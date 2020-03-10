【新冠肺炎】基層學生免費上網　支援僅兩個月

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，目前全港中小學將停課至4月下旬。教育局局長楊潤雄周一（9日）在社交平台撰文公布「在家學習網寛支援計劃」，計劃將會向基層中小學生提供兩個月免費上網服務，以便基層學生停課期間可以上網學習。

計劃受香港賽馬會慈善信託基金支持，並與香港青年協會，以及香港小童群益會兩間非政府機構合作，由電訊供應商中國移動、CSL及SmarTone捐出4,200萬元，向十萬名綜援家庭、書簿或車船津貼的受助學生提供SIM卡及兩個月的免費流動數據服務。學校周一起可以學校名義提出申請，首批數據卡最快可於下周五前送抵學校，以幫助基層學生在停課期間參與網上學習。

學校今日起可以學校名義提出申請，首批數據卡最快可於下周五前送抵學校。（資料圖片）

基層無奈鑿壁偷光

在政府宣布停課之後，網上學習頓成本港學界主流。對於中產家庭，網上學習或許只是下載一兩個應用程式，需要安坐家中，上網做功課的分別。但對基層學生而言，要網上學習並不如想像中易。早前有學生為求上網，被迫回校借用WiFi，甚至出現現代版的鑿壁偷光故事，學生竟要「偷用」樓下便利店WiFi學習。基層學生一方面網絡資源不足，一方面卻被學校的上網教學政策強拉硬扯，情況絕不理想。如今基層學生在疫症期間得到網絡供應商支持，可謂是雪中送炭，可暫時為基層學生化解燃眉之急。

不過冰封三尺非一日之寒，過去教育局對學生上網的支援不足，一到全港推行網上教學時彷彿「醜婦終須見家翁」。教育局早於15/16學年透過關愛基金，資助清貧中小學生購買流動電腦裝置，資助範圍包括購入裝置、安裝所需管理系統、購買螢幕保護貼，以及三年產品保養等。但在今次疫情看來，教育界推行「自攜裝置」的收效甚微，計劃幫到買機，幫不到上網。部分學生因劏房、舊樓及偏遠地區等居住環境的網絡鋪設所限，網速受限制。在一般市民看來容易的快速上網、即時直播，最後難倒了一眾基層。

隨社會網絡技術發達，上網學習將成未來趨勢，但中產與基層學生的資源鴻溝卻難以跨越。（資料圖片）

轉型必需持之以恆

隨社會網絡技術發達，上網學習將成未來趨勢，但中產與基層學生的資源鴻溝卻難以跨越。教育局要以拉近「中產學生」與「基層學生」的資源差距為目標，便不能依靠慈善團體提供一兩個月資助，而是要吸取今次疫情「停課不停學」的教訓，長遠支援基層學生上網。

學校決定是否踏上電子教學的征途，可謂受盡資源所限。過去不少基層學校因應校情，縱然學生可有政府關愛基金資助，亦不傾向參與電子學習。因為學生買入裝置後，既要學校教師調整課程配合，也要學生家中網絡支持方能成事。而教育局自14年「WiFi100」計劃開始並逐步在全港學校鋪設WiFi後，部分學校反而出現WiFi只鋪不用的尷尬情形——全校鋪設WiFi，但密碼上鎖、課堂不用。基層學校推行網上教學道阻且長。

教育局要打破資源差距，首要是吸引學校向電子教學轉型，並從「教」與「學」雙管齊下。一方面要支援學校、教師準備以電子教材教學，甚或由教育局提供網上平台，分享網上教學資源，減輕學校轉型負擔。另一方面，教育局也應參考今次賽馬會計劃，利用上網SIM卡突破居住環境的網絡限制，準備長期資助基層學生參與網上教學。WiFi不應成為學習的絆腳石，學生不論貧富，都值得享有同樣的學習機會。