一個自相矛盾的罷工邏輯

鑑於本地確診數持續增加以及疫情轉為本地社區傳播的風險正在上升，港府昨日（2月5日）宣布一系列新的防疫措施，其中一項觸及到近日社會熱議的「封關」議題。特首林鄭月娥表示本周六（2月8日）開始，從內地入境香港者不論是否香港居民，一律要隔離14天。然而，政策消息甫出，正在發動醫護罷工的工會醫管局員工陣線（下稱「陣線」）卻發聲明反對。「陣線」一直宣稱罷工要求「全面封關」是為了防情疫情在香港傳播，然而卻對這項出入境人流極嚴格把關、被一些專家形容為變相「全面封關」的政策表示反對，完全是自相矛盾。從此可以見到，「陣線」的一整套罷工邏輯混亂，毫不理性，醫護和社會各界難道還要支持嗎？

政府宣布最新的隔離措施尚未有具體執行安排，但其方向大體與傳染病專家的講法相似，不難想像是參考了相關的意見。客觀的現實相當明顯，近日來往中港兩地的人流絕大部份為港人，故此如果真要論從內地「輸入疫病」，港人的風險對比內地人有過之而無不及。所以要科學地討論「封關」，則不能不檢討如何處理從內地返港的港人。

「陣線」發動罷工希望逼政府「全面封關」，但其論述一直只針對內地人，未有清楚交代如何處理從內地返港的港人，這本身已反映其主張空洞欠周詳。一直將「防疫」掛於口邊、並指斥政府「不聽專家意見」的「陣線」如今竟然公然反對將回港港人隔離，其理論則在空洞之餘再加添一層自相矛盾，其邏輯之高深難解，相信足令不少專家震驚。「陣線」表示反對的理由是擔心香港成為「大型隔離營」，而香港醫療資源不足以應付。姑且果真如其所言，香港沒有足夠的資源作隔離，那當初提出「全面封關」是否根本就是個草率欠可行性的主張？難道是真的愚昧到認為只要阻止內地人入境就可以安心了？

「陣線」表示不排除會延長罷工。圖為早前「陣線」與醫局管開會的情形。（資料圖片/羅君豪攝）

到底「陣線」是天真無知，還是罷工到底從一開始就是一種政治操作，實在不得而知。如果是前者，那真令人啼笑皆非；如果是後者，那「陣線」的發起人利用專業之便，以病人利益作政治要脅，便是失德。

最新消息指「陣線」表示不排除延長罷工，要求今日與醫管局談判，以確保員工有足夠防護裝備。醫管局當然要盡力確保員工有足夠防護裝備，但這有需要以罷工來爭取嗎？而「全面封關」不在討論之列，到底是否放棄？如果放棄，那當初罷工的原意又是什麼，實在令人摸不着頭腦。這種罷工是否理智，前線醫護和香港人值得思考。