【武漢肺炎】停一停、諗一諗　阻截失實資訊人傳人

新型肺炎疫情擴散，相關的失實訊息亦透過社交媒體不斷傳播。令人悲哀的是，有立法會議員也樂此不疲誤導公眾。公眾人物本應謹言慎行，在人心虛怯之際，更應小心言辭，因為錯誤的建議隨時危及生命。防疫是全民責任，打擊失實訊息亦是全民責任。

所謂的失實訊息，除了全然虛假訊息，還包括傳聞、謠言、半真半假訊息。我們平時已從社交網站、聊天群組接收大量未經證實的訊息，而因為訊息來自可信的朋友，加上內容往往挑動情緒，引人入勝，即使訊息標題或內容可疑，用家仍然快快轉發，甚至跟從這些訊息行動。在意外、疫症等突發事件，心理處於惶恐狀態，於是四出探求自救方法，相關訊息傳播力就更強，社交媒體在堵截失實資訊往往慢半拍。

口罩謠言愈來愈多

在香港，最明顯的例子莫過於防疫建議。連日來，坊間流傳防疫謬誤，例如用白醋殺病毒，大量服用維他命C等。想不到的是，立法會議員蔣麗芸在本周四（30日）亦親身示範錯誤建議——蒸口罩重用解口罩荒。建議一出，政府衛生防護中心反覆重申此舉無效，而食物安全中心更直斥建議有反效果，再次高溫消毒有機會破壞口罩結構，削弱防禦能力。

即使蔣麗芸出於好意，緩解口罩荒，亦援引廣州一位醫師意見，但身為公眾人物，如此意見應諮詢醫護意見，不宜胡亂公開發表，以免誤導市民。現在她被醫護界批評，被市民揶揄，只怕有失公眾人物和立法會議員身份。

另一例子是口罩供應。社交媒體在周四早上流傳政府透過民政事務處派發口罩，政府迅即澄清並無此事，不少市民空歡喜一場。其實，所謂的電郵截圖，沒有顯示寄件和收件人，只有附件和內文，並非百分百可信，只是由於全城搶購口罩，加上偽冒電郵稱來自政府，網民爭相轉發求證，甚至直接信以為真。

篩走不實資訊考驗市民智慧

當然，新型肺炎疫情的誤導資訊不只困擾香港，亦困擾世界各地。周三（29日），新加坡有人造謠指其中一個地鐵站因為有懷疑武漢肺炎患者進出而要關閉，運輸部長其後闢謠，兼且指令面書附加糾正信息。本月22日，台灣有網民散播信息，指有醫院因為接收疑似病例而被管制，病人進去就出不來。當地中央流行疫情指揮中心否認，澄清行政措施是對應發燒病患，並非針對武漢肺炎病例。遠在美國，有過往反對疫苗網站建議網民服用漂白水防疫，有指此建議獲得不少讀者支持。更嚴重的是，失實資訊不時帶着種族偏見，例如假定所有華人都吃野味，妄顧衞生。

明顯地，要打擊失實資訊流傳，社交網站有不可推卸的責任，巨擎如Facebook、Twitter和Google稱已盡力，例如Facebook和調查信息真偽的網站合作，尋找不實資訊出現的帖文，並減低給閱讀的機會。Twitter會提示閱讀關於肺炎不良資訊的讀者去瀏覽美國疾病控制預防中心網站。

相較以往的不作為，社交網絡現時較積極當訊息的清道夫。那邊廂，信息傳播愈來愈集中在私人群組，社交網絡難以偵查，失實訊息依舊易於傳播。有些地區政府以法例打擊製造不實資訊傳播者，但此舉相當敏感，在香港執行必先詳細商議。更理想做法，始終是香港市民明辨是非，不要轉發未經核實的資訊。

在轉發信息前，應該先檢視文章和圖片的作者、來源、日期，不只閱讀標題而要一併閱讀內文，亦可把圖片和文章在搜尋網站搜尋一遍，看看有沒有事實佐證，此舉相信已經可以停止不少失實資訊流傳。在此之上，媒體亦任重道遠，在紛擾的資訊海洋中，記者憑着專業知識和傳意技巧，把準確的公共衞生資訊帶進讀者，一同抗疫。