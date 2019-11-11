「你甚至不能直視我，說譴責不人道行為」？

網民周一（11月11日）藉英國「和平紀念日」發起「三罷」，結果以「紀念和平」之名發起的行動卻充斥暴力，既再度發生警員槍傷示威青年的事件，更有一名中年男子在阻止「黑衣人」破壞港鐵站後被人潑灑易燃液體點火焚身，此外還有港鐵車廂被縱火，以及使社會大眾見怪不怪的堵路、破壞商舖、毆鬥行為。這些場面，必定使許多人震驚憂慮，但是在早已徹底撕裂的網上輿論場，我們又再見到所謂的「藍絲」、「黃絲」各自圍爐取暖，甚至用幸災樂禍的心態區分「敵我」的不幸遭遇，難道香港社會已淪落至立場徹底淹没了理性，成為判斷是非及應否譴責的準則嗎？

無論是否認同社會抗爭與示威運動，良知告訴我們，人命傷亡一個都嫌多。早於10月1日發生警員在遭圍攻時槍傷一名蒙面「黑衣人」之後，「01觀點」便警告，社會上下切勿心存僥倖，坐視警民衝突，任由暴力滋長。今天回看當日發出的詰問：「這一槍還不足以讓大家覺醒嗎？」倍感痛心。對於「私了」的荒謬邏輯，我們也嚴加批駁，這種做法不僅犯法，也挑戰人道界線，而向一個活生生的人焚身更是無異於企圖謀殺，如此殘暴的行為發生在眼前，大家真的無動於衷？

有部分示威者指摘香港法律不公，辯稱他們無須遵守。香港社會標榜的核心價值是否真的墮落至這部分人所指的不堪景況，自有公論。民調顯示，「警暴」是當下社會怒氣衝天的一大因素，警方在執法過程中濫權犯法，當然必須嚴肅追究，許多針對警方的負面傳聞，也反映當前監察警隊的機制如存在不足，必須改善——對此，《香港01》倡議在針對這場風波的檢討中包含改革監警會，使之成為如廉政公署一般的實權機構。

旺角再有示威者堵路。(歐嘉樂攝)

但是所謂「警暴」，與示威者違法作出的暴力行為不可截然二分，說到底，如果沒有出現違法暴力行為，何須警察執法？這也是為何文明社會普遍不接受暴力，更不會美化暴力的原因。10月31日，英國外相藍韜文（Dominic Raab）談論香港情況時，便直指「示威者必須停止暴力」，「小部分強硬派的暴力已不能容忍」。在香港這場曠日持久的社會風波裏，西方社會多對抗爭者抱以同情與理解，但藍韜文的言論表明，示威者的暴力違法行為，顯然已超越文明社會的接受程度。

藍韜文同時呼籲警方用「適當」方式處理示威，並促請特首林鄭月娥及各界應以對話解決當下問題。我們相信，這也是香港社會多數人的心聲。與此同時，我們要問的是，當西方也有政客以相對客觀的態度看待香港的情況，為何香港社會反而有許多人無視暴力這頭正摧殘自己家園的「房裏大象」，尤其是本應有政治承擔的泛民主派政客，迄今仍對種種嚴重危害社會秩序行為閃爍其辭，不作譴責？

邵嵐（右）接受「德國之聲」節目《Conflict Zone》訪問時說，不認同示威者暴力已失控。（DW NEWS YOUTUBE短片截圖）

關於香港社會存在地選擇性看待暴力現象，「德國之聲」訪談節目《Conflict Zone》的主持人Tim Sebastian也留意到。該節目近日邀得香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人、城市大學學生會署理外務副會長邵嵐接受訪問，Tim Sebastian在節目片頭開宗明義說：「假如香港民主運動想像他們有國際社會無限的支持，他們最好重新思考一下。」訪談中他也不斷對邵嵐作出極為尖銳的提問，對暴力示威提出各種質疑。在這位採訪過諸如前蘇聯領導人戈爾巴喬夫、新加坡「國父」李光耀，乃至現任美國總統特朗普等國際名人的資深記者面前，年輕的邵嵐應答時左支右拙，甚至只能顧左右又言他，但她的回應也基本上與現時為暴力示威者開脫的「文宣」說法脗合。

訪問一開始，Tim Sebastian就問示威者行使暴力有什麼理由。邵嵐答稱示威者只是自衛、反擊，但隨即被質問，那投擲汽油彈、企圖殺害警察難道又是自衛反擊？邵嵐最終不得不承認這些不是自衛反擊，而只是單純的憤怒。Tim Sebastian於是再問邵嵐暴力是否失控，她馬上否認，但Tim Sebastian追問之後，直言如果沒有人可以阻止，那就是失控了。

不少人不斷譴責「警暴」，但卻又對暴力示威者行使私刑保持沉默，無疑是在挑戰對人性的認知。節目中的一個對話非常值得我們思考。當Tim Sebastian問邵嵐如何看待毆打異見者、欺凌警察的子女等行為時，邵嵐答說這些方法「不理想」，Tim Sebastian馬上報以驚訝，反問道說「理想？你甚至不譴責這些（行為）？」，並繼續反問：「你甚至不能直視我說，『我譴責這種不人道對待（inhuman treatment）』？」

這句話既是詰問邵嵐，何嘗不是對所有對暴力沉默的「附和者」的詰問？ 我們必須對所有立場先行的政客與甘於被暴力文宣騎劫的「和理非」提出同樣的問題。對於粗暴違法的暴力破壞與傷害他人行為，我們早已明確指出不存在任何美化空間。但更重要的是，我們更不應默認暴力的存在，甚至為其開脫。任何珍惜香港的人都必須與此明確切割，否則只會淪為社會撕裂的幫兇。