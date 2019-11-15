鬧出人命還要用謊言去「文宣」？

本周三（13日），上水發生不同政見人士的武力衝突，一名70歲食環署外判清潔工在現場拿手機拍攝時，頭部不幸被磚頭砸中，入院搶救一日後不治，警方列作謀殺案處理。從現場畫面可見，死者是被一名「黑衣人」拋出的磚頭擊中。衝突造成人命事故，在在說明當前社會衝突陷入何等危險的境地。令人髮指的是，網絡上竟有鼓吹暴力的輿論試圖為此等殺人行為文過飾非。難道暴力示威者只能用謊言去維持他們的行為嗎？

周三有市民在上水清理街道路障和磚塊，與一班黑衣示威者發生衝突，雙方互相投擲磚塊等物品，其間有一名70歲食環署外判清潔工用手機拍攝，被黑衣示威者拋出的磚頭擊中，最終成為反修例運動中第一名有合理懷疑為他殺的人。「01觀點」一直不斷提醒社會各界，絕不能心存僥倖不會出現人命事故，任由暴力持續，如今一語成讖。

警方基於表面證據將其列為謀殺案，並透露相信死者不屬於任何政治背景，案發地點在其工作場所附近，他當時正值午膳，獨自走到現場拍攝，沒有與任何人發生衝突。這宗案件的細節仍在調查，我們不是法庭，沒有判案的能力，只能希望警方全力緝兇。但是，一些暴力示威者「附和者」在網上不斷為這宗命案找借口，包括繼續辯稱示威者是「被迫」使用暴力，或是一口咬定老伯是被「藍絲」所殺，自欺欺人到如此地步，令人咋舌。

清潔工頭部中磚後失去意識。（網上圖片）

我們多次嚴正指出，爭取公義不應毫無人道底線，犯下過錯或意識他人做錯時，不去想辦法反思改正，反而企圖用謊言去掩飾責任、顛倒是非。上水殺人案只是一例，近日不少於網絡流傳的示威「文宣」都是在用謊言去包庇暴力示威者。早前馬鞍山有一名中年男子被「黑衣人」淋上易燃液體後點燃，片段在網上流傳不久後，馬上有網絡紅人出來指「火燒人」是特技演員飾演，片段是預先拍好。

這些所謂的「文宣」攻勢，當然經不起事實和證據的考驗。在到處都是證據的情況下，它們難以扭曲真相，但卻流露出醜陋的無賴心理。我們有責任告誡所有以謊言作掩飾和為謊言辯解的人：謊話是「一個接一個的」，說了第一個謊，就會繼續說第二個。如果抗爭只能靠說謊延續下去，還有任麼正當性可言？

立法會內務委員會周五召開第六次特別會議前，主持郭榮鏗帶領現場議員為反修例運動中逝世的人默哀三分鐘。（高仲明攝）

更令人扼腕的是，一些泛民主派政客經常將良知掛在口邊，但面對無日無之的暴力與病態行為卻雙重標準，在鏡頭前批評警察時歇斯底里、聲沙力竭，但在上水殺人案以及同日沙田法院被縱火此等公然挑戰司法制度的惡行發生後，卻「唔見咗人」。難道良知可以如此選擇？

更令人傷感的是，上水命案反映了當下社會的悲哀。遇害老伯70歲還得繼續當食環署外判清潔工，領微薄的薪酬糊口，正是當前不公義社會結構的寫照，而許多年輕人不正是打着追求社會公義的旗號上街抗爭嗎？但他們抽出的刀，卻砍向更弱的人。近日的「強制罷工」，何嘗不是如此？