香港深陷困局　港區人大去了哪？

港區人大代表張俊勇接受《香港01》訪問，指政府可應社會訴求，在事件平息後成立獨立調查委員會，並建議特首大刀闊斧作政治改革，方能徹底解決社會矛盾。張俊勇的建議固然值得林鄭月娥三思，惟港區人大代表除了充當「塘邊鶴」外，又有否盡其責任，利用一己影響力，助香港找出理性可行的解決方案？

城大校董兼港區人大張俊勇在訪問中，批評示威者的行為過火，並支持警隊嚴正執法，以盡快止暴制亂。對於社會對成立獨立調查委員會的強烈訴求，他認為林鄭月娥可更積極回應，如承諾在止暴制亂、且不影響司法程序的條件下，成立獨立調查委員會調查整場風波，當中包括政府管治、示威背後資金或組織，以至警方執法等問題，認為此舉有助緩和社會情緒。他更質疑「為何這麼簡單（政府）也不肯承擔？」另外，他還認為修例風波並非單由房屋、青年問題等引起，指出政改亦是社會深層次矛盾所在，倡議林鄭應勇於向中央表示改革政治制度，予青年人希望。

張俊勇認為成立獨立調查委員會調查整場風波，當中包括政府管治、示威背後資金或組織，以至警方執法等問題，有助緩和社會情緒。（資料圖片／盧翊銘攝）

化解困局須多管齊下

毋庸置疑，社會各界已清晰表明成立獨立調查委員會的訴求，政府若要取得社會主流之認同，根本不能對此視而不見；林鄭以監警會完成調查後再作打算，也會令人覺得只是「拖字訣」。張俊勇跳出政府的主旋律，對獨立調查委員會甚至重啟政改持開放態度，值得肯定。

然而，在政府民望破產、社會秩序徹底崩潰之時，政治人物出來指指點點是何等容易之事。正如立法會議員石禮謙近日為地產商護航，將矛盾直指特首林鄭月娥，有如落井下石，身為港區人大代表的張俊勇其實也相類似。他們似乎忘記了自己作為廣泛建制陣營之一員，而且承擔公職，對香港如今之困局不可能完全推卸責任。

以港區人大為例，他們一方面是特首選委，有票選出行政長官，另一方面可參與全國人大會議，制度上擠身中國最高權力機關。八月初社會出現「三罷」後，中聯辦就急召港區人大代表及政協常委到深圳參加香港局勢座談會，可見港區人大代表具與中央直接溝通的渠道，甚至有一定影響力。若然他們果真明白社會民情，對解決困局有真知灼見，其實早應向特首甚至中央政府反映意見，為香港謀求出路。

林鄭以監警會完成調查後再作打算，也會令人覺得只是「拖字訣」。（資料圖片／李澤彤攝）

港區人大未能掌握民情

一直以來，不少港區人大均以傳遞北京訊息為己任，例如人大常委譚耀宗便被視為能反映北京取態的其中一人。然而，人大代表在中央與特區之間的工作不應為單向，而是雙向。他們同時要掌握社會民情，向中央準確地反映和傳遞香港問題。如今香港陷入這風雨飄搖、劍弩拔張的局勢下，難道諸位港區人大又真的克盡己任、問心無愧？

誠然，港區人大代表中也有較務實的如立法會議員田北辰，早已提醒政府在修例時應從長計議，及至示威全面爆發後，他亦建議設立獨立調查委員會及重啟政改。惟其餘大部分的港區人大代表，似乎仍未掌握社會民怨所在，以至建言有限。港區人大代表吳亮星在反修例之時，便以為只要增設記者會時段，便能將原方案硬闖；吳秋北、陳智思及葉國謙等人，至今仍否定設立獨立調查委員會的重要性，忽視目前制度的缺失與回應社會訴求的壓切性。葉國謙甚至揚言普選為「百分之一百零一」 不可能，顯然連為此棘手問題爭取協妥空間之心也沒有。

立法會議員田北辰建議設立獨立調查委員會及重啟政改。（資料圖片／高仲明攝）

社會目前已陷入一片暴力，特首林鄭月娥無疑須拿出魄力，盡快令香港重返正軌，但要真正做到這點，她須消弭社會怨氣，並展開深度改革。至於其他社會賢達和政治領袖，與其徒高呼「止暴制亂」，或將責任全盤推向林鄭政府，倒不如反思在其位置發揮影響力，做好自己。