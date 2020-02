【武漢肺炎】學者不應將「抗疫」政治化

佔中發起人、法律學者戴耀廷周二(18日)在傳媒發表題為「抗命、抗疫、抗爭」的文章,將去年反修例以來的抗爭與當下的抗疫混為一談,指「抗疫無可避免成為抗爭的一部分」。戴耀廷過去曾鼓勵市民違法抗爭,已有失法律學者的身分,如今在疫情爆發期間,他不是鼓勵政府與市民齊心以科學為本抗疫,反而公開支持將抗疫政治化,實不恰當。社會已因為政治氣氛,而令防疫工作遇不必要的困難,社會的學者和知識分子更應秉持價值,提醒市民正確的方向。

戴耀廷在反修例示威期間曾為各種違法抗爭辯解,甚至提出「打破政治潔癖才是當務之急」的講法支持違法活動,有損其作為法學學者的身分。當下新型肺炎襲港之時,他號召市民要將抗疫作為抗爭手段,指「(抗命)不能只靠街頭的行動」。雖然他試圖淡化其邏輯,指因疫情發生在抗爭之後,故此抗爭政治化是「無可避免」,但他的文章沒有指正方向,反而推波助瀾。

自上月下旬疫情緊張開始,不少市民已將「抗疫」政治化。部份是出於反修例風波以來對政府的不信任,部份是因為對未知的疫症而恐慌。但不論如何,結果就是有人口號式地追求「全面封關」,甚至為此發動醫護罷工,而且對所有檢疫隔離營的選址也反對。這些意見大多欠缺科學根據,例如專家袁國勇也指出翠雅山房在科學上安全,市民仍然為此堵路,反映出對政府的反對情緒由反修例運動延續了下來。然而,防疫與修例示威的性質不同,甚至關乎的是「人命」,只能以科學去決定。挪已故新加坡總理李光耀的一句話說,「這不是一場紙牌遊戲,是你和我的命」(This is not a game of cards. This is your life and mine)。

有不少美孚居民在街頭抗議政府徵用翠雅山房作檢疫中心。(余俊亮攝)

面對社會人們迷失的恐慌、躁動甚至不理性行為,知識分子應該有勇氣去指正他們,而非跟着民粹思潮拋出一句「無可避免」的話。不論實情是否「無可避免」,傳媒、學者和社會領袖也有責任提醒大眾。有良知的公眾人物,尤其是理應為知性表率的大學教授,也應該知道「抗疫」不是搞政治操作的時刻。

政府面對新型肺炎的防疫措施的確不足,而且來得慢,尤其香港已有沙士(SARS)前車可鑑,更顯當局值得批評。就此,戴耀廷在文中指摘政府抗疫不力,當然有理。然而作為公共知識分子,他應當知道民間力量即使重要,但畢竟不是處理重大社會危機的解藥,對於政府的不力,應當力陳改善方法而非放棄,錯以為可單靠民間自救網絡並長期為之。再者,所謂的「民間」在反修例運動中早已演變成「黃藍」的陣營之戰。此時忽視社會矛盾,反而高舉民間自救,很可能就是擴大社會撕裂,無法促成社會上下齊心的「抗疫」。