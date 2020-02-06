疫情走進社區　香港須斬斷傳染鏈

本地新型肺炎確診個案續增，且病毒逐漸走進社區，愈來愈多個案追蹤不到感染源頭。雖然由2月8日起，所有從內地入境的者將強制檢疫14日，但由阻截個案輸入，到減少香港人際傳播，政府仍然要做得更多。

北往南來可免則免

強制檢疫14日最主要是密切監察內地回港或來港者，禁止他們外出，且一旦有異樣就可到醫院就診，減低新型肺炎在社區傳播的機會。再者，本地人怕麻煩，打消北上內地的念頭，可減低感染病毒的機會。政府落實阻截人流措施，民間亦需要合作，此際再回內地可免則免。

最受影響組群莫過於中港跨境家庭，以及出差公幹者。就此，上司、僱主應避免下屬、僱員出差奔走，好讓僱員留家照顧親人。縱使僱員未能開工，僱主亦應體恤，安排彈性工作。政府已表示，跨境運輸物流從業員會獲豁免，但會提供特別檢疫安排，監測他們的健康狀況。食物及衞生局須與業界商討，既保障貨運暢順和員工安全，同時免生防疫漏洞。

徵用更多檢疫中心

政府公布新措施後，香港大學微生物系講座教授袁國勇周四（2月6日）指出，當務之急是斬斷傳染鏈。因此，當局亦須加緊預備強制檢疫者在未來半個月至一個月的生活安排。若然他們不幸發病，其密切接觸者應離開住所，往檢疫中心接受觀察。「01觀點」早前建議預留給迪士尼二期發展用地，短期租約地，加上政府部門已物色的營地旅舍、訓練中心，均是可行地點。如果仍然不敷應用，政府徵用產業署物業或酒店，亦是選擇。

惟處所「變身」檢疫中心需時，且位置始終有限，家居隔離勢將愈來愈多需要。日前政府資訊科技總監辦公室介紹用電子手環作家居隔離後，坊間不少反應指監察力度不足，尤其只用藍牙加上警方和衞生署人員截查，難阻隔離者外出。

加強家居隔離措施

台灣同樣受武漢肺炎來襲，當地政府規定逾400名患者接觸者家居隔離，加上規定中國內地及港澳入境者家居檢疫，手機監測正是方法之一。有別於香港的藍牙系統，台灣是用手機基站訊號追蹤，根據手機基站發射範圍，得悉個案是否超越住所，當局可以用短訊、打電話和即時通訊軟件聯絡。

跟藍牙系統一樣，基點偵測亦有不準確的毛病，例如監察對象不帶手機離家，或者遊走大廈範圍，要靠警察、衞生部門人員或里長抽樣致電確認，違者犯法。比較之下，香港台灣在家居隔離的政策相差不遠，關鍵就在於當事人要合作，安在家中，政府人員亦要決心執法，例如宣布將採取更多手段緝捕違法外出者，包括翻查閉路電視，增加向政府人員報到的次數，增加阻嚇力。

必須承認，港府的防疫抗疫措施的確諸多缺失，落後形勢，導致人心惶惶。若然更早實施抑制中港兩地人流措施，香港或會早一步中斷武漢肺炎傳染鏈。亡羊補牢未為晚也，接下來就就是港人攜手，守住形勢，阻止疫情擴散。