【武漢肺炎】停課超越沙士　復課進度難追

新型肺炎疫情持續，教育局周二（25日）宣布延長全港中小學及幼稚園停課，將不早於復活節假期結束後的4月20日復課。停課看似是教師休假，但事實若非疫情影響，不少教師也表示想盡早復課。2003年沙士疫情肆虐，當年共停課51天，而教育局今次因應新型肺炎將至少停課到復活節後，日數遠超沙士共有約77日。本年度學生能否追上進度，成為教師的一大憂慮。

延遲復課不輕鬆

現時不少學校已開始網上授課，要求教師在家直播。隨復課日期推遲，也意味教師需要為網上授課作更長準備。教學的工作量與日常親身授課不同，部分學校要求教師做簡報、剪影片，以及直播講課，但教育局在鼓勵教師運用網上資源之後實質支援欠奉，教師面對全新領域，有如孤軍作戰。

除了工作量增，教師也擔憂復課之後學生不能追上進度。直播教學與親身見面不同，教師在直播途中未必能了解學生掌握多少。學生在家學習也易受環境影響，不容易像平時課堂專心，直播途中教師更難有秩序管理可言。教師要知道學生是否了解課堂內容，也只能靠功課、練習了解。

受武漢肺炎疫情影響，全港學校須延長停課。（資料圖片）

學校教師陷兩難

教育局暫定不早於4月20日復課，隨復課時間逐漸迫近期終考試，也使教師陷入兩難。復課之後，教師不僅要因應學生進度而決定繼續課程、重點重溫，甚至要重講一遍。高年級學生本來應在此期間進行的校本評核（SBA）亦因疫情停滯，單是復課已有一堆工作等待教師。

停課77日所累積的課程進度，也可能迫使教師要「急起直追」。但若草草讀出一次書本內容，又不等如學生明白。若然學生未能掌握課程內容，亦影響他們對之後課程的學習，學校、教師縱為進度追趕，教學質素仍需小心處理。若學生在本學年不能完成原定課程，首先是教師需要修改課程，改變年終考試範圍，骨牌效應也將令來年課程緊迫。所以不能推測，教師或因為擔心教學進度，已經在考慮於暑假補課。

楊潤雄在周二的記者會上多次強調，學校無需改變原有暑假安排，不過沒有足夠的支援讓教師放心。若然要跟上課程，補課也可能成為不少人的無奈選擇。學生學習無疑是教育重心，但教育局處理暑假補課問題時，在照顧學生需要後仍需平衡教師的「勞工權益」。本學年情況特殊，相信教師不介意為學生付出。惟教師工作沒有「年假」安排，暑假本屬教師休假時機，教育局適宜與各學校協調，提醒向教師分配的工作量要適當，避免剝削。