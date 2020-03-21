【新冠肺炎】新增個案創新高　疫情大爆發堪虞

隨着海外人士陸續回港，本港確診個案直線上升，政府顧問暨港大專家梁卓偉形容當前是香港最高風險的時候，「好有可能即將發生大型本地爆發」，港大感染及傳染病中心總監何栢良預計香港最少增加200宗確診。

周三至周五（3月18至20日）分別新增25宗、16宗及48宗個案，多人在潛伏期間有外遊記錄，證明疫症已由境外回流香港。梁卓偉周五（20日）解釋，本港的輸入個案分三階段，初段大部分來自內地，後來為日本鑽石公主號郵輪，目前則來自歐美國家。由於個案數字急增，他認為現時是香港出現疫症以來，最高風險的時候。

抵港者成千上萬

為防輸入個案引發社區感染，政府自周四（19日）凌晨起強制抵港者隔離14日。然而，抵港人數仍然龐大。按入境處數字，周四乘飛機抵港人數為6,771人，當中6,138名為香港居民，37名內地人及596名其他訪客。由於檢疫中心位置有限，因此大部分人只能實施家居隔離。但家居隔離卻有兩大隱憂，一則與家人同一屋簷下，或許造成傳染；二則當局周四派出的檢疫監測手帶只三分一及時啟動，科技配套明顯未到位。即使機場附近的臨時檢測中心周五（20日）啟用，但新冠肺炎之潛伏期長，漏網之魚可能不計其數。

檢疫措施並非密不透風，餘下只靠社會自律。過去近兩個月香港上下積極防疫，有效控制確診數字。在廣獲參考的《金融時報》增長曲線中，香港為表現最佳者。然而梁卓偉指出，自本月第二周起，疫症即時繁殖率超過1，此為「風險轉折」及「危險警號」，並警告市民一旦鬆懈，過去兩個月的努力成果都會白廢。

回看近期確診個案，不少與酒吧、健身室等消遣活動相關，反映部分市民已經鬆懈。加上康文署設施部分恢復，公共圖書館等甚至一度見人潮，更令人憂心隨社交活動頻繁，疫症可以迅速擴散。社會各界應該盡可能減少社交活動，包括企業應盡社會責任，盡可能安排在家工作，市民應該減少不必要的外出。

早前中央圖書館重開，門外排滿長長人龍等候派籌。（資料圖片／袁澍攝）

毋庸置疑，長期缺點社交活動可影響心理健康。但在21世紀之今天，安在家中亦可與朋友聯繫，並不必然代表要「自閉」。正如近日網上廣傳的短片可見，意大利民眾也用各種安全的方法互相打氣。香港人或許向來內儉，不會如此與鄰里互動，但人際疏遠下之心理健康的確值得關注。故此除了謹慎衛生及減少活動，如何合宜地關心身邊親友，尤其是較為高危之長者，也是要務。