新思考與積極行動，阻止示威者成為名副其實的「暴徒」。

「我們都是好人，不知道為什麼事情會變成這樣子，老天爺到底要我們學什麼？」在早前大受歡迎的台灣電視劇《我們與惡的距離》，這句對白引起很多人留意。誠然，我們都會認為自己及身邊的同伴是好人，面對事情變得糟糕時，也會說不是自己的錯。但正如導演林君陽曾經在《香港01》的訪問中說：「我們都以為自己是好人，但我們很多時候都有惡念而不自知。」我們與惡的距離，往往比我們想像中接近。

示威者與「暴徒」的距離，誰知道不會亦如是？

起初，政府以「暴徒」標籤示威者的時候，許多人心生抗拒。究其原因，除了因為許多示威者都是「和理非」、手無寸鐵之外，也因為社會理解為甚麼有小部分人訴諸武力——因為「和理非」的方式得不到政府回應，百萬人的遊行也被漠視，所以我們明白為何激進的示威者怒髮衝冠。

但是，理解和明白示威者的處境是一回事，是否認同暴力行為本身卻是另一回事；後者無論如何都是違法及不當的行為。隨着這兩個多月以來，示威者的武力逐步升級，由衝擊立法會建築、投擲磚頭，到圍毆落單的警察、投擲汽油彈、破壞商鋪等，社會應該看清楚，少數激進示威者的暴力手段已經「過火」，不但危害社會安全，亦令他們面臨非常嚴重的後果，包括刑事責任。

就此，社會必須表達正確而清晰的訊息，那就是理解示威者的心情和處境，但絕對不認同他們的暴力行為。若然我們仍然不清楚區分兩者，甚至默許了「為求目的，不擇手段」的想法，只會令示威者以為激進的暴力手段也是合理、獲得支持，激進的示威者就會成為「暴徒」。

殺君馬者道旁兒

「殺君馬者道旁兒」的道理，不少人都耳熟能詳。據說1919年「五四」運動後北大校長蔡元培請辭，並留下東漢《風俗通義》的「殺君馬者道旁兒也」一語，被後人解讀為那些在一旁鼓掌叫好、鼓勵學生更激進的群眾，也有分害了他們。同樣的道理，放在當下的香港社會，每一個人也要知道，即使理解示威者和「勇武派」，甚至不會與之割席，但也不能無條件支持其暴力升級。當「勇武」成為「暴徒」，那些道旁之人縱可繼續拍掌叫好，但在前線受傷被捕、滿腔熱誠的示威者卻要付上沉重代價，甚至賠上一生。

當然，同樣的道理，對於所謂「藍絲」陣營亦同樣適用。即使支持政府和警隊執法，但也不能夠盲目支持，對不當使用武力或怠忽職守等行為視若無睹，甚至拍掌叫好。社會賦予警隊公權力以維持良好治安，同時要求警員執法時專業克制，當有警員被仇恨支配，作出害人害己的行為時，不僅他們自己成為那種盲目風氣下的犧牲品，也將對維護良好社會環境所需的警民互信造成難以彌補的傷害。

路西法效應

心理學家曾經進行史丹佛監獄實驗，解釋為何獄警會虐待囚犯，並得出「路西法效應」的結論。其大意是指人在有意或無意之中，會逐漸超出道德底線，並且成為壞人。過程中，若然他們的身分不會得到識別，例如匿名行事，並視對方為不用人道對待的敵人，那便更可能變得兇殘。平凡人甚至善良者，與窮凶極惡之徒的距離，其實不遠。

暴力示威惡化的情況可鑑，前人的智慧可鑑，心理學的理論可鑑，社會必須在紛亂的時候保持理智頭腦，阻止示威者成為真正的「暴徒」。