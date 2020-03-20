【新冠肺炎】海豚重現威尼斯　人類如何回應大自然警示？

全球疫症大流行持續，各國確診人數突破20萬，死亡人數接近9,000人。疫情擴散至全球170多國，各地政府封鎖邊境限制人民外出，世界經濟生產陷於停頓，末世氣氛縈繞於全球。當人類陷入滅絕恐慌，昔日每日遭數以十萬計旅客轟炸之意大利威尼斯河道，出現多年未見之清澈河水，海豚自由暢泳、小魚河邊產卵、天鵝依偎戲水之奇景。早前中國大陸疫情嚴峻令全國幾乎停產，亦有衛星圖片顯示中國各大城市上空之空氣污染突然絕跡。全球疫情雖然引起全球恐慌、生靈塗炭、經濟衰退，各地生態卻反而出現可喜現象，足以令人類反思一下毫無節制地破壞生態之資本主義擴張。

人類史上最令人聞風喪膽之全球瘟疫大流行，當數14世紀席捲全球之黑死病。其造成2,000萬人死亡，歐洲三份之一人口喪生，要80年後方回復至瘟疫前水平。黑死病亦為歐洲政經結構造成深遠影響，農奴制陷於崩潰、農地增加及工資上漲農民階級生活水平提升。不過除此以外，近年科學家亦發現在阿爾卑斯山上之冰芯發現就算於19世紀工業革命前，西歐2,000年來空氣都含有相當之鉛度，只有於1349至1353年之間黑死病橫行期間空氣含鉛度方為零，或跟當時挖礦及冶煉工業陷於停頓有關。人類之經濟活動及生產跟環境污染息息相關，而大瘟疫對人類文明之破壞令生態重歸正常，恰巧是一個平衡。

Thought I’d spread abit of positivity for you guys. Since the lockdown of Venice without the pollution from boats the water has been begun to clear up and a dolphin has been spotted in the canal for the first time in nearly 60 years! #venice pic.twitter.com/dbq4mGhfnp — Jack (@NotLacazette) March 17, 2020

生態與自然災難

此一生態平衡正因工業革命以來，資本主義急速擴張而遭受破壞。最顯著例子為近年成為國際首要議題之氣候變化，長期之能源及工業生產令碳排放大增，大氣暖化令生態發生重大變化，如冰川融化、降雨及降雪量增加、全球水位上升。極端天氣亦令久旱成災、山火頻繁、超級颱風更常出現，所造成之生態災難亦越來越多。前陣子澳洲及亞馬遜山火、威尼斯水浸、南極冰川融冰、香港遭山竹肆虐等，皆為大自然為人類發出之警號。而此次由野生動物傳播，亦可謂大自然對人類之另一懲罰。多名微生物學家皆相信，此新型冠狀病毒由天然宿主中華菊頭蝠透過中間宿主穿山甲傳播至人類，矛頭指向中國人之野味文化。

野味文化於中國歷史悠久，然而當中國大陸經濟急速崛起，大陸人生活條件急速上升，亦令致野味買日益猖獗，活野味市場見於先進城市之中心，明目張膽出售。而此類活野味市場內動物排洩物多含大量細菌病毒，衞生環境惡劣、野生動物交雜，病毒易出現洗牌及基因突變，造成大瘟疫。而人類因經濟生產或都市化砍伐樹林，侵佔野生動物之棲息地，兩者同居共處，亦更易令野生動物中之不知名致命疾病更易傳播至人類。人類過度擴張，追逐永恆之經濟增長，滿足自身貪婪之欲望而製造之苦果，此跟紮根中國文化數百年之佛家所說之天理循環、因果報應暗暗相應，現今卻透過科學實證展示於世人眼前。

😳 😳 😳 #venice

An unexpected side effect of the pandemic: 💧Water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever.

🐟 🦢 The fish are visible, the swans returned pic.twitter.com/crWf4kdZ1M — Aurel Boriçi (@AurelBoriciBT) March 18, 2020

保護環境未盡責

人類社會講環保已有數十年歷史，往往卻是口惠而實不至。原因亦是歸咎於掌握生產式工具之企業不受政府監管，而資本主義追求壓抑成本、追逐利潤之市場原則利益過於龐大，反倒影響政府政策。如美國石油企業每年在華盛頓政客大灑金錢，影響其政策而保護其業界利益，更令美國政府退出《巴黎氣候協議》，拒絕跟國際社會合作達至減排目標。個人雖然沒有政府或企業如此大之影響力，但對破壞環境亦不遺餘力。試想我們在家不外出期間叫了多少次外賣，用了多少個外賣飯盒？我們把用完即棄之口罩隨處拋棄，令山野海灘都湧現大量口罩垃圾。不少人行山時更留下火種，令馬鞍山火災燒至山禿。

香港人在此次疫災之中顯然未有汲取教訓，當股民為股災而哭，有誰為地球而哭？而中美官員互相指責對方為病毒源頭，明顯仍不醒覺此場大災難為人類之共業。當中國大陸疫情稍為緩和，西方各國之大爆發亦終有完結一日，世界為挽救經濟復工復產，亦將會把此場大瘟疫視為歷史書中一頁而拋諸腦後，繼續昔日資本主義追逐永恆增長之經濟模式。然而大自然之平衡及循環法則，往往在人類不知不覺間運作，人類若仍如此態度對待自然，不久將來另一場生態災難必將出現。或許海豚重現威尼斯之奇景，可令人類真正覺醒，另一個面貌的地球想像，是可以實現的。