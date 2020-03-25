【新冠肺炎】印度才是真正的防疫大國？

新冠肺炎全球蔓延，印度為阻止病毒擴散，周日（22日）推出「14小時日間禁足令」，而總理莫迪更將措施視為評估抗疫能力的重要測試。作為全球人口第二多的國家，印度迄今不但未見像歐美的大規模爆發，其確診數字至周二（24日）只有500餘人，與不少專家在疫情初期的預期大相逕庭。

印度孟買人口達1,998萬，在全球人口最多的城市中排第七。3月19日，部份市民外出時都戴上口罩。（美聯社）

回想年初首波疫情爆發之時，不少醫療專家和評論皆認為，由於歐美的城市設計和居住距離較為寬敞，或許能減低新冠肺炎在社區爆發的風險；南亞國家和撒哈拉南部則因人口密集和醫療資源不足等因素，令不少人以為疫情的風險將集中於發展中國家。

公共衛生資源有限

加上據世界銀行的數據顯示，印度的公共衛生支出佔GDP比例僅將3.66%，遠低於意大利（8.98%）、英國（9.76%）、德國（11.14%）和美國（17.07%）；而在病床數目上，印度每一千人則只有0.7張，同是遠低於意大利（3.4張）、英國（2.8張）、德國（8.3張）和美國（2.9張），故乍看起來，印度的潛在風險自然遠比歐美多國嚴重。

然而，現實推翻了上述結論。截至周二3月23日，印度共有500多人確診感染新冠肺炎（COVID-19）及10、至少共9人死亡，個案主要集中於西南部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和喀拉拉邦（Kerala），而阿薩姆邦（Assam）、梅加拉亞邦（Meghalaya）等東部地區則能保持清白之身。

新德里當局有否「造假數」的可能？印度目前人口多達13.4億，而新冠病毒檢測中心則僅有52個，故確診數字不多，或許也是檢測能力有限之果。可是，若然多人感染新冠肺炎，即使沒有檢測，印度人亦應發現社區多人不適甚至病逝，至少目前未呈現這種情況。即使印度的確診數字未能全盤反映真相，但其在醫療資源有限之下仍能避免疫情大爆發的潛在威脅作出預警，其他行政預防措施的成效則顯然不能忽略。

預防措施見成效

首先，不要忽視新德里的預防措施的確比歐美國家走得更快。當2月上旬印度確診首宗個案後，新德里不但已嚴格限制往返中國的航班，更在喀拉拉邦開始隔離曾到武漢留學的印度學生。除此之外，在喀拉拉邦的防疫措施中，當局不但早已設立在港口和機場建立篩查中心，更要求緊密接觸人士實施28天檢疫，遠比中央政府要求的14天嚴格。同理，莫迪在未出現社區大爆發前已推出日間禁足令，嚴格規限出售必需品外的商戶都要暫停營業，並大減公眾交通工具的班次，其反應亦遠比歐美多國近月的防疫措施為早。由此可見，即使印度存有醫療資源掣肘，其行政防疫措施亦補足了部分先天不足的缺憾，用以創造最大的「社交距離」，才能防患於未然。

其次，印度過去曾應對公共衛生危機，使其雖然在資源上遠遜不少國家，但其反應迅速的行政干預，亦起到緩解和補足之用。當愛滋病在1980年代末期席捲全球時，不少專家預測印度將會首當其衝，惟當時的政府卻提出兩大措施，包括免費為病人提供抗反轉錄病毒藥物，以及跨過法律對同性戀性行為的規範，向同性戀和性工作者提供外展服務，最終令感染率於1990年代後期顯着下降。另外，在處理死亡率逾四成、且尚無治愈方法的尼帕病毒時（Nipah virus），印度各衛生部門的反應和協調迅速，不僅免除了疑似的病人驗測費用，亦有從澳大利亞進口抗病毒藥物，最終也成功遏制大規模爆發。故此，正如香港這次防疫嚴密乃因曾經歷2003年沙士之痛，印度在這次疫情中至今仍然表現不俗，或許也要歸功於他們過去的經驗。