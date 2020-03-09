雞丁Rap出心聲　家長只關心功課嗎？

停課不停學，不少學生也不空閒。早前一名13歲的中二男生Youtuber「雞丁」在網上走紅，憑小朋友聲線Rap出多首趣怪音樂，遭人笑指詞不對音、節拍古怪，但一曲《生活》卻為一眾學生唱出苦樂。雞丁不止「行入百佳突然見到陳法拉」，談及中學生的忙碌生活時，更引起不青少年共鳴。

《生活》歌詞講到雞丁放學趕去游水，結果因游慢兩秒便被嘲笑，更被教練叫上水做掌上壓。努力一天回家之後，雞丁亦不獲家長讚賞，只被問及功課、練琴、文言文。縱然雞丁喜歡游水，亦對這種生活感到煩厭，返房只想打電腦，周一上課已想到周末放假。

中二男生Rap出生活

+ 3 + 2

時間用盡 讚賞欠奉

如此生活，雞丁並不孤單。學生自由時間不足，與家人溝通的話題侷限於學業，可謂是當下青少年的生活寫照。近年學生的學習壓力有增無減。根據立法會資料，目前中小學生平均每日上課7小時；中一至中三學生每日平均需要1.9小時完成功課；補習每周約花5小時，亦未計算學生個別溫習的時間。由此粗略計算，單是學習中小學生每日已花逾半天，自由時間被緊緊壓縮。

不過本港教育競爭激烈，學生在家長眼中「沒有最勤力，只有更勤力」，面對家人的期望甚或迫逼，本來與家人相處的紓壓時間卻變成壓力來源。家長往往擔心子女學業成績無法跟上，又擔心子女課外活動表現不及同儕，學業、功課因此成為家長最關心的話題。但家長與子女溝通，不是願意開口便有效，香港家庭教育學院總監狄志遠指出，若子女回家後家長僅問「做好功課未」、「今天有沒有被罰」等問題，子女只會從中感到負擔，覺得是肩負任務被迫向父母交代。父母與子女溝通，可以嘗試先肯定子女努力，或主動與子女分享自己生活，避免一開口便是學業功課，徒添子女壓力。

但若連課外活動都催迫過急，像雞丁一樣喜歡游水卻對機械式運動生厭時，可謂得不償失。（YouTube截圖）

競爭激烈 家長無奈

歸根究柢，學生時間安排忙碌，可謂是本港競爭激烈所致。香港教育不僅大學學位爭崩頭，學生中學要入讀名校、小學要擠上band 1，近年連幼兒亦要參加課前班，以望入讀名牌幼稚園。學童由出世開始一直面對競爭，家長為子女心急，便一直為子女報讀不同興趣班、培訓班，子女不僅要學業成績出眾，課外更要有過人專長。為子女培養興趣，子女若樂而為之固然是一件美事。但若連課外活動都催迫過急，像雞丁一樣喜歡游水卻對機械式運動生厭時，可謂得不償失。

除非入讀外國大學，或者移居海外，否則在傳統觀念上，考試入大學可謂是本港學生的唯一出路。不過考試有人歡喜有人愁，當公開考試成為判別學生是否成功的唯一標準，學生家長面對全港競爭自然感到壓力。故此要減少學生學習壓力，首先應從減少競爭，為學生提供多元出路開始，還給學生選擇人生道路的權力。

縱然部分學生的學術表現未如理想，教育局亦可為學生提供學術教育以外的技能培訓，例如提高應用學習的地位、重設職專高中，或設立更多以實用技能為骨幹的職專學位，讓學術能力稍弱的學生最後也可以找到一份體面工作。將學生出路限制於公開考試一途，學生之間的競爭愈趨激烈，要擺脫學生競爭、家長催迫的惡性循環，政府應認真為青年籌劃未來，為學生提供多元出路，停止當下家長學生鬥個你死我活的局面。