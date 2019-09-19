不在其位的卡梅倫與梁振英

「不在其位，不謀其政」是中國人的智慧。對於已退下火線的從政者，「不謀其政」是一種謙遜表現，避免自恃「過來人」而指點江山。然而，總有些政客未能慎言慎行，甚至不知當前社會亂局，乃其在位謀政不善而造成。

英國前首相卡梅倫周四（9月19日）出版回憶錄《For The Record》，回顧多年特別是2010年至2016年在任期間的點滴。從政者出版回憶錄，本屬平常，然而此際英國身陷脫歐困局，最高法院更在覆核現任首相約翰遜為硬脫歐而下令國會休會的決定，卡梅倫重返鎂光燈之下，結果可想而知。

卡梅倫：最不受歡迎政客

正如卡梅倫在社交平台上自言「過去三年，我相對少談政治」，他為了宣傳回憶錄而在9月16日接受電視台ITV專訪，乃其卸任三年以來首次重要訪問。其中，他承認對英國脫歐有責任，自言也受當前政局困擾，每天也在關注脫歐進展。然而，不論是其回憶錄或電視專訪，似乎都未能為他帶來掌聲。相反，有人形容他為「砸碎英國的人」，也有政治學者批評其回憶錄「沒有道歉，沒有贖罪，沒有勇氣」。

社會對卡梅倫的怨氣，從客觀數字更可見。根據YouGov最新民調，多達61%受訪者對他反感，評價正面的則只有16%，這組數字較三年前時的32%對34%，已經大幅惡化，更令他成為英國當前最不受歡迎的政治人物，比起現任首相約翰遜、脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）等，更為不濟。

原因無他，就是卡梅倫在任內發起脫歐公投。公投本乃民主決策機制之一，然而卡梅倫之所以發起公投，是因為他未能擺平保守黨內疑歐派的勢力，欲借民意來穩住地位，則見自利。更重要的是，脫歐公投的安排草率，將此關乎國家命運的重大議題簡化成脫歐或留歐的二元選擇，無視硬脫歐、軟脫歐等複雜多變的可能性。民眾在2016年或許被政客一時蒙蔽，但三年以來政治亂局未休，足讓他們看清真相。這亦說明了為何卡梅倫剛卸任時，仍有2個百分點的民意淨支持，但如今的淨反對高達45個百分點。

脫歐公投後，卡梅倫交出首相之位並離開西敏宮，三年來可算保持低調，大概也自知他給國民製造了極大麻煩；若非要了宣傳其回憶錄，也不會再跑出來爭取鎂光燈。相比之下，香港的梁振英堪稱另一極端。自2017年卸任特首後，他經常在社交平台指點江山，被嘲笑為網上KOL。本周四，他更首度點名批評教育局局長，情況變本加厲。

一名中學教師早前在網上發表仇警言論，惹來梁振英這位現任全國政協副主席的「招呼」，向其學校發公開信。教師因為政治爭議而失去專業操守，無疑是值得社會警惕之事，然而學校以至教育局都有其處理機制，我們理應信任專業的教育工作者能按校本處理，及教育局會發揮其監察角色。而事實上，教育局已對涉事教師發信譴責。

梁振英：市民可到校園外抗議

梁振英對此事的處理不滿，乃其自由，然而他身為前特首，公開指控教育局局長「姑息養奸」，只怕不妥。他因教師發表仇警言論，而指控「教育是重災區，因為人沒有管好」，無疑是上綱上線，甚至有將政治鬥爭帶入學校之內之嫌。既然涉事教師已依機制處理，社會便應該還校園自主空間，讓師生不分「黃」「藍」，在校園中理性交流及求真。

這個夏天，香港經歷回歸以來最大的民怨爆發，並迅速演變成社會撕裂，不同立場的人互相鬥爭及衝突。歸根究柢，前屆政府亦難逃責任。梁振英在任內以鬥爭方式對待社會不同聲音，至政府換屆後，林鄭月娥以精英心態治港，未能撫平前朝遺留下來的社會矛盾，最終因為修例風波而全面爆發。在此風雨飄搖之際，梁振英沒有反躬自省，反在社交平台指手劃腳，不改其惹爭議的處事作風。他在批評教育局局長的言論中，更表示「關心教育的市民可否在真道書院外設連儂牆，表達憤慨？」，有如在間接動員群眾追擊涉事學校，無疑會加深社會撕裂。

香港千瘡百孔，政客不論在任或離任，能夠真正以這座城市的福祉為重，幫助社會撫平傷口，早日重新上路嗎？