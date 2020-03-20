【新冠肺炎】防範社區爆發　飲酒消遣應免

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，堪稱在本港之中「最全球化」的蘭桂坊出現多宗確診個案。繼早前第182宗個案，一名曾到蘭桂坊消遣的50歲女士確診後，周四（19日）再發現有3名確診者曾到訪蘭桂坊，至今共有6宗感染個案與蘭桂坊有關。跳舞飲酒成為疫症高危活動，不論是香港市民抑或特區政府，都要嚴陣以待。

3月18日，疫症下的蘭桂坊。（余俊亮攝）

聚會消遣 可免則免

疫情當前，香港人不免既徬徨又苦悶，周末飲酒跳舞或許是不少市民興趣。不過疫症未完，市民過於鬆懈並非好事。衛生防護中心不時呼籲市民，如非必要應避免聚餐，吸煙、喝酒等也應可免則免。平時夜場人多擠迫，人與人間難保持一米距離，飲酒玩樂已有一定風險，有時同行者甚至互不相識，夜晚流連更不時「轉場」續攤。以早前確診的50歲女士為例，她在兩周潛伏期內多次出入蘭桂坊，期間又與大量朋友接觸，衛生署要從酒吧、夜場追尋確診者的所有密切接觸者，近乎大海撈針。

玩樂時光固然美好，但健康身體更加可貴。今次的新型肺炎傳播力強、潛伏期長，因為帶病者起初並無病徵，往往如常與親朋聚會，到發病時已後悔莫及。例如蘭桂坊的個案中，便有二人在共酌之後一同確診。雖然「蘭桂坊之父」盛智文接受《香港01》訪問時表示，現正與政府聯繫，尋找確診個案曾到訪的酒吧或餐廳後，將會在找到具體地點後徹底清潔。但香港市民在疫症期間，最好還是保持謹慎，認真考慮外出喝酒是否必要。

疫症下的蘭桂坊

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關閉夜場 非天方夜譚

自蘭桂坊爆出疫症消息後，周四晚上當區已經冷冷清清，相信蘭桂坊生意大受打擊，部分酒吧只剩幾枱客人，惟暫時未知周末生意將有多大影響。一方面衛生署自然要與酒吧合作，因應確診者行踪加緊清潔。不過另一方面，疫情至今發展成全球大流行，關閉夜場也應成為政府的考慮方案之一。

關閉蘭桂坊，未必如盛智文所言「瘋狂及不合理」（crazy and doesn't make sense）。作防範疫情之用，關閉夜場亦有先例。澳門上月初已曾因應疫情，宣布共41間娛樂場所暫停營業15天，其中便包括酒吧、夜總會等，連帶「年中無休」的澳門賭場亦隨之關閉。其後澳門的防疫成效令人羡慕，曾連續40天再無新增確診個案，直至疫情全球爆發，再有輸入個案為止。站在科學角度，澳門抗疫成效的確源於多個方面，難言全是關閉娛樂場所之功。但關閉蘭桂坊是否完全瘋狂，仍待衛生署及不同專業人士循這方向研究。縱然商戶也會損失慘重，但政府可以提供適當的救市措施。而且萬一疫症在社會大爆發，到時對商戶及餐飲業只會損失更大。