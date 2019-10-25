我們希望區議會選舉順利舉行嗎？

對於11月區議會選舉，各界各有盤算。不論如何，我們希望它能順利舉行，亦深信大多數市民同抱此想法。只是觀乎周四（10月24日）候選人簡介會也因示威而腰斬，情況實在令人憂心政治爭議牽連民主選舉，令所有人只能是輸家。

有人相信政府及建制派怯於民怨，意欲藉故押後選舉，參選人黃之鋒周四亦指控政府和建制派驚輸，密謀腰斬選舉。社會對此自有看法，但不論各界如何看，我們的立場從來清晰：區議會選舉既對民生及社區工作重要，亦是香港應珍惜的民主選舉機制，包括政府及社會在內的各界應讓選舉順利進行，讓市民透過民主一票選出代議士。

政府評估形勢複雜

迄今為止，情況未必樂觀。第一，政制及內地事務局周四向立法會提交文件，宣布成立「危機管理委員會」，表明選舉、投票或點票過程中一旦遇上三種情況，即可押後選舉、投票或點票進程。三種情況分別是：

（一）熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；

（二）騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；

（三）屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故，而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響。

危機管理委員會由選舉管理委員會主席領導，成員包括選管員成員、政制及內地事務局局長或其代表、總選舉事務主任等。根據城大專業進修學院學術統籌宋立功，這是自1982年區議會首次選舉以來，第一次成立危機管理委員會，做法可謂史無前例。我們當然希望政府只是有備無患，甚至是杞人憂天，但當前社會形勢實在複雜難料，當局預早為不同可能發生的情況作預備，也無可厚非。

10月24日區議會選舉簡介會期間不停有人叫口號，暫停後仍未能平靜，終告腰斬。（ 梁鵬威攝）

DQ爭議不息

令人擔心區議會選舉無法順利舉行的第二個原因，乃周四的候選人抽籤及簡介會因混亂而腰斬。周四晚選管會主席馮驊甫發言，已有候選人高叫口號。大會暫停10分鐘後，「光復香港，時代革命」等口號仍不絕於耳，大會最終腰斬。就此，各界理應明白，在不適當的時間及場合示威只會徒添混亂，令簡介會此等正常程序無法順利進行，對區議會選舉有害無益。

今屆選民登記數字創新高，逾413萬香港人正等待實踐他們的投票權利，而各選區的參選情況亦非常踴躍，甚至多達四、五人同爭一席位。既然選的及被選的均希望選舉順利進行，各界便應做好本份。特別是衝着建制派而來的候選人和選民，他們既然認為建制派勢必選舉失利，更沒有理由令事情徒添混亂。若然因不必要的示威或政治姿態而令選舉生變，無疑有違原意，亦辜負選民的期望。

既謂「各界」要做好本份，當然也包括政府。周四其中一個爭議，在於海怡西參選人黃之鋒的提名久久未獲確認（同區候選人為陳家珮以及林浩波），負責核查提名資格的選舉主任更告假，要由他人代替。擔心黃之鋒遭取消資格的情緒，社會可以理解，但對此事我們亦應就事情及機制而討論，單靠示威和叫口號只怕無助解決問題。

要解決問題，先要釐清問題所在。根據法庭案例，選舉主任擁有實質權力核查參選人是否擁護《基本法》，這一點不應有爭議。當前社會關心選舉主任能否基於法律要求及客觀事實，不偏不倚地下決定。這個不偏不倚，除了是來自政府的或政治壓力，其實也包括社會輿論及那些要外國制裁的威脅。參選人若不符合法律要求，即使其有名如黃之鋒般，選舉主任也不能偏頻；但若他符合資格，便應該獲准參選。

資格為何，理應有清晰準則。香港向來以法治精神自豪，其一要素便是依原則而行，不因人而異。應用在當前情況，社會部分人擔心選舉主任未能中立，及不清楚由政府官員組成的危機管理委員會將如何決定是否押後選舉，說到底都是擔心選舉淪為「人治」。有見及此，選管會可以完善做法，包括考慮制訂更多指引，既讓選舉主任及危機委員會有更具體原則可循，亦讓社會各界對選舉機制及原則更有清晰，更有信心。

過去數年，香港有所謂的「DQ陰霾」，部分人失去對選舉的信心，這對於社會絕非好事，甚至會引人走上歧途。經歷了這場大動蕩後，各界均應重拾理性，務實看待選舉，讓民主社會能夠在共識規則下正常運作，而非再內耗於無謂的爭拗。11月區議會選舉若能順利舉利，相信是社會重上正軌的重要一步，對前面的改革之路起穩定作用。