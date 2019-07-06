【課程檢討】改革應用學習　須三管齊下

教育局學校課程檢討專責小組6月28日公布諮詢文件，包括建議進一步推廣應用學習科目，增加高中學生修讀誘因，例如放寬資助、增設實踐為本課程、提早於中四選修課程、鼓勵專上院校認可成績等。 諮詢建議的大方向正確，然而，社會對應用學習科目信心不足的癥結，在於其評級制度及認受性比不上甲類傳統選修科。局方必須對症下藥，並考慮在主流中學以外重辦職專高中，為學生提供多元出路。

須正視認受性問題

應用學習學科（乙類學科）是新學制下高中課程的選修部分，2019年文憑試共35科，例如室內設計、公關及傳訊等。應用學習學科著重實用的學習元素，多與職業領域關連，惟其修讀人數一直偏低，各科加起來報考人數只佔日校考生7.9%。

2019年應用學習學科報考情況

最多人報考三科：西式食品製作、航空學及甜品、咖啡店營運

最少人報考三科：新媒體傳播策略、商業數據分析、雜誌編輯與製作

日前學校課程檢討專責小組諮詢文件指，應用學習的價值應更被重視，及被視為有用的選修科目，同時亦是推動多元出路的重要部分，可見專責小組注意到應用學習未受社會重視，並提出改革，值得鼓勵。然而，小組部分建議流於空泛，例如鼓勵專上院校認可應用學習科目的成績，卻未能提出具體可行的建議。

其實，校方、師生及家長未充份肯定應用學習的價值，除了因為認識不足，更基礎的原因在於課程本身存在評級及認受性缺陷。要增加誘因，鼓勵學生選擇應用學習作為選修科目，以配合職專教育，當局始終須由課程的認受性入手，並提供相關課程出路，助家長、教師及學生建立信心。

評級應與傳統選修科一致

理想上，應用學習學科與傳統選修科應無高低之別。正如專責小組指，應用學習並非只為學業能力稍遜的學生而設；相反，學業能力良好的學生也值得選科，因為應用學習與甲類科目相輔相成，還可讓學生從職業和專業領域有關的體驗中豐富學習經歷。

然而，兩類課程的考試評級截然不同。中學文憑試評級制度中，必修科及甲類選修科的成績分成5個等級（最低1級至最高5級），而5級之內增設5*及5**，反映最頂尖的學生水平。至於乙類科目，現時只設「達標」、「達標並表現優異（I）」和「達標並表現優異（II）」。而根據教育局的標準，「達標並表現優異（I）」只等同文憑試甲類科目第3級成績，「達標並表現優異（II）」則等同第4級或以上。

2006年，教育統籌局研究職業導向教育時，校長曾認為三級表現水平已足夠學生升學和就業之用。但課程運作多年，當局實應檢討。而事實上，不少以大專升學為目標的學生，或視乙類科目為「次等」，傾向選擇傳統選修科；評級上的差異亦容易予社會乙類課程次一等的印象。故此，正如「01觀點」早前指出，當局應將應用學習與甲部科目評級看齊。

科目統整 提升質素

調整應用學習學科的評級，很可能要同時檢討課程設計。而目前應用學習學科的範疇過窄，而且課時只得兩年，比起傳統學科大不同。就此，當局可研究整合六個應用學習範疇下的科目，例如展示及首飾設計、時裝形象設計、珠寶及時尚首飾設計等較接近的科目，合併成一個學科，並調整教學內容，提高課程質素。

再者，正如專責小組也建議，將應用學習提早於中四級推行，這可以令應用學科的課時與傳統選修科看齊。如此一來，當局更有理據調整評核安排，改用與甲部科目相若或相同的評級機制。

來源：教育局應用學習課程及評估指引（高中課程）（二零零九年）

課程須獲資歷架構認可

第三，在調整評級以外，課程的認受性還看出路。聯招大學的名單中，大部分大學只認可個別學科或視作補充資料，只有教大全面承認應用學習作為文憑試選修科成績。由於出路較窄，課程難免不獲認受。故此，專責小組建議教育局鼓勵專上院校在考慮錄取學生時，充分認可申請人在應用學習科目的成績。

另一方面，新學制推行至今多年，至今仍有部分應用學習課程未獲資歷架構認可。其實早在2014年，推廣職業教育專責小組已向政府建議，應用學習課程與資歷架構掛鈎，讓完成課程的學生在獲取香港中學文憑資歷外，同時獲得資歷架構認可的資歷，以便在相關領域深造或投身相關行業。就此，當局應盡快與各持份者溝通，讓課程獲得認可。

最後，教育局須明白，文法學校的整體課程未必能完全配合個別學生的興趣及能力，故應研究於主流中學以外，重啟「職業訓練高中課程」，並將之與職業導向的高級文憑課程連結，為學生提供更多高中課程選擇。這樣能讓應用學習學科發揮更大作用，真正為香港年輕人提供多元出路。