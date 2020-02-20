區議員口罩不派警員　政治不應只服務部分人

黃竹坑區議員民主黨徐遠華本周初宣布將向區內長者分發民主黨所採購口罩，但由於派發範圍包括警校宿舍居民，因此遭網民口誅筆伐，指其出賣選民，他最終放棄原有計劃。分發口罩是防疫措施，以政見來區分不單有違科學原理，更會助長社會撕裂、違反公平正義。代議士即使非公務員，但理應以服務社區整體為本，不應因一些人反對便無視社會其他人的利益。市民亦應將心比己，不應該將情緒以仇恨的方式發出。

分發口罩竟要區分政見，有違防疫的科學理性。患病的機率與政見無關，無論何人患病，一樣會傳染周遭的人，不見得會因政見而分。其實徐遠華也有在Facebook上解釋，最初的做法是因為長者是高危人士，不論是否住在警察宿舍一樣會成為社區隱憂。故此，市民刻意阻止向某些人派發口罩，其實最終受害的可能的是自己。徐遠華一早已知道派口罩不應以政見區分而應「一視同仁」，也應盡代議士的職責對選民解釋利害。

黃竹坑區議員民主黨徐遠華因打算派發口罩予警校宿舍居民而遭網民口誅筆伐。（黃靜薇攝）

更重要的是，這事反映不單是防疫的問題，更是政治倫理和社會的公平正義受到挑戰。代議士是社會的代表、用的也是公帑，不可能只是其選民的代表。區議會代表是全區的市民，理應是以改善整個社區為己任，不只是為了服務特定政治群體，正如建制派議員也不可以只服務「藍絲」。見微知著，如果區議員只為區內某些人服務，那立法會議員又可否只為香港某些人服務？政府又可否只為支持政府的人服務？如果一個區議員在派口罩這種「小問題」上失了方寸，那我們如何相信他掌握權力後不會在「大問題」上偏袒，不會忽視社會整體利益？以往，建制派偏袒大財團而飽受港人所鄙視，正是因為他們為了一部分人的利益，放棄了社會大多數人的利益。這個教訓難道還不足夠嗎？

政府抗疫不力，在口罩問題上做得尤為失敗，引致民間、政黨發起了「政府不做我們來做」的自救活動。有學者認為民間自救活動甚至可以取代政府的功能，姑勿論是否可行，但「民間」如果不是以社會整體為「民間」，而只是以狹隘的政治光譜人以群分的話，那這個「民間」還能是正當嗎？社會整體必須小心思考，將政見和仇恨帶入公共政策討論的後果是非常嚴重的。