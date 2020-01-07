澳洲山火教訓慘痛　不能為反環保而反

自去年9月，澳洲新南威爾斯省州山林大火已燃燒近四個月，且尚未受控。這場舉世矚目的怪獸級災難至今已焚燒超過千萬公頃土地，即超過100個香港的面積，其火頭面積尚有近6,000公頃。大火失控更對生態有滅絕性破壞力。除了有25人遇難（包括6人失蹤）外，更燒死近5億動物，包括近25,000隻瀕危的樹熊。另一方面，大火排放大量廢物和溫室氣體，量度空氣懸浮粒子數量的PM2.5更由原來的25一舉突破千位數；而溫度亦隨之急升，首都坎培拉今年年初曾錄得44度高溫。

澳洲山火自去年9月開始持續至今。（AFP）

為了從這次滅絕性災難中吸收經驗，不少人開始探討其山林大火失控背後的成因。與地震等天災所不同，很多氣候學家指出山林大火一場單純天災。雖然火災的直接成因可能由落雷等自然因素所做成，但不少環保專家都指出，過去人類不重視環保引發溫室效應引致全球氣溫過去數十年不斷升高，才是澳洲大火的背後成因。夏季長期高溫加上乾燥，令大量植被如「乾柴」一樣一碰上火災便一發不可收拾。從某種意義上講，澳洲大火也是一種「人禍」。

澳洲山火持續至今仍未撲熄。（Reuters）

不過，除了這類環保見解之外，尚有不少人對此提出質疑。例如在山林大火同樣頻繁的美國，就有不少人提出定期適量地伐去森林中部分樹木，做好良好的「森林管理」，可有效減少植被密度，令一旦起火時火災更易受控。這些講法針對環保分子強調保護樹林的做法，認為他們提倡完全禁止伐林以保護森林的做法過度「原教旨」，更可能比起適當伐林更易起大火災。

澳洲不少樹熊在大火中燒死或受傷，圖為消防員為一隻樹熊餵水（美聯社）

綠黨躺着中箭？

很自然地，這種講法在這次澳洲森林大火中又再甚囂塵上。去年11月時，澳洲保守派專欄作家Miranda Devine在英國《每日電訊報》發表署名文章〈綠黨而非氣候改變該為大火負責〉，指責以環保為中心理念的綠黨推廣的政策禁止適當伐林作「森林管理」，才是致使今次澳洲大火失控的原因。不過這種講法卻有很多不合理的地方，不禁令人其背後是為政治和經濟作「文宣戰」轉移觀眾視線。

就政策角度而言，澳洲綠黨在議會內只是小眾，澳洲眾議院151席中僅佔1席，他們的政治影響力極有限。很多保護森林的法律都與綠黨無關，將問題歸咎於綠黨根本只是推諉他人。更重要的是，正如之前所言這並非獨例，更反映了一種流行於西方的「反環保」理論。這些理論往往提出一些看似專業，但卻似是而非的理據。這些理論大量在媒體、網路上流傳，吸引了不少「信眾」。

大量樹熊家園被毀，有不少被活活燒死。（Getty Image）

環境論述需實證數據

以良好「森林管理」可以預防大火為例，近年亦在美國甚為普遍，不過專業的學術研究卻說明這講法的錯誤。例如學術期刊《Ecosphere》於2016年10月便刊出了一篇名為〈強化森林保護是否與美國西部火災更嚴重火災常發森林有關？〉的文章，以科學的觀察數據指出實際情況與「反環保」理論剛好相反——所謂的森林管理不單不能減低，更可能增加火災嚴重性。當然，美國西部的情況與澳洲可能不盡相同，但研究至少客觀指出問題所在，「反環保」理論卻又經不起同樣的科學檢查。

無獨有偶，除了「森林管理預防森林大火」外，坊間尚流傳一些如「溫室氣體與全球氣溫升高無關」之類的「反環保」理論。客觀而論，一部分人不斷利用傳媒傳播一些似是而非的「反環保」理論，似乎是為先進國家的環保責任、為國家或財團合理化其不環保的產業政策。除了「反環保」理論，尚有不少資訊刻意營做一些該落後國家破壞環境的印象，為先進國家的「不環保」開脫。就如去年2月，美國太空總署（NASA）發表了文章「中國與印度的人類活動主宰了地球綠化」，內容一反「常識」，指出通過衛星監察，2019年地球的表面植被比20年前多出5%，更為「綠化」，而中國與印度則貢獻了近3份1的增長，但部分地區如澳洲、加拿大更有植被減少的情況。當然，綠色植被增長只是環保的一角，但無疑中國或印度大規模重新植林對環保必然有其正面意義，亦與大部分人心中的「印象」相距甚遠。

過去20年，中國與印度增加的植被面積佔地球3份1。（圖片來源：NASA網站）

澳洲的森林大火再次向人類響起了危機的鐘聲。環保是全人類的共同責任，氣候變化所做成的災難其實是人類的「共業」。在氣氛變化影響愈發嚴重的同時，所以人都更應該更正視環保問題，而非道聽途說。更重要的是，各國政府，尤其是大國更應負起更大責任推廣環保，而非選擇性向經濟發展傾斜。美國總統特朗普為了經濟發展而退出巴黎氣氛協定，便是一個重要的反面教材。